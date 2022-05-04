تحديث المؤسسات حسب المجال نحو منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع: الجزء الأول

شهدنا مؤخرًا إقبالًا كبيرًا من العملاء على التوجه نحو تقنيات الحوسبة السحابية. يرجع ذلك في المقام الأول إلى الحاجة إلى تقليل الديون التقنية والتكلفة وتحقيق أهداف التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية. يتراوح العمل اللازم للانتقال إلى السحابة من النقل المباشر كما هو إلى وإعادة المنصة/أعمال المعالجة.

مع نضوج العديد من الممارسات مثل DevSecOps، وFinOps، ونماذج السحابة الأصلية، وممارسات هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وغيرها، يتركز الاهتمام على الاستفادة منها لدفع مستوى كبير من الأتمتة والسرعة والمرونة في تكنولوجيا المعلومات. ويساعد هذا أيضًا على تحويل منظومة تكنولوجيا المعلومات إلى وحدات تتبنى منهجية هندسية محورية.

يدرك الرؤساء التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين التقنيين أن القوة الحقيقية لكل هذا تكمن في تحويل منظومة تكنولوجيا المعلومات إلى وحدات تتمحور حول المنتج، مع تحديث محافظ التطبيقات إلى نماذج قائمة على المنتجات والخدمات. وهذا يدفع بثقافة المنتج، حيث يكون هناك مستوى عالٍ من التوافق بين الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. كما نجد أن الفرق المتمحورة حول المنتج، والفرق ذات المهارات المكتملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)، والتطبيقات المحدَّثة بما يتواءم مع المنتجات والخدمات، تحقق فوائد كبيرة من حيث المرونة والسرعة ووقت دخول المنتج إلى السوق، وتعمل في الوقت ذاته على تحسين الإنتاجية الكلية (عبر تقليل القدرات المكررة في تكنولوجيا المعلومات).

تتمثل إحدى الطرق المثبتة لهيكلة المنتجات في التمحور حول مجالات المؤسسة، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور النموذج الموجَّه بالمجال (DDD). فنموذج التصميم الموجَّه بالمجال (DDD) الذي يواءم قدرات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بطريقة متوافقة مع المجالات ومتمحورة حول المنتج، يتعلق بتأسيس منظومة متكاملة سهلة التجميع لتكنولوجيا المعلومات، حيث يتكون كل تطبيق من مجموعة من القدرات يتم بناؤها وإدارتها بواسطة فِرق المنتج أو الفِرق ذات المهارات المكتملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack). لذلك، تعتبر نماذج المجال حجر الزاوية في تحويل المؤسسة لاعتماد نموذج المنظومة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات سهلة التجميع.

في هذه العملية، يقلل العديد من العملاء من تقدير التغيير التنظيمي اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو يبالغون في تقديره. وغالبًا تفشل هذه المبادرات بسبب التقليل من شأن التعقيد الذي ينطوي عليه تحليل وإنشاء قدرات التطبيقات على غرار المنتجات والخدمات المحددة والمتوافقة مع المجال في سياق المجالات المرتبطة ببعضها.

في سلسلة المدونة هذه المكونة من ثلاثة أجزاء، يتم تناول طريقة منهجية ومنضبطة لتطبيق مبادئ التصميم الموجَّه بالمجال (DDD) عبر المؤسسة لتبسيط التعقيد الناتج عن تحليل التطبيقات القديمة وإعادة كتابتها كقدرات متوافقة مع المجال والمنتجات والخدمات. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة سوف تواجهها على مستويات مختلفة والتي تحتاج إلى الاعتراف بها أولًا. فيجب وضع خطة تنفيذية تدريجية لمعالجة هذه التحديات خطوة بخطوة. ومن بين هذه التحديات، تستهدف التحديات الرئيسية تحول نموذج التشغيل، والتغيير التنظيمي وإعادة المواءمة، وأدوار الأجزاء المختلفة من منظومة تكنولوجيا المعلومات، وإحداث تحول في المهارات، وما إلى ذلك. يؤكد هذا المنشور الأول في المدونة في هذه السلسلة، على الحاجة إلى خارطة طريق قائمة على الوضوح (مع نهج تدريجي) لكيفية حاجة المؤسسة للانتقال إلى نموذج منظومة تكنولوجيا معلومات سهلة التجميع.

يوضح الجزء الثاني من السلسلة بالتفصيل كيفية تفكيك التطبيقات ومواءمتها مع المنتجات المناسبة (ضمن المجالات). سيتناول الجزء الثالث مواجهة التحديات والاستعداد للجاهزية التنظيمية.