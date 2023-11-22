تحسين خدمة العملاء

يتسم عالم الأعمال بالتنافسية الشديدة ولا يختلف الأمر عندما يتعلق بجذب العملاء والاحتفاظ بهم. تعد تجربة خدمة العملاء جزءًا حيويًا للمنظمة ويمكن أن يساعد حل تخطيط موارد المؤسسات في تعزيز إدارة علاقات العملاء. ونظرًا لأن نظامًا جديدًا مثل برنامج تخطيط موارد المؤسسات يضع جميع معلومات العملاء في مكان واحد، فإنه يمكن أن يسهل خدمة العملاء بشكل أسرع ومن خلال نهج أكثر تخصيصًا.

يقوم نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بتخزين معلومات الاتصال وسجل الطلبات وحالات الدعم السابقة وغيرها في نظام واحد مبسط. بشكل منفصل، نظرًا لأن تخطيط موارد المؤسسات (ERP) سيتتبع الطلبات السابقة والمخزون في الوقت الفعلي، فمن المرجح أن يتلقى العميل العناصر الصحيحة في الوقت المحدد. إذا كانت هذه العوامل متوفرة، فمن المرجح أن يغادر العميل وهو سعيد وسيعود للمزيد في المستقبل.

تخصيص التقارير

يُعد إعداد تقارير البيانات في الوقت الفعلي أحد أبرز مزايا حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وسببًا في كونه ميزة كبيرة مقارنةً بأنظمة إدارة الأعمال الأخرى. باستخدام أدوات إعداد التقارير المتوفرة في تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن للمؤسسات تخصيص التقارير عبر العديد من الوظائف المختلفة، مثل الشؤون المالية والمخزون والمشتريات والموارد البشرية وتكون قادرة على حسابها اعتمادًا على أكثر ما يهم المؤسسة. يتيح هذا النهج المصمم خصيصًا للأعمال إمكانية قياس مؤشرات الأداء الرئيسية التي ترى أنها أكثر أهمية وتتبع أداء مكونات الأعمال المختلفة.

الميزة الأخرى هي أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يقدم أحدث البيانات في الوقت الفعلي. وهذا يعني أنه إذا كان الموظف يحاول تقييم مشكلة ما، فلن يكون لديه بيانات قديمة لتحليلها، وبدلاً من ذلك سيكون لديه الأرقام الأكثر دقة وحداثة للرجوع إليها. يمكن للتقارير المخصصة أن تساعد المؤسسة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وهو أمر بالغ الأهمية عندما تكون بيئة الأعمال دائمة التغير.

توسيع نطاق التعاون

الطريقة التي يتم بها بناء حلول تخطيط موارد المؤسسات تجعل التعاون ممتازًا بين الأقسام المختلفة. فمن خلال التطبيقات المتكاملة وتخزين البيانات، كل ذلك تحت حل واحد، تحصل الفرق على صورة واضحة حول كيفية عمل كل منها ومساهمتها في الأعمال.

من خلال تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يمكن للفرق في جميع أنحاء المؤسسة التواصل بحرية لأنها لا تعمل على منصات منفصلة. يعد التكامل مع الأنظمة الأساسية أمرًا في غاية الأهمية ويساعد الموظفين على الاندماج والعمل كفريق واحد. من خلال الوصول إلى جميع البيانات، قد يتمكن موظف واحد في فريق غير ذي صلة تمامًا من الإشارة إلى عطل أو شيء يكون من نتيجته الحد من تكرار العمل. يمكن لهذا التعاون الموسع أن يزيد من عملية اتخاذ القرار، مع كونه مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع مدخلات البيانات.

تحقيق قدر أكبر من الاستدامة

لقد شهد عالم الأعمال سريع الخطى والمتغير باستمرار تركيزًا كبيرًا على الاستدامة. تواجه الإدارة العليا ضغوطًا من مجالس الإدارة والمستثمرين والعملاء وغيرهم لتنظيم التأثير السلبي لانبعاثاتهم الكربونية.

لمعرفة كيفية استخدام المؤسسات لتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتحقيق أهداف الاستدامة، قام معهد IBM Institute for Business Value (IBV) وSAP، بالتعاون مع Oxford Economics، باستطلاع آراء أكثر من 2125 شخص من كبار المديرين التنفيذيين المشاركين في استراتيجيات الاستدامة البيئية لمؤسساتهم - حول العالم وعلى مستوى عدة مجالات مختلفة. النتيجة المفاجئة هي: أولئك الذين يتفوقون على منافسيهم في كل من النتائج البيئية والمالية يتباهون أيضا بتنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأكثر انخراطًا.

تحسين الشفافية والمعارف

تتمثل إحدى مزايا تخطيط موارد المؤسسات في أنه يوفر إمكانية الوصول الكامل إلى كل وظيفة وعملية في المؤسسة في مكان واحد. وبفضل تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، يمكن للموظفين على المستوى التنفيذي الوصول إلى البيانات من كل قسم. يراقب حل تخطيط موارد المؤسسات البيانات يوميًا ويمكنه توفير معلومات يومية، ما يساعد المؤسسة على أن تكون دقيقة قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بعوامل مثل مستويات المخزون والعمليات التجارية.

توفر رؤية تخطيط موارد المؤسسات الكاملة لقادة المنظمات معارف وظيفية أفضل وتنبؤات أعمال أكثر دقة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط المهام وجعل سير العمل أكثر وضوحًا وإيجازًا. بالإضافة إلى ذلك، يعد وجود نماذج تنبؤ دقيقة ميزة تنافسية، لأنها تسمح بتحسين الإستراتيجية القائمة على البيانات واتخاذ القرارات. نظرًا لأن تخطيط موارد المؤسسات يمكنه مراقبة كل قسم والاحتفاظ بجميع البيانات في مكان واحد، فهناك فرصة لعمليات أكثر كفاءة وتحسين التعاون المتبادل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتخطيط موارد المؤسسات تحسين أمان بيانات الأعمال عبر المجموعة بالكامل لكل من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المحلية والمستندة إلى السحابة.

وتُعد شركة Neste أحد الأمثلة على نجاح تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، وهي الشركة الرائدة في سوق الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام والبوليمرات والمواد الكيميائية المتجددة ومقرها إسبو في فنلندا. اتبعت الشركة نهج الفريق المشترك عندما يتعلق الأمر بتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد. عملت Neste مع IBM Consulting™ for SAP لطرح حل SAP S / 4HANA على سحابة Microsoft Azure عبر معظم عملياتها، بما في ذلك سلاسل توريد مصادر الطاقة المتجددة. تعمل منصة تخطيط موارد المؤسسات الجديدة من Neste على تمكين تحسينات كفاءة عملية سلسلة التوريد وجعل بياناتها أكثر شفافية. ويشير ماركو ماكي-أولاكو، رئيس قسم تخطيط موارد المؤسسات المتكامل في شركة Neste، إلى أن "من بين أكثر المزايا بعيدة المدى القدرة على اكتشاف أوجه القصور في العمليات وحلها."

وأوضح قائلاً: "لقد تمكنا من استخدام قدرات اكتشاف العمليات في SAP لاكتشاف اختناقات سلسلة التوريد والإنتاج". وبهذه الطريقة ، كانت SAP المتكاملة وستظل أداة حاسمة لجهودنا في تحسين العمليات."

زيادة المرونة وقابلية التوسع

تتمثل إحدى الميزات الفريدة لبرنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في تضمين التطبيقات أو الوحدات في العديد من احتياجات العمل المختلفة. تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات، مثل المشتريات وإدارة سلسلة التوريد والمخزون وإدارة المشاريع، جميعها تطبيقات منفصلة مقدمة في إطار برنامج تخطيط موارد المؤسسات.

يمكن أن تكون تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات قائمة بذاتها، ومع ذلك يمكن أيضًا دمجها في نظام تخطيط موارد المؤسسات بأكمله، ما يسهل قابلية التوسع والتكوين في المؤسسة. يمكن أن يساعد تخطيط موارد المؤسسات من خلال القدرة على إضافة التطبيقات أو إزالتها في توسيع نطاق الأعمال التجارية في أثناء تطورها بمرور الوقت.

ستبدو قابلية التوسع مختلفة حسب حل تخطيط موارد المؤسسات الذي تفضل مؤسستك استخدامه. إذا كانت الشركة تخطط للنمو سريعًا بمرور الوقت، فإن نظام تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة هو الخيار الأفضل نظرًا لأن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات السحابية تعمل على خوادم بعيدة.

زيادة الإنتاجية

من خلال أتمتة المهام المختلفة ، يحرر برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموظفين للعمل على مهام أكثر صلة وزيادة الكفاءة. يعمل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على تعزيز الإنتاجية بمجموعة من الطرق المختلفة التي تنبع جميعها من أتمتة المهام الأساسية وجعل العمليات أكثر وضوحاً. مع النهج المبسط من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يقل الوقت المخصص للبحث عن المعلومات ويُسمح للموظفين بأداء مهام أخرى بشكل أسرع. ليس من الضروري إدخال البيانات يدويًا، مما يجعل مهام مثل إدارة المخزون أسهل بكثير ويجعل تتبع المقاييس أبسط بكثير.

وبفضل وجود عدسة في المؤسسة بأكملها، لم يعد الموظفون مكلفين بتعقب مجموعة البيانات الصحيحة أو الموظف الذي يعرف كيفية عمل عملية معينة، ويمكنهم بدلاً من ذلك التركيز على مهام ومشاريع أكثر أهمية. توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات هذه الميزات باستخدام التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية والمزيد. تدعم هذه التقنيات ميزات الأتمتة والاقتراح الذكي في تطبيقات برامج تخطيط موارد المؤسسات.

خفض التكاليف المستمرة

إن الطريقة التي تتم بها هيكلة حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) تجعل إدخال البيانات يحدث مرة واحدة فقط ولكن يمكن أن يخدم أغراضًا متعددة في جميع أنحاء المؤسسة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير وقت العمل والمال لأنه يعمل على تبسيط المهام الزائدة عن الحاجة. ستعتمد التكاليف الأولية وتوفير التكاليف أيضًا على نوع حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي تختاره.

بدون حل برمجي مركزي لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، تعتمد المؤسسات على العديد من الأنظمة لإدارة الأعمال. كلما زاد عدد الأنظمة، كلما زادت تكاليف تكنولوجيا المعلومات المحتملة. ويمكن لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أن يقلل من هذه التكاليف. وبشكل منفصل، يمكن أن يقلل أيضًا من متطلبات التدريب للمستخدم النهائي لأنه سيحتاج إلى التعلم على نظام واحد فقط. وقد يؤدي هذا إلى تحقيق المزيد من الربحية وتقليل الاضطرابات.

توحيد معايير العمليات التجارية

الغرض من تنفيذ حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو تسليط الضوء على أفضل الممارسات والاتساق في المؤسسة والبناء عليها. يسمح لك ذلك بتبسيط العمليات وتوحيد سير العمل، مما يقلل في نهاية المطاف من العمل اليدوي والأخطاء البشرية في جميع أنحاء عملك. يمكن ببساطة دمج منصات مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

تقدم برمجيات تخطيط موارد المؤسسات العديد من المزايا، ولكن التوحيد القياسي هو أحد أهم هذه المزايا. يمكن للمؤسسات أيضًا من خلال الاعتماد على التوحيد والتكوين أن تشهد انخفاضًا في تكاليف المشروع وتعاونًا أفضل بين الفرق باحتكاك أقل.