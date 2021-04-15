تشير نتائج دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM إلى وجود ارتفاع مستمر في استخدام منصات الحاويات السحابية العامة والخاصة، بالإضافة إلى الأجهزة الافتراضية (VMs). تهدف الشركات إلى تحقيق مزايا تنافسية وبناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال التجربة الرقمية. ومن الأمور الحاسمة لنجاح هذه الشركات هي كيفية تعاملها هذه مع تحديات التحول الرقمي المعقدة والمنصات السحابية.
بينما تطبق فرقهم إستراتيجية السحابة الأصلية لتحقيق أهداف المؤسسة التجارية، تضع هذه التحديات الثلاثة ضغطًا مستمرًا على قادة تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير:
وبالنظر إلى هذا الضغط، فإن مفتاح تحديث أي تطبيق هو تحديد نتيجة أعمال واضحة وقابلة للتحقيق أولاً. وهذا يعني مواءمة جميع الأطراف المعنية عبر الأعمال بفهم مشترك لما يحتاج إليه العملاء فعلاً الآن. ومع هذا الوضوح، يصبح من الأسهل بكثير تحديد الحد الأدنى لتجربة التطبيق الذي يحتاج الفريق إلى إنشائه. ويُظهر تحسين القيمة الأولية المقدمة للعملاء التزامًا مستمرًا.
يتطلب تحديث التطبيق بشكل فعال اعتماد التقنيات الجديدة وتعلم كيفية استخدامها. كما يتطلب أيضًا طرقًا جديدة للعمل — مبنية على المبادئ الرشيقة — وعلى نهج مختلف لبنية التطبيقات.
يقول المستجيبون في الاستطلاع إنهم بحاجة إلى شركاء خدمات لسد الثغرات في المهارات الأساسية. مع ™IBM Garage، يندمج الخبراء في أدوات السحابة وخدماتها وممارسات تطويرها في فرق العملاء للتعاون إما في بناء تطبيقات السحابة الأصلية الجديدة أو تحديث التطبيقات الحالية. وتكتسب الفرق المهارات اللازمة لتقديم التحسين المحدد — أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) — الذي يرغب فيه العملاء بشدة.
عند بدء العمل مع العملاء، يجمع IBM Garage كل من له مصلحة في نجاح العملاء، بهدف تحديد نتائج أعمال محددة للغاية تحتاج الشركة إلى تحقيقها — على سبيل المثال، تحسين تطبيق معين أو قطعة وسيطة تعمل بشكل أفضل أو ضوابط موجهة للعملاء. ويجب أن ينبع كل ما يختاره الفريق للتحديث مما يريده المستخدمون النهائيون فعلاً.
بعد تحديد النتيجة، يقوم الفريق بعد ذلك بتقييم الهدف من حيث كيفية القيام به بشكل أسرع وإنفاق أموال أقل وتحقيق أداء أعلى والحفاظ على الأمان المستمر. على الرغم من أنه افتراض شائع بأن السرعة تكسب الجدال دائمًا، فإن الكثير من المؤسسات تساوي السرعة بالتجميع غير المنهجي للأشياء. إن اختبار أفكار غير مكتملة أو تجربتها قد يجعل الفريق يتساءل عن سبب عدم تحقيق التحديث عائدًا يذكر.
من خلال توفير قابلية النقل، تتمكن المنصات القائمة على الحاويات من نشر التطبيقات على السحابة الهجينة والسحابة المتعددة. ومع ذلك، غالبًا ما تحول الاختلافات في بيئات معينة دون الوصول الكامل إلى وعد قابلية النقل. بفضل حلول السحابة الموزعة، يوفر شركاء الخدمة مثل IBM خدمات قابلة للنشر باستمرار في أي بيئة من خلال IBM Cloud Satellite. يحصل فريق عمليات التطوير على التجربة نفسها في كل مكان، ما يتيح لعملهم اكتساب السرعة من خلال الألفة، ويخلق الاتساق العديد من الفرص للأتمتة.
تحتاج العديد من المؤسسات إلى تشغيل التطبيقات بالقرب من مصادر البيانات لتلبية متطلبات زمن الانتقال القصير ومتطلبات الإقامة الإقليمية. باستخدام IBM Cloud Satellite، يمكن للفرق استخدام هوية واحدة وتجربة واحدة عبر البيئات دون الحاجة إلى الاتصال عبر الإنترنت؛ كما أن التطبيقات التي تعمل محليًا تحافظ على البيانات محلية.
