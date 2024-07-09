عقد من الهجمات الإلكترونية العالمية، وأين تركتنا

السياق العالمي: شهد عام 2013 ظهور الحوسبة السحابية، ما أدى إلى توسيع نطاق الهجوم على مجرمي الإنترنت. بدأت اكتشافات Snowden في يونيو 2013.

في عام 2013، بدأت برمجيات الفدية الخبيثة تكتسب زخمًا كتهديد كبير، وأصبحت اختراقات أمن البيانات أكثر انتشارًا.

أدى اختراق أمن البيانات في Target إلى اختراق 40 مليون حساب بطاقة ائتمان وبطاقة خصم و70 مليون سجل عميل. كما تعرضت Adobe Systems أيضًا لاختراق كشف 38 مليون حساب مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت صحيفة New York Times للهجوم من قِبل الجيش الإلكتروني السوري، ما أدى إلى إيقاف تشغيل موقعها الإلكتروني لمدة ساعتين تقريبًا. وحدث اختراق أمن البيانات في Yahoo لـ 500 مليون حساب مستخدم، رغم أنه لم يتم الإبلاغ عنه إلا بعد ثلاث سنوات.

في عام 2013، تمت سرقة أكثر من نصف مليار سجل من المعلومات الشخصية القابلة للتعريف، بما في ذلك الأسماء والبريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور.