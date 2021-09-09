أفضل خمس ممارسات لتحسين الامتثال للوائح ومعايير الذكاء الاصطناعي

في العقد الأخير، تجلت قيمة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات. وقد زادت هذه الاتجاهات من اهتمام العديد من المؤسسات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتبسيط عمليات الأعمال، بل أيضًا لتحقيق ميزة تنافسية.

ومع ذلك، قد يشكل نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه لدعم عمليات الأعمال مخاطر كبيرة على الأفراد والمجموعات وحتى المجتمع، إذا لم يُدَر وفقًا لمبادئ وممارسات واضحة، مثل تلك المتمثلة في مجموعات معينة من القواعد المعتمدة. وهذه الإدارة من شأنها أن تقلل من احتمالية انتهاك الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات التي تستخدمه. على سبيل المثال، فحص السير الذاتية للمرشحين المحتملين للعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المتحيز نحو أجناس أو أعراق محددة سيكون أمرًا غير مقبول بلا شك.

تأتي القواعد المعتمدة بأشكال مختلفة ولها مجالات تطبيق متنوعة. يمكن أن تكون:

القوانين واللوائح الحكومية، مثل قانون ولاية إلينوي الجديد لمقابلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المعايير الدولية، مثل تلك التي تطورها مجموعات عمل الذكاء الاصطناعي في ISO، أو المعايير التقنية مثل معايير IEEE الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

القواعد المؤسسية الداخلية القائمة على المبادئ أو السياسات أو الإجراءات.

وعليه، لتوسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي واستخدامه، يجب على المؤسسات إنشاء برنامج لإدارة الامتثال – برنامج يعالج المتطلبات ذات الصلة من القواعد المعتمدة السارية للذكاء الاصطناعي. يضع مثل هذا البرنامج ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يتوافق مع مبادئ المؤسسة وقيمها، وكذلك مع توقعات الأطراف المعنية ومطالبها.