أفضل خمس ممارسات لتحسين الامتثال للوائح ومعايير الذكاء الاصطناعي

رسم توضيحي تجريدي باللون الأزرق للذكاء الاصطناعي التوليدي من الجيل الرابع

في العقد الأخير، تجلت قيمة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات. وقد زادت هذه الاتجاهات من اهتمام العديد من المؤسسات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتبسيط عمليات الأعمال، بل أيضًا لتحقيق ميزة تنافسية.

ومع ذلك، قد يشكل نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه لدعم عمليات الأعمال مخاطر كبيرة على الأفراد والمجموعات وحتى المجتمع، إذا لم يُدَر وفقًا لمبادئ وممارسات واضحة، مثل تلك المتمثلة في مجموعات معينة من القواعد المعتمدة. وهذه الإدارة من شأنها أن تقلل من احتمالية انتهاك الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات التي تستخدمه. على سبيل المثال، فحص السير الذاتية للمرشحين المحتملين للعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المتحيز نحو أجناس أو أعراق محددة سيكون أمرًا غير مقبول بلا شك.

تأتي القواعد المعتمدة بأشكال مختلفة ولها مجالات تطبيق متنوعة. يمكن أن تكون:

  • القوانين واللوائح الحكومية، مثل قانون ولاية إلينوي الجديد لمقابلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • المعايير الدولية، مثل تلك التي تطورها مجموعات عمل الذكاء الاصطناعي في ISO، أو المعايير التقنية مثل معايير IEEE الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
  • القواعد المؤسسية الداخلية القائمة على المبادئ أو السياسات أو الإجراءات.

وعليه، لتوسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه، يجب على المؤسسات إنشاء برنامج لإدارة الامتثال – برنامج يعالج المتطلبات ذات الصلة من القواعد المعتمدة السارية للذكاء الاصطناعي. يضع مثل هذا البرنامج ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يتوافق مع مبادئ المؤسسة وقيمها، وكذلك مع توقعات الأطراف المعنية ومطالبها.

أبرز الممارسات التي يجب أخذها في الحسبان عند إنشاء برنامج امتثال الذكاء الاصطناعي

1. تطوير رؤية عامة لامتثال الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يكون تعقيد القواعد المعتمدة التي يجب على المؤسسة اتباعها وطبيعتها المتغيرة باستمرار أمرًا مربكًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر طرح قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي سلبًا في حالة الامتثال لبعض القواعد الموجودة مسبقًا. لذلك، من الأكثر فعالية أن تتعامل المؤسسة مع امتثال الذكاء الاصطناعي بطريقة منهجية للسماح بنهج امتثال متسق عبر المؤسسة والاستفادة من الضوابط المناسبة لتلبية المتطلبات السارية.

2. المشاركة في استخبارات امتثال الذكاء الاصطناعي

قد تتطلب تحديثات قواعد الذكاء الاصطناعي المعتمدة الحالية وظهور قواعد جديدة تغييرات كبيرة في طريقة إعداد المؤسسة لبرنامج الامتثال والضوابط الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التكيف مع متطلبات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى رفع مستوى التعقيد لدرجة تتجاوز ما كانت المؤسسة مستعدة لتحملها.

وللتكيف بكفاءة مع هذه التغييرات، يجب على المؤسسات متابعة تطوير وتعديل قواعد الذكاء الاصطناعي المعتمدة ذات الصلة بشكل استباقي.

3. تمكين التخطيط لامتثال الذكاء الاصطناعي

عندما تكون المؤسسة خاضعة لعدة قواعد معتمدة للذكاء الاصطناعي، يصعب غالبًا حصر مجموعة متطلبات الذكاء الاصطناعي التي يجب تلبيتها في سياق معين بأكملها. ويرجع ذلك إلى أن التخطيط لمتطلبات قواعد الذكاء الاصطناعي المعتمدة الصادرة عن مصادر مختلفة في مختلف الولايات القضائية يُعد مهمة معقدة تتطلب العديد من مجالات الخبرة (مثل الذكاء الاصطناعي والخصوصية والأمن).

باستخدام الموارد الداخلية أو الخارجية، مثل IBM Promontory Services، يمكن للمؤسسات التخطيط لمتطلبات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يجب تلبيتها بشكل منتظم، والمتطلبات الإضافية التي يمكن تلبيتها حسب الحاجة.

4. الاستثمار في تمكين امتثال الذكاء الاصطناعي

يتضمن النهج الفعال لإدارة امتثال الذكاء الاصطناعي التواصل الواضح بشأن الخطوات العملية الصحيحة اللازمة لتحقيق أهداف امتثال الذكاء الاصطناعي.

يجب على المؤسسات تطوير آليات لتمكين العمليات وأنشطة تثقيفية مناسبة لمساعدة الموظفين على فهم أهداف امتثال الذكاء الاصطناعي الخاصة بمؤسستهم، ودورهم في تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى كيفية التطبيق العملي.

5. فرض امتثال الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي

يُعد تطبيق امتثال الذكاء الاصطناعي، باستخدام التدابير التقنية والمؤسسية ذات الصلة، أمرًا مهمًا.

غالبًا ما يكون النهج الإيجابي لتطبيق الامتثال، القائم على تعزيز الثقة والشفافية بدلاً من المبالغة في التركيز على التحقق، أكثر فعالية لأنه يسمح للمؤسسة بالحصول على الدعم الكامل من موظفيها لتحقيق أهداف امتثال الذكاء الاصطناعي.

دور التقنيات في المساعدة

تؤدي التقنيات دورًا مهمًا في دعم برامج امتثال الذكاء الاصطناعي الفعالة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد فيما يلي:

  • إدارة مجموعة القواعد المعتمدة والمتطلبات الأساسية، ما يتيح إمكانية التخطيط للمتطلبات بكفاءة لتحديد أهداف الامتثال والضوابط المناسبة.
  • تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات الصحيحة والإجراءات المناسبة لتحقيق أهداف وضوابط الامتثال، مع إدارة المخاطر المرتبطة بكفاءة.
  • تقييم ومتابعة التقدم المحرز في الامتثال وإعداد تقارير عن ذلك حسب الحاجة بطريقة شفافة.

من خلال وضع برنامج فعال لامتثال الذكاء الاصطناعي، برعاية القيادة ودعم الموظفين، يمكن للشركات تحقيق الامتثال اللازم لدمج الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة عبر المؤسسة.

