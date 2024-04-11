صحيح أن الابتكار غالبًا ما يتحرك بسرعة كبيرة بحيث لا يستطيع الجميع مواكبته. ومع ذلك، فإن هذا هو الوقت المناسب لتحديد الإستراتيجيات الصحيحة لحماية الناس ومصالحهم وبنائها. إننا نقف عند منعطف حاسم في مسيرة تطور التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات مهمة. تتمتع شركة IBM بتجربة واسعة في إدخال التقنية المسؤولة في مجالي الأعمال والبحث، ونحن نعمل على الحفاظ على الثقة بينما يستكشف المجتمع الفرص التي تتيحها هذه التقنيات التحويلية، مسترشدين دائمًا بالتزامنا المستمر بالأخلاقيات.

يقع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الخاص بنا في صميم جهودنا التقنية المسؤولة، والذي يبث مبادئنا في ممارسات الأعمال وصناعة القرار فيما تعلق بالمنتجات. وبالإضافة إلى دعم مبادئنا، يشارك المجلس قيادة الفكر حول القضايا والتكنولوجيا الناشئة التي تساعد شركة IBM على العمل بصفتها شركة رائدة ومحركًا للابتكار في هذا المجال المهم والمتطور للذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تحقيق إنجازات مهمة في العام الماضي، مثل إصدار ™IBM® watsonx.governance لتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وإنشاء تحالف الذكاء الاصطناعي (AI Alliance)، وهو مجتمع دولي يركز على تطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح والآمن والمسؤول.

تتماشى جهودنا الداخلية بشكل جيد مع نهج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي نروج له خارجيًا، حيث ندرك أن الغرض من الذكاء الاصطناعي هو زيادة الذكاء البشري، وأن البيانات والرؤى ملك لمُنشئها، وأن التقنية يجب أن تكون شفافة وقابلة للتفسير. كل هذا مدعوم بمبادئنا المتعلقة بقابلية التفسير والإنصاف والقوة والشفافية والخصوصية.

بينما نعمل باستمرار على الحفاظ على ثقة عملائنا والمجتمع من خلال جلب تقنيات جديدة قوية إلى العالم بمسؤولية وبهدف واضح، فإننا نعلم أن مهمتنا تمتد أيضًا إلى العمل مع موردينا لتعزيز تأثيرنا بشكل أكبر. وبعيدًا عن القوى العاملة لدينا، فإننا نحرز تقدمًا نحو الهدف الذي أعلناه في عام 2023 لتدريب 1000 مورد تقني في الأخلاقيات التقنية بحلول عام 2025، مع تدريب أكثر من 600 مورد IBM في نهاية عام 2023.

أخيرًا، نختتم هذا العمل باستخدام خبرتنا وتجربتنا للتكيف بنجاح مع العصور الجديدة من التحول الرقمي. بصفتنا مؤسسة، فنحن ملتزمون بتطوير سياسات وممارسات تعطي الأولوية أيضًا للمسؤولية في إدارة البيانات التي يثق بها عملاؤنا، بما في ذلك الدور الذي تلعبه البيانات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي القوية والموثوقة. كما أننا ننفذ نهجًا متعدد الأوجه لإدارة المخاطر لتحديد مخاطر الأمن الإلكتروني ومعالجتها لحماية سلامة شبكات IBM وأجهزة المستخدمين والخوادم والتطبيقات والبيانات والحلول السحابية.