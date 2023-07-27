العلامات
ستة توجهات في إدارة أصول المؤسسة (EAM) تدفع صناعات النفط والغاز إلى الأمام

مهندس شاب من أصل قوقازي يستخدم نظارات الواقع الافتراضي للتحقق من إحصائيات النظام

لا تزال صناعة النفط والغاز جزءًا لا يتجزأ من مشهد الطاقة، لكنها تواجه عددًا من التحديات الحديثة، بما في ذلك ظروف السوق المتقلبة، وزيادة متطلبات اللوائح البيئية، والحاجة المتزايدة إلى رفع الكفاءة التشغيلية.

لتجاوز هذه التحديات، تتجه الجهات الفاعلة في الصناعة إلى حلول إدارة أصول المؤسسة (EAM). تعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) أداة لا تقدر بثمن تتيح لشركات النفط والغاز إدارة الأصول طوال دورات حياتها—من تصميمها وشرائها إلى صيانتها والتخلص منها.

بدءًا من عام 2022، بلغت قيمة سوق إدارة أصول المؤسسة (EAM) ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.9% حتى عام 2030. سنناقش هنا التطبيقات المحتملة لبرنامج إدارة أصول المؤسسة (EAM) في مجال النفط والغاز ونتحدث عن الاتجاهات التي تدفع الصناعة إلى الأمام.

فهم إدارة أصول المؤسسة

تعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) في جوهرها نظامًا مصممًا لمساعدة المؤسسات على إدارة الأصول المادية (على سبيل المثال، المعدات والآلات والبنية التحتية). فهي تقدم رؤية شاملة، وتوفر بيانات حساسة حول حالة الأصل وموقعه وكفاءته.

يمكن أن تشمل أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) وظائف مثل إدارة الصيانة، وإدارة دورة حياة الأصل، وإدارة المخزون وإدارة أوامر العمل وغيرها. مؤخرًا، دمجت هذه الأنظمة تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML) لتمكين التحليلات التنبئية والمراقبة في الوقت الفعلي.

دور إدارة أصول المؤسسة (EAM) في مساعدة شركات النفط والغاز

يمكن لإدارة أصول المؤسسة (EAM) أن تساعد الشركات على إدارة مجموعة معقدة من الأصول بسهولة أكبر، من منصات الحفر وخطوط الأنابيب إلى المصافي ومرافق التخزين. فيما يلي بعض من أكثر الطرق تأثيرًا لاعتماد قطاع النفط والغاز لإدارة أصول المؤسسة (EAM) كإستراتيجية لإدارة الأصول:

  • إدارة دورة حياة الأصول: إن أصول النفط والغاز معقدة ومكلفة ولها دورات حياة طويلة. توفر أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) مستودعًا مركزيًا لجميع المعلومات المتعلقة بالأصول، ما يسمح للفرق بتتبع أداء كل أصل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصيانة والترقيات والاستبدال.
  • الصيانة التنبئية والوقائية: لقد أدى ظهور تقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) إلى أدوات صيانة تنبئية . الآن، يمكن لأجهزة الاستشعار المرتبطة بالأصول جمع بيانات الأصول في الوقت الفعلي، ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات للتنبؤ بأعطال المعدات المحتملة. تؤدي إدارة أصول المؤسسة (EAM) أيضًا دورًا مهمًا في الصيانة الوقائية، والتي تتضمن عمليات الفحص والصيانة الروتينية لمنع الأعطال. يساعد استخدام بيانات إدارة أصول المؤسسة (EAM) لتنفيذ برامج الصيانة التنبئية والوقائية شركات النفط والغاز على اتباع نهج أكثر استباقية في صيانة الأصول، ما يقلل من فترات التعطل غير المتوقعة ويقلل من التكاليف المرتبطة بالإصلاحات الطارئة.
  • الامتثال التنظيمي: تخضع صناعة النفط والغاز لمتطلبات تنظيمية صارمة تتعلق بالسلامة والتأثير البيئي وسلامة الأصول. يمكن أن تساعد إدارة أصول المؤسسة (EAM) الشركات على الحفاظ على امتثالها من خلال توفير وثائق محدثة، وتتبع عمليات الفحص اللازمة، والتأكد من أن جميع المعدات تلبي المعايير المطلوبة، وتقديم تنبيهات للأنشطة القادمة المتعلقة بالامتثال. لا يساعد هذا الأمر الشركات على تجنب العقوبات التنظيمية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عمليات أكثر أمانًا ويحسن من التصور العام.
  • التحكم في التكاليف والميزانية: توفر أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) رؤى قيمة حول أداء الأصول فيما يتعلق بتكاليف الصيانة. من خلال تحليل بيانات الأصل، يمكن للشركات تحديد أوجه القصور، واكتشاف فرص لتوفير التكاليف، وتقديم توقعات ميزانية أكثر دقة.
  • إدارة المخزون: تمثل إدارة مخزون قطع الغيار والمواد تحديًا كبيرًا لشركات النفط والغاز. يمكن لأنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) توفير رؤية على مدار الساعة لمستويات المخزون، ما يسمح للشركات بتتبع استخدام قطع الغيار، وأتمتة عمليات إعادة الطلب، ومنع نفاد المخزون وزيادته، وتقليل تكاليف الحمل، وفي النهاية ضمان توفر القطع عندما تحتاجها الفرق.
  • إدارة المخاطر: نظرًا إلى أن إدارة أصول المؤسسة (EAM) تقدم رؤية شاملة لجميع الأصول الحساسة، فإنها يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لتحديد المخاطر المحتملة، ما يمكن الشركات من اتخاذ خطوات استباقية لتجنب الحوادث والاضطرابات التشغيلية.

دور إدارة أصول المؤسسة (EAM) في تشكيل مستقبل النفط والغاز

مع استمرار تقنية إدارة أصول المؤسسة (EAM) في التطور، تظهر توجهات جديدة تعد بتحويل طريقة تعامل شركات النفط والغاز مع إدارة أداء الأصول. ولكن ما أبرز الابتكارات الواعدة؟ لنناقشها معًا (من دون ترتيب معين).

التوجه الأول: دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM) والتوائم الرقمية

التوائم الرقمية—هي نسخ افتراضية من الأصول والعمليات و/أو الأنظمة—تكتسب زخمًا كبيرًا في قطاع النفط والغاز. عند دمجها مع إدارة أصول المؤسسة (EAM)، توفر التوائم الرقمية القدرة على محاكاة سيناريوهات تشغيلية مختلفة وتوقع اضطرابات في الأصول. يمكن الوصول إلى محاكاة الأصول والأنظمة أن يتيح تخطيطًا أكثر استباقية للصيانة، وتحسين اتخاذ القرارات، وإدارة أفضل للمخاطر. ويمكنه أيضًا أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في مدة التشغيل وعمر الخدمة.

التوجه الثاني: استخدام سلسلة الكتل في أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM)

يمكن لتقنية سلسلة الكتل توفير الشفافية والأمان وقابلية التتبع في إدارة أصول المؤسسة (EAM). توفر سلسلة الكتل سجلاً آمنًا ولامركزيًا لجميع المعاملات المتعلقة بالأصول، ما يعزز قابلية التدقيق ويقلل من مخاطر الاحتيال والأخطاء. على الرغم من أن استخدام سلسلة الكتل في إدارة أصول المؤسسة (EAM) لا يزال في مراحله الأولى، فإنه توجه يستحق المتابعة.

التوجه الثالث: إدارة أصول المؤسسة (EAM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يعزز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) بصورة ملحوظة، ما يرفع القدرة التنبئية لإدارة أصول المؤسسة (EAM) إلى المستوى التالي. من خلال جمع كميات هائلة من البيانات من أجهزة استشعار الأصول وتحليلها، يمكن لهذه التقنيات التنبؤ بأعطال المعدات بدقة أكبر وتحسين موثوقية الأصل بوجه عام.

التوجه الرابع: الجمع بين ميزات الواقع المعزز وقدرات إدارة أصول المؤسسة

من خلال دمج الواقع المعزز (AR) مع إدارة أصول المؤسسة (EAM)، يمكن لشركات النفط والغاز تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الصيانة الخاصة بها. تدمج تقنية الواقع المعزز المعلومات الرقمية في العالم المادي، ما يساعد الفنيين على تصور الإجراءات المعقدة وتشخيص مشكلات المعدات. في حال حدوث عطل، يمكن لأفراد الصيانة استخدام نظارات الواقع المعزز لعرض بيانات الأصل في الوقت الفعلي، ومراجعة تعليمات الإصلاح خطوة بخطوة، وحتى الحصول على مساعدة عن بعد من الخبراء.

التوجه الخامس: ظهور حلول إدارة أصول المؤسسة عبر الأجهزة المحمولة

تعمل التقنية المحمولة على جعل الوصول إلى إدارة أصول المؤسسة (EAM) أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن للفنيين الآن الوصول إلى معلومات الأصل، والمقاييس، وجداول الصيانة، وتعليمات العمل التفصيلية من أجهزتهم المحمولة، بغض النظر عن موقعهم. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون المعلومات الأكثر دقةً وحداثة في متناول الفريق.

التوجه السادس: تعزيز الاستدامة باستخدام حلول إدارة أصول المؤسسة

تُعد الاستدامة مصدر قلق ملحًا في صناعة النفط والغاز، وتتطور أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) لدعم هذه المبادرات. يمكن لأنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) الحديثة مساعدة الشركات على مراقبة تأثيرها البيئي وتقليله، وتتبع بصمتها الكربونية، وضمان الامتثال للوائح البيئية. تمكن هذه الميزات الجديدة الشركات من معالجة الممارسات التي تضر بالبيئة مع تحقيق أقصى قدر من الربح.

استخدم IBM Maximo Application Suite للارتقاء بإدارة أصول المؤسسة (EAM) إلى المستوى التالي

من المتوقع أن تستفيد صناعة النفط والغاز بصورة كبير من أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) التي تمتلك القدرة على تقديم رؤى قيمة تساعد شركات النفط والغاز على تحسين العمليات، وتحسين الربحية، والحفاظ على القدرة التنافسية في مشهد صناعي مليء بالتحديات. ومن خلال دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM) مع أنظمة الأعمال الأخرى—مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)—يمكن للشركات اتباع نهج أكثر شمولية في العمليات.

ومع ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح لإدارة أصول المؤسسة (EAM) تدريبًا مكثفًا للموظفين، ومبادرات شاملة لإدارة التغيير، ونهجًا إستراتيجيًا يتماشى مع أهداف الشركة التجارية. كما أنه يستفيد من برامج إدارة الأصول المتقدمة، مثل IBM Maximo.

IBM Maximo Application Suite هي حل مدمج لإدارة الأصول تساعد مزودي النفط والغاز على تحسين الأداء، وتبسيط العمليات اليومية، وتبسيط عمليات التحول الرقمي. باستخدام منصة متكاملة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Maximo قدرات CMMS وEAM وAPM التي تنتج تحليلات متقدمة وتساعد المرافق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات. 

لكن مستقبل إدارة أصول المؤسسة (EAM) في صناعة النفط والغاز لا يقتصر فقط على تبني التقنيات الجديدة. بل يتعلق الأمر أيضًا بتحويل العمليات التجارية والثقافة.

باستخدام النهج الصحيح—ومع IBM Maximo—يمكن أن تكون إدارة أصول المؤسسة (EAM) أداة قوية لتعزيز التميز التشغيلي والابتكار في صناعة النفط والغاز لعقود قادمة.

 

