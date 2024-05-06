سواء كانت سياسات الحوكمة تعتمد على قانون مرن أو إنفاذ رسمي، وبغض النظر عن مدى شمولها أو معرفتها، فهي مبادئ فقط. ما يهم هو كيفية قيام المؤسسة بوضعها موضع التنفيذ.

على سبيل المثال، نشرت مدينة نيويورك خطة عملها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2023، وأضفت الطابع الرسمي على مبادئ الذكاء الاصطناعي في مارس 2024. على الرغم من أن هذه المبادئ تتماشى مع المواضيع السابقة – بما في ذلك القول إن أدوات الذكاء الاصطناعي "يجب اختبارها قبل نشر" – إلا أن روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته المدينة للإجابة عن الأسئلة حول بدء وتشغيل الأعمال التجارية قدم إجابات شجعت المستخدمين على خرق القانون. أين تعطل التنفيذ؟

يتطلب تفعيل الحوكمة نهجًا متمحورًا حول الإنسان وخاضعًا للمساءلة وتشاركيًا. لنلقِ نظرة على ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الوكالات اتخاذها:

1. تعيين قادة مسؤولين وتمويل تفويضاتهم

لا يمكن للثقة أن توجد من دون المساءلة. لتفعيل أطر عمل الحوكمة، تحتاج الوكالات الحكومية إلى قادة مسؤولين لديهم تفويضات ممولة للقيام بالعمل. لذكر فجوة معرفية واحدة فقط: العديد من كبار قادة التقنية الذين تحدثنا معهم ليس لديهم أي فهم لكيفية تحيز البيانات.

البيانات هي قطعة أثرية للتجربة البشرية، وهي عرضة لتكلس وجهات النظر العالمية وعدم المساواة. يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمرآة تعكس تحيزاتنا إلينا. من الضروري أن نحدد القادة المسؤولين الذين يفهمون ذلك ويمكن تمكينهم مالياً وتحميلهم المسؤولية عن ضمان إدارة الذكاء الاصطناعي الخاص بهم بشكل أخلاقي ومتماشي مع قيم المجتمع الذي تخدمه.

2. تقديم التدريب على الحوكمة التطبيقية

نلاحظ العديد من الوكالات التي تعقد "أيام الابتكار" في الذكاء الاصطناعي وفعاليات هاكاثون تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية (مثل تقليل التكاليف، وإشراك المواطنين أو الموظفين، ومؤشرات الأداء الرئيسية). نوصي بتوسيع نطاق هذه الهاكاثونات لمعالجة تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال هذه الخطوات:

الخطوة 1: قبل ثلاثة أشهر من تقديم المشاريع التجريبية، اطلب من أحد قادة الحوكمة المرشحين استضافة كلمة رئيسية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للمشاركين في الهاكاثون.





الخطوة 2: اجعل الوكالة الحكومية التي تضع السياسة هي الحكم على الحدث. ضع المعايير لكيفية تقييم المشاريع التجريبية التي تشمل وثائق حوكمة الذكاء الاصطناعي (مخرجات التوثيق) بما في ذلك أوراق الحقائق، وتقارير التدقيق، وتحليل طبقات التأثير (المقصودة، غير المقصودة، الأولية والثانوية) والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنموذج قيد التشغيل.





الخطوة 3: على مدى ستة إلى ثمانية أسابيع قبل موعد العرض التقديمي، قدم تدريبًا تطبيقيًا للفرق على تطوير هذه الأجزاء من خلال ورش عمل حول حالات الاستخدام الخاصة بها. شجِّع فرق التطوير من خلال دعوة فرق متنوعة ومتعددة التخصصات للانضمام إليها في ورش العمل هذه أثناء تقييمها للأخلاقيات ونماذج المخاطر.





الخطوة 4: في يوم الحدث، اطلب من كل فريق تقديم عمله بطريقة شاملة، مع توضيح كيفية تقييمه للمخاطر المختلفة المرتبطة بحالات الاستخدام الخاصة به وكيفية التخفيف من حدة المخاطر المرتبطة بحالات الاستخدام الخاصة به. يجب على المحكمين من ذوي الخبرة في المجال واللوائح التنظيمية والأمن السيبراني أن يسألوا ويقيّموا عمل كل فريق.

تعتمد هذه الجداول الزمنية على خبرتنا في تقديم تدريب تطبيقي للممارسين فيما يتعلق بحالة الاستخدام. فهو يمنح القادة المحتملين فرصة للقيام بالعمل الفعلي المتعلق بالحوكمة، بتوجيه من مدرب، مع وضع أعضاء الفريق في دور حكام الحوكمة المميزين.

لكن فعاليات الهاكاثون ليست كافية. لا يمكن للمرء أن يتعلم كل شيء في ثلاثة أشهر. يجب على الوكالات الاستثمار في بناء ثقافة الإلمام بالذكاء الاصطناعي التي تعزز التعلم المستمر، بما في ذلك التخلي عن الافتراضات القديمة عند الحاجة.

3. تقييم المخزون بما يتجاوز تقييمات التأثير الخوارزمية

غالبًا ما تعتمد المجموعة التي تطور العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي على نماذج التقييم كآلية أساسية لجمع البيانات الوصفية المهمة حول المخزون وتقييم والتخفيف من مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي قبل نشرها. تستطلع هذه النماذج آراء المالكين أو المشترين لنماذج الذكاء الاصطناعي حول هدف نموذج الذكاء الاصطناعي، وبيانات التدريب ونهجه التدريبي، والأطراف المسؤولة، والمخاوف المتعلقة بالتأثيرات المتباينة.

هناك العديد من أسباب القلق بشأن استخدام هذه النماذج بمعزل عن بعضها البعض دون تعليم صارم وتواصل واعتبارات ثقافية. ويشمل ذلك ما يلي:

الحوافز: هل يتم تحفيز الأفراد أو تثبيطهم لملء هذه النماذج بشكل مدروس؟ وجدنا أن معظمهم محبطون لأن لديهم حصصًا يجب تلبيتها.



المسؤولية عن المخاطر: يمكن أن توحي هذه النماذج بأن أصحاب النماذج سيتم إعفاؤهم من المخاطر لأنهم استخدموا تقنية معينة أو السحابة أو اشتروا نموذجاً من جهة خارجية.



تعريفات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي: قد لا يدرك أصحاب النماذج أن ما يشترون أو ينشرون يفي بتعريف الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة الذكية كما هو موصوف في اللوائح.



الجهل بالتأثير المتباين: من خلال تحميل شخص واحد مسؤولية تعبئة نموذج التقييم الخوارزمي وإرساله، يمكن القول إن التقييم الدقيق للتأثير المتباين يتم تجاهله عن قصد.

لقد رأينا مدخلات شكلية مقلقة قدمها ممارسو الذكاء الاصطناعي عبر المناطق الجغرافية ومستويات التعليم، ومن أولئك الذين يقولون إنهم قاموا بقراءة السياسات المنشورة ويفهمون المبادئ. تشمل هذه الإدخالات "كيف يمكن أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بي غير عادل إذا لم أجمع معلومات تحديد الهوية الشخصية؟"، و"لا توجد مخاطر لتأثير متباين لأن نواياي طيبة." وتشير هذه إلى الحاجة الملحة للتدريب التطبيقي، وثقافة تنظيمية تقيس سلوكيات النماذج باستمرار مقابل إرشادات أخلاقية محددة بوضوح.