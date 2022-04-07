مستقبل إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): نظرة مستقبلية شاملة

ارتفعت أهمية إعداد تقارير ESG في ظل ضغوط المستهلكين والمساهمين والموظفين، إضافة إلى تزايد الإدراك بين المستثمرين والمؤسسات المالية بأن مخاطر الاستدامة هي مخاطر استثمارية (كما أشار Larry Fink، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، في رسالته إلى الرؤساء التنفيذيين). ومع صعود أداء ESG إلى قمة جدول الأولويات، يتجه قطاع إعداد تقارير ESG نحو مرحلة من التغيير، بعد أن عانى طويلًا من تعدُّد أطر العمل المتنافسة للإرشادات وإعداد التقارير.
تختلف أطر العمل الحالية لممارسات ESG في مستوى تركيزها على الموضوعات الأساسية البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ فبعضها يقدِّم تغطية تفصيلية لكل موضوع، بينما يركِّز بعضها على موضوعين فقط، في حين يجمع البعض الآخر بين تناول بعض الموضوعات بالتفصيل وأخرى بصورة عامة.
قائمة أطر العمل الحالية لممارسات ESG طويلة، والفروق بينها كبيرة، لذلك جمعنا أبرز خصائصها في مصفوفة أطر عمل ESG هذه، بما في ذلك أمثلة على مجالات التغطية.
نظرًا لكثرة أطر العمل المتاحة لإعداد التقارير والإرشاد، من الطبيعي أن يظهر قدر كبير من التداخل بينها. على سبيل المثال، يركِّز TCFD حصريًا على كيفية تأثير القضايا الجوهرية المتعلقة بالمناخ في الأداء المالي للشركة. في المقابل، يركِّز SASB على الاستدامة بشكل أوسع، من خلال تقييم مدى تأثير القضايا الجوهرية المتعلقة بالاستدامة في الأداء المالي للشركة، وهو ما يشمل بالطبع المخاطر المناخية، ما يؤدي إلى تداخل مع TCFD.
لتحقيق انسجام مع توصيات TCFD، يراجع SASB معاييره التي يبلغ عددها 79 للصناعات المختلفة، بهدف تقييمها لجعلها أكثر اتساقًا مع توصيات TCFD. ومن خلال هذا التوافق، فإن الشركة التي تقدِّم تقارير وفق معايير SASB ستفي أيضًا بتوصيات TCFD.
مع مراعاة تخفيف عبء إعداد التقارير على الشركات، تتخذ أطر العمل خطوات لتحقيق المواءمة، وقد قامت CDP وSASB وGRI بمحاذاة الأطر الخاصة بها معًا. وبالمثل، تعمل GRI على تحديث معايير الإفصاح الخاصة بها لمساعدة الشركات على مواءمة إفصاحاتها المتعلقة بالاستدامة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة (SDGs)، وبذلك تتوافق أيضًا مع PRI.
في الوقت نفسه، فيما يتعلق بالاستثمارات في الأصول الحقيقية، بذلت GRESB جهودًا كبيرة لتنظيم تقييماتها بما يتوافق مع GRI وPRI وTCFD وSASB. ومن اللافت أن نحو نصف متطلبات الإفصاح لديها متوافق مع SASB.
يمكن النظر إلى مستقبل إعداد تقارير ESG من ثلاثة أبعاد منفصلة على الأقل. ويشمل ذلك التغييرات التنظيمية، وتوحيد القطاع حول أطر عمل محددة، والتكامل بين أطر العمل المختلفة.
فيما يتعلق بالتغييرات التنظيمية، شهدت مختلف السلطات الوطنية وفوق الوطنية تقدمًا متنوعًا. سيؤدي اقتراح لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) المعلن في مارس 2022 إلى مواءمة مجموعة متنوعة من الشركات مع نموذج إفصاح مستنِد إلى TCFD، فيما تسعى الحكومة البريطانية إلى تطبيق متطلبات مماثلة. وبالمثل، ستتطلب حزمة التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل كلًا من CSRD وتصنيف الاتحاد الأوروبي وSFDR، إفصاحات إضافية من الشركات المتعلقة بممارسات ESG.
مع نضوج ممارسة إعداد تقارير ESG، تتوحَّد القطاعات الصناعية حول أطر العمل المفضلة لديها. كان قطاع العقارات من أوائل من تحرّكوا في هذا الصدد، حيث يفضِّل الإبلاغ وفق مؤشر Dow Jones Sustainability Index من خلال تقييم الاستدامة المؤسسية لشركة S&P Global (CSA)، ويمكن ملاحظة هذا التوجُّه مؤخرًا بين مجتمع الاستثمار، حيث يشجِّع بعض مديري الأصول (مثل BlackRock) شركاتهم المستثمَر فيها على الإبلاغ وفق معايير SASB.
يحدث أيضًا، ما يؤدي إلى مشهد تقارير يركِّز فيه كل إطار عمل على مجاله المتخصص بشكل أكبر. إلى جانب الأمثلة السابقة، هناك العديد من الأمثلة على هذا النوع من الاتفاقيات، وكان اتفاق IFRS وGRI على تنسيق وضع المعايير هو الأحدث من بينها. قد لا يؤدي هذا إلى توحيد الأطر في إطار رسمي واحد لتقارير ESG، لكنه قد يمثِّل خطوة نحو السماح لأطر العمل بالتركيز على مجالات مختلفة من تأثير ESG.
كما قال Larry Fink من BlackRock: "لقد أصبح تغيُّر المناخ عاملًا محددًا في الآفاق المستقبلية للشركات على المدى الطويل". أصبحت الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة بالإفصاح عن أدائها في مجال ESG. قد يؤدي عدم التعامل الجاد مع مخاطر ESG إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على الشركات، تتراوح بين إجراءات المساهمين في الاجتماعات العامة السنوية إلى الاستبعاد أو التصفية من قِبل مديري الأصول. لقد أدى الدمار الذي سببته جائحة كوفيد-19 إلى زيادة أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
ليس من المستغرب أن يشهد إعداد تقارير ESG نموًا هائلًا، وتُشير كل المؤشرات إلى تزايد أهميته مع تصاعد الضغوط لتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. يجب ألَّا تتحول تقارير ESG إلى مجرد نشاط شكلي؛ فالهدف النهائي، بعد كل شيء، هو تحسين الأداء في مجال ESG.
لإعداد نفسك لتحقيق النجاح، هناك مجموعة من أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها، ليس فقط لإعداد تقارير ESG، ولكن أيضًا لتحسين الأداء المستمر. على سبيل المثال، من المهم التأكد من وجود أساس بيانات قوي بصيغة مرنة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لإعداد التقارير. الأمر الأساسي في هذا هو أن تكون عملية جمع البيانات وتخزينها قابلة للتدقيق مع إمكانية تتبُّعها وصولًا إلى مصدر البيانات.
ومن الأهمية بمكان أيضًا أن يُتيح ذلك إمكانية وضع الحدود بشكل مرن على المستوى العالمي. على وجه الخصوص، أن يكون من السهل تكوين مجموعات إعداد التقارير وتغيير المواقع والحسابات والعدادات التي تقوم عليها. تجب إعادة حساب الانبعاثات الأساسية عند حدوث تغييرات هيكلية في المؤسسة تؤثِّر في حدود المخزون، مثل عمليات الاستحواذ أو التصفية.
تحديد بنية البيانات في تسلسل هرمي تنظيمي مرن يمكن أن يبسِّط عملية إعادة حساب خطوط الأساس، ما يُتيح مزيدًا من المرونة في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يمكنك قراءة المزيد عن هذه الممارسات لإدارة بيانات ESG في كتابنا الإلكتروني Carbon Accounting & ESG Data Management.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن البيانات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون غالبًا ما تكون موزعة عبر أنظمة داخلية متعددة في المؤسسة، والكثير منها قد لا يكون متوافقًا. ومن الممكن أيضًا أن تكون البيانات بحوزة المورِّدين الذين لا يمتلكون أنظمة أو عمليات لإتاحتها للمشاركة.
لمواجهة تحديات التقاط البيانات، ينبغي للشركات التفكير في الاستعانة بمزوِّد خدمة متخصص في عملية التقاط البيانات. من الممارسات الجيدة الأخرى السعي إلى تحقيق أتمتة نقل البيانات قدر الإمكان؛ إذ إن الملفات التي يتعامل معها الأشخاص قبل جمع البيانات أكثر عرضة للفشل في التحميل وفقدان الدقة والارتباك في القياسات. من أفضل الممارسات استخدام منصة برمجيات مؤسسية قائمة على السحابة لتخزين البيانات وإدارتها بشكل مستمر؛ إذ تُعَد هذه الطريقة أفضل من الاعتماد على جداول البيانات.
رغم الاندماج بين أطر العمل وتزايد الوضوح حول الأطر المفضلة لكل صناعة، تظل تقارير ESG مجالًا معقدًا، وقد يمثِّل الإبلاغ وفق عدة أطر في الوقت نفسه عبئًا على الشركات. ولكن مع وجود أساس قوي للبيانات، يمكن للشركة أن تضع نفسها في وضع جيد للوفاء بمتطلبات التقارير، بغضّ النظر عما إذا تم اعتماد إطار عالمي أم لا.
اكتشف كل ما تحتاج إلى معرفته حول توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، بما في ذلك الامتثال ومتطلبات إعداد التقارير والتواريخ الرئيسية والمزيد.
استكشف آلية إعداد التقارير وفق توجيه CSRD باستخدام IBM Envizi وتعرّف على كيفية تلبية متطلبات الإفصاح الخاصة بك.
في هذا النقاش العميق، تعرّف على استراتيجية مجموعة Ikano، وهي تكتل متعدد الجنسيات يعمل في قطاعات متنوعة، واستعداده لإعداد تقارير وفق توجيه CSRD.
تعرف على أسباب تصنيف تقييم IDC MarketScape: بائعي تطبيقات إدارة وحساب كميات الكربون حول العالم لعام 2024 IBM في مصاف الشركات الرائدة.
تمكَّن من تبسيط إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتلبية متطلبات الامتثال والإبلاغ.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
إنشاء استراتيجية بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتفعيل أهداف الاستدامة وزيادة الشفافية.
تمكَّن من تبسيط تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتلبية متطلبات الامتثال والإبلاغ باستخدام برامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من IBM Envizi.