يشكل موسم العطلات الشتوية الفترة الأقوى لمبيعات التجزئة، إذ يمثل في العادة خُمس إجمالي المبيعات السنوية. قد تصل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا العام إلى رقم قياسي يبلغ 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من الجمعة البيضاء (Black Friday) إلى الإثنين الإلكتروني (Cyber Monday). يخطط 183.4 مليون شخص للتسوّق داخل المتاجر وعبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة لعيد الشكر، وهو رقم غير مسبوق.
خلال موسم العطلات، يتوقع العملاء الحصول على توصيل مجاني وسريع للغاية وتجربة سلسة وموثوقة. وتُعد تلبية هذه التوقعات أمرًا جوهريًا للحفاظ على ولاء العملاء ورضاهم.
كيف يمكن لشركتك التأكد من جاهزيتها للتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب مع الاستمرار في تقديم تجربة تسوّق سلسة تعزز ولاء العملاء؟
تشهد عمليات الإيفاء في تجارة التجزئة خلال موسم العطلات تحديات متعددة، خصوصًا مع ارتفاع حجم الطلبات، وضيق الجداول الزمنية، وتزايد توقعات العملاء. قد يتكبّد بائع التجزئة غير المستعد خسائر نتيجة ثلاثة مخاطر رئيسية:
يمتلك العملاء اليوم توقعات أعلى تجاه تجربة التسوّق، لا سيما فيما يخص عروض العطلات والهدايا. في استطلاع عبر الإنترنت شمل بالغين في الولايات المتحدة يحتفلون بعطلة شتوية، ذكر 86% أن تسليم الهدايا في الوقت المحدد يُعد أولوية قصوى.
تلبية هذه التوقعات ليست مهمة سهلة، وخاصة عندما تواجه شركات الشحن اختناقات في السعة تؤدي إلى التأخير وتجاوز المواعيد النهائية. ومع تنافس عدد كبير من المتسوقين على عروض محدودة الوقت، قد يؤدي أي تأخير طفيف أو تجربة غير مثالية إلى الإحباط وخيبة الأمل.
عندما يعجز بائع التجزئة عن تلبية التوقعات المرتفعة، فإن العواقب لا تقتصر على تراجع رضا العملاء، بل تمتد لتشمل سمعة العلامة التجارية والمبيعات وولاء العملاء على المدى الطويل. وفي الاستطلاع نفسه، ذكر 85% من المشاركين أنهم لن يتسوقوا مرة أخرى لدى بائع التجزئة بعد تجربة توصيل سيئة. في بيئة البيع بالتجزئة اليوم، حيث تتعدد الخيارات أمام العملاء، لا يستطيع بائعو التجزئة تحمّل هذه المخاطرة.
يتوقع العملاء رؤية المخزون في الوقت الفعلي ومعرفة مستويات المخزون بدقة. إذا بالغت شركتك في الوعود بشأن توافر المنتجات ثم اضطرت إلى إلغاء الطلبات بسبب نقص المخزون، فإن ذلك يخلق فجوة كبيرة في الثقة. عندما ينفد منتج من المخزون، يشعر العملاء بالإحباط بسبب فترات الانتظار الطويلة على الطلبات المعلّقة أو عدم تنفيذ الطلبات، ما يفضي إلى انخفاض مستوى الرضا واحتمال فقدان مبيعات. خسر بائعو التجزئة في الولايات المتحدة وكندا مبيعات بقيمة 349 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بسبب المخزون الزائد والمنتجات غير المتوفرة.
بعد انقضاء فترة الذروة خلال موسم العطلات، يمكن أن يؤدي حجم المرتجعات الكبير إلى إنهاك بائعي التجزئة. في الواقع، يخطط 31% من المتسوقين مسبقًا لاحتمال إرجاع المشتريات من خلال ما يُعرف باسم "bracketing"، أي شراء عدة هدايا مع الثقة بإمكانية إرجاع ما لا يناسبهم لاحقًا. ينبغي لبائعي التجزئة السعي إلى تقليل المرتجعات من خلال دقة أكبر في وعود توافر المخزون. ومن خلال ضمان عكس مستويات المخزون الفعلية بدقة، يمكنك ضبط توقعات المتسوقين بشكل صحيح، ما يقلل من احتمالات إلغاء الطلبات أو إرجاعها.
خلال موسم العطلات، يواجه بائعو التجزئة غالبًا مجموعة من التحديات التي تعوق كفاءة تنفيذ الطلبات. قد تواجه أنظمة تسجيل الطلبات القديمة صعوبة في التوسّع، مما يتسبب في حدوث تباطؤ وأخطاء. وغالبًا ما تفتقر هذه الأنظمة القديمة إلى المرونة والأتمتة اللازمتين للتعامل مع أحجام الطلبات الكبيرة. ويجعل ذلك من الصعب على بائعي التجزئة تلبية التوقعات المتعلقة بتنفيذ الطلبات بسرعة ودقة، مما يؤثر في نهاية المطاف على المبيعات وولاء العملاء خلال ذروة موسم العطلات. يتوقع المستهلكون اليوم معاملات سلسة وفعّالة وشفّافة، مع تواصل واضح يؤكّد لهم أن طلباتهم قد تم قبولها وستصل في الوقت المحدد. قد يؤدّي تعطل موقع الويب خلال فترات ارتفاع الزيارات أو التأخّر في تلقي تأكيد الطلب في الوقت المناسب إلى ترك العملاء في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت عملية الشراء ستُستكمَل أم لا.
مع ارتفاع توقعات العملاء وتصاعد حجم الطلبات بشكل غير متوقَّع، يُعَدّ نظام إدارة طلبات قوي وحديث (OMS) أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أعمالك في موسم العطلات هذا العام. يمكن لنظام إدارة الطلبات المناسب أن يُبسِّط معالجة الطلبات، ويُحسِّن إدارة المخزون، ويُعزِّز التواصل مع العملاء، مع تقليل الأخطاء والتأخيرات إلى أدنى حد ممكن خلال فترات التسوّق المزدحمة.
ويُهدّ معالجة أحجام الطلبات في الوقت المحدَّد وإرسالها سريعًا إلى المستودع أمرًا ضروريًا لتجنُّب التأخيرات التي تُربِك تجربة المتسوِّقين. يَعتمِد بائعو التجزئة على استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات الدقيقة لعرض توافُر المخزون في الوقت الفعلي، بحيث يحصل المتسوِّقون على صورة دقيقة عمّا يمكنهم شراؤه، مما يعزّز ثقتهم في بائع التجزئة.
سيعرض نظام إدارة الطلبات الحديث مؤشرات الأداء الرئيسية لمساعدتك على تتبُّع أحجام الطلبات، لا سيما خلال الارتفاع الحاد في الطلب بعد عطلة عيد الشكر، عندما يتدفّق المتسوِّقون على عروض Black Friday. يرصد هذا النظام هذه البيانات في الوقت الفعلي ويقدِّم رؤى فورية عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل:
فلنرَ كيف يدعم IBM Sterling OMS بائعي التجزئة في موسم التسوق هذا من خلال بيانات أحجام الطلبات في الوقت الفعلي من أنظمتنا، إضافة إلى الرؤى المتعلقة بأداء التطبيقات وصحة البنية الأساسية، والمدعومة بمنصة قابلية الملاحظة Instana.
تُظهِر لقطة الشاشة ذروة كبيرة في أحجام الطلبات في يوم Black Friday، حيث بلغت 4.5 ضعف حجم الطلبات اليومي المعتاد.
كان نظام إدارة الطلبات يتوسّع بسلاسة لدعم الارتفاع الزائد في الطلب، حيث تمكّن من إدارة أكثر من 42 مليون بند طلب و6 مليارات استدعاء API خلال 7 أيام (من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر)، مع سرعة تشغيل بلغت 180 طلبًا في الثانية.
ويُوضِّح حجم استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات مدى قدرة IBM Sterling OMS على التوسّع لضمان تمكين بائعي التجزئة من تزويد العملاء بالمعلومات الدقيقة وفي الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها لإتمام مشترياتهم في موسم العطلات.
وعلى صعيد المخزون، قامت الخدمات المُصغَّرة لدينا بمعالجة 16 مليار معاملة خلال الأيام السبعة الماضية (من 26 نوفمبر حتى 3 ديسمبر)، مع معدل ذروة بلغ 62,000 معاملة في الثانية (TPS). وعلاوة على ذلك، يظهر تأثير الذكاء الاصطناعي في 25 مليون بند طلب يجري تحسينها عبر محرّك الذكاء الاصطناعي لدينا، ما يعني أن هذه الطلبات ستُسهم على الأرجح في تحقيق ربحية أعلى لبائعي التجزئة.
يتّضح هنا أن نظام إدارة الطلبات المناسب يمكنه التعامل بسلاسة مع الزيادات الموسمية الحادة، مع ضمان مستوى الربحية الضروري لنجاح بائعي التجزئة. ويساعد هذا النظام في الحفاظ على الهوامش الربحية من خلال تحسين إدارة المخزون، وتقليل الأخطاء، وتحسين سرعة تنفيذ الطلبات. إن وضع منصة مرنة، وقابلة للتركيب، وقابلة للتوسّع في قلب البنية لديك يمكِّن نشاطك التجاري من الحفاظ على المرونة وسرعة الاستجابة، ودفع عجلة النمو، والتكيّف سريعًا مع احتياجات السوق المتغيّرة والتحوّلات الموسمية.
