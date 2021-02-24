4 تحديات تؤثر على سلسلة التوريد في مجال الرعاية الصحية

ظهرت العديد من عوامل الخطر الرئيسية أو التحديات الأساسية المتعلقة بسلاسل التوريد في مجال الرعاية الصحية:

نقص المرونة – كشف كوفيد-19 عن الحاجة إلى مزيد من المرونة في سلسلة التوريد. تشدد شركة IDC على أهمية أن تتمتع مؤسسات الرعاية الصحية بقدرة أكبر على التكيف مع الظروف المتغيرة للجائحة مع الاستعداد "للوضع الطبيعي التالي" ما بعد الجائحة. بطبيعة الحال، فإن التخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد في مجال الرعاية الصحية له عواقب كبيرة على النتيجة النهائية ورعاية المرضى. ربما لهذا السبب أظهر استطلاع حديث أن اضطرابات سلسلة التوريد أصبحت الآن ثاني أعلى أولوية لدى الرؤساء التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية بعد سلامة المرضى.

- غالبًا ما ينبع الافتقار إلى المرونة في مؤسسات الرعاية الصحية من ضعف الرؤية، وتحديدًا الافتقار إلى الوصول السريع إلى البيانات المركزية القابلة للاستخدام في الوقت الفعلي من مصادر البيانات المتفرقة والأنظمة المنعزلة. وهذا يجعل من الصعب تحديد ما هو مطلوب وما هو موجود في المخزون ونطاق الطلب المستقبلي. في نهاية المطاف، لا يمكنك إدارة ما لا يمكنك رؤيته وقياسه. إدارة التكاليف – خلال الجائحة، ومع زيادة الطلب على معدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية، ارتفعت التكاليف بشكل كبير. والآن من المتوقع أن تتجاوز نفقات التوريد تكاليف الموظفين باعتبارها أكبر نفقات الرعاية الصحية . تُظهر الدراسات أن معظم قرارات المخزون التي يتم اتخاذها للتكيف مع الاضطراب هي دون المستوى الأمثل ونصفها تقريباً غير ضروري. هذا ليس مفاجئاً، نظراً لعدم وضوح الرؤية، ولأن الأنظمة الصحية عادةً ما تطلب الإمدادات بناءً على النماذج التاريخية وتفضيلات الأطباء، بدلاً من الاستخدام الفعلي والطلب المتوقع. يؤدي ذلك إلى الهدر وتأخر الإجراءات وارتفاع تكاليف المخزون والحمل.

تتفاقم تحديات التكامل بسبب عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) - ومن المتوقع أن تؤدي تداعيات كوفيد-19 إلى تسريع الاندماج والاستحواذ في مجال الرعاية الصحية. يوفر الاندماج والاستحواذ إمكانات كبيرة للنمو وتوفير التكاليف، لكنه أيضاً يدفع أنظمة المستشفيات لإدارة الفرق والتقنيات والعمليات المجزأة والمتفرقة. يتيح التكامل المحسّن وقابلية التشغيل البيني إمكانية صناعة قرارات أفضل ويسمح للمؤسسات بالتعاون بشكل أفضل وأن تسبق الاضطرابات بخطوة.

على الرغم من هذه التحديات، توفر حلول التقنية المتقدمة مساراً سريعاً للتحول والمرونة. يعمل قادة الرعاية الصحية ومسؤولي سلسلة التوريد بالفعل على مواجهة هذه التحديات وتحسين مؤسساتهم في هذه العملية. وفقًا لمؤسسة IDC، زادت 62% من المستشفيات من إنفاقها على تطبيقات سلسلة التوريد، ووصف 64% من المديرين التنفيذيين تطبيقات إدارة سلسلة التوريد القائمة على السحابة بأنها "مهمة جدًا للأعمال".

تستحوذ أبراج التحكم في سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اهتمام خاص. في الواقع، حدد 88 بالمئة من التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي كتقنية "حساسة" لسلسلة التوريد خلال السنوات الثلاث القادمة. يمكن أن تساعد أبراج التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي المؤسسات على اكتساب رؤية ديناميكية عبر الشبكة، وتحسين القدرة على استشعار تغيرات الطلب والاضطرابات، ودعم المخزون وصناعة القرار لتحسين رعاية المرضى.

يمكن أن تساعد أبراج التحكم في سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة من خلال الاستفادة من خمس قدرات رئيسية:

الرؤية الشاملة

التنبؤ الذكي واستشعار الطلب

تخطيط بدون لمس وتحسين الإنتاجية

التخطيط المتقدم والأتمتة

إنشاء النظام البنائي التعاوني

نشر أبراج التحكم لا يقتصر فقط على مواجهة التحديات التي كشفها الوباء. بل إنها عنصر أساسي في الانتقال إلى بيئة رقمية وأكثر اعتماداً على البيانات ومواجهة تحديات وفرص المستقبل. إن دمج الرؤية والأتمتة والتكامل عبر سلسلة التوريد مع برج مراقبة يفتح الحدود التالية: منظومة للرعاية الصحية حيث يتيح الاتصال والتعاون في سلسلة التوريد إدارة الأزمات والتحديات الصحية المستقبلية بشكل أفضل، بل وحتى التفوق عليها.