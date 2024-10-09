الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يقتصر على التقنية فحسب، بل يتعلق بتحوُّل الأعمال

نحن الآن في مرحلة محورية من تطوُّرنا في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات. بينما استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجَّه للمستهلكين على خيال الملايين، يعمل المديرون التنفيذيون على تطوير الممارسات التي تمكِّنهم من صياغة استراتيجية فعَّالة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسة.

وفقًا لاستطلاع المديرين التنفيذيين لدينا، 60% من المؤسسات لم تبدأ بَعد في تطوير نهج موحَّد على مستوى المؤسسة لتبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي. تمتلك IBM موقعًا فريدًا يُتيح لها تقديم المساعدة. تتمتّع الشركة بتاريخ غني من الابتكار، إلى جانب فهم عميق لاحتياجات المؤسسات. ولديها سجل حافل بالإنجازات في بناء تقنيات متميّزة ومساعدة العملاء على تحقيق التحوّل المؤسسي بثقة وموثوقية. وهذا يجعلها المكان المثالي لي لأساهم في تشكيل مستقبل قطاعنا.

على مدار 25 عامًا من العمل في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات، شهدتُ كيف يمكن للتكنولوجيا إعادة تشكيل الأعمال والصناعات وحتى أسلوب حياتنا. حظيتُ بفرصة العمل مع بعض من أكثر الفِرق ابتكارًا في الصناعة، شملت أربع شركات ناشئة، وعددًا من الشركات النامية سريعًا، وعمالقة التقنية مثل Microsoft وOracle وGoogle، بالإضافة إلى عملاء وشركاء من مختلف الأحجام. وأنا متحمّس للانضمام إلى IBM للمساهمة في قيادة استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات وتنفيذها.

انضممت مؤخرًا إلى Sanjeev Mohan وRitika Gunnar في حلقة بودكاست لمشاركة أسباب اختياري لشركة IBM، وبيان كيف أرى أن الشركة في موقع فريد لقيادة موجة التحوُّل المقبلة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي.