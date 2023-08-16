ثمة قول مشهور: "من الناحية النظرية، النظرية والتطبيق أمر واحد. ومن الناحية العملية، هما ليس كذلك ". إن أفضل طريقة لتعلم كيفية منع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها هي التدرب من خلال إجراء أنشطة الفريق الأحمر. وإلا، من دون معرفة أي الأساليب الأمنية التي تنجح، يمكن بسهولة إهدار الموارد على تقنيات وبرامج غير فعالة.

من الصعب معرفة ما الذي يعمل بالفعل، وما الذي لا يعمل، وأين تحتاج إلى القيام باستثمارات إضافية، وأي الاستثمارات لم تكن مجدية، حتى تحصل على فرصة للتعامل مع خصم يحاول التغلب عليك.

أثناء تدريبات الفريق الأحمر، تضع المنظمات ضوابطها ودفاعاتها وأفعالها الأمنية والأطراف المعنية الداخلية في مواجهة خصم مخصص يقوم بمحاكاة الهجوم. هذه هي القيمة الحقيقية لتقييمات الفريق الأحمر. إنهم يقدمون لقادة الأمن تقييمًا واقعيًا حول الأمن الإلكتروني داخل منظمتهم ونظرة ثاقبة حول كيفية استغلال المتسللين للثغرات الأمنية المختلفة. على أية حال، لا يمكنك أن تسأل أحد المهاجمين الذين يستهدفون شركات دولة محددة عما ينقصك أو عما فعله والذي حدث بالفعل، لذلك من الصعب عليك الحصول على التعليقات التي تحتاجها لتقييم البرنامج فعليًا.

علاوة على ذلك، توفر كل عملية يقوم بها الفريق الأحمر فرصة للقياس والتحسين. من الممكن الحصول على نظرة عامة حول ما إذا كان الاستثمار—مثل أدوات الأمان أو المختبرين أو التدريب على التوعية—يساعد على الحد من التهديدات الأمنية المختلفة.

يساهم أعضاء فريق الهجوم (red team) في مساعدة الشركات أيضًا على التطور من عقلية البحث والإصلاح إلى عقلية الدفاع المنهجي." قد يكون السماح للمهاجمين بالوصول إلى أمان شبكتك أمرا مخيفا — لكن المخترقين يحاولون بالفعل كل اختبار كل نقطة ضعف في بنيتك التحتية الأمنية. أفضل خيار لك هو اكتشاف الأبواب المفتوحة قبل أن يعثروا عليها.