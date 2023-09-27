تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة – الجزء السادس: قابلية الملاحظة تدور حول جزء واحد من مجموعتك

العلامات
أتمتة تكنولوجيا المعلومات
27 سبتمبر 2023

القراءة لمدة 3 دقائق

مؤلف

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:

اليوم، سنتناول خرافة أخرى حول قابلية الملاحظة - الاعتقاد بأنها تنطبق فقط على جزء محدد من البنية أو التطبيق الخاص بك.

ينشأ هذا المفهوم الخاطئ من سوء فهم أساسي للمفهوم الأساسي لقابلية الملاحظة. عند النظر إلى قابلية الملاحظة على أنها مقتصرة على طبقة واحدة فقط، فإن ذلك يتجاهل طبيعتها الشاملة التي تمتد عبر جميع طبقات البنية وارتباطاتها. ونهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى تسليط الضوء على جوهر قابلية الملاحظة كممارسة شاملة توفِّر رؤًى متعمقة حول وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

لماذا تُعَد هذه خرافة؟

في إدارة البرمجيات والأنظمة الحديثة، تتجاوز قابلية الملاحظة التركيز على جزء واحد فقط من البنية. فهي تشمل النظام بأكمله - من طبقة التطبيق إلى طبقة البنية التحتية وكل شيء بينهما.

تنبع هذه الخرافة على الأرجح من وجهة نظر ضيقة مفادها أن مراقبة عنصر واحد محدد فقط، مثل التطبيق، كافية لفهم سلوك النظام. ومع ذلك، يمكن أن يتجاهل هذا النهج التفاعلات المعقدة والتبعيات بين الأجزاء المختلفة من البنية.

تتطلب قابلية الملاحظة مراقبة البيانات وتحليلها من جميع طبقات النظام، بما في ذلك مقاييس التطبيق والتتبعات، وقياس البنية التحتية عن بُعد. يمكِّن هذا النهج الشامل الفِرَق من اكتشاف الرؤى حول كيفية عمل النظام بأكمله، وتحديد عوائق الأداء، واكتشاف الحالات الشاذة، وفي نهاية المطاف، تقديم تجربة أكثر موثوقية وكفاءة للمستخدمين.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

الحقيقة: قابلية الملاحظة قابلة للتطبيق بدءًا من الأجهزة المحمولة ووصولًا إلى أنظمة الكمبيوتر المركزي

قابلية الملاحظة قابلة للتطبيق عبر مختلَف المنصات -بما في ذلك الأجهزة المحمولة والويب والسحابة وأنظمة الكمبيوتر المركزي- لأنها تشمل مجموعة واسعة من التقنيات والبيئات.

دعونا نستكشف التفاصيل التقنية لكيفية عمل قابلية الملاحظة في البيئات التقنية المختلفة ولماذا يجب اعتمادها بشكل شامل:

  • تطبيقات الأجهزة المحمولة: تتضمن قابلية الملاحظة في تطبيقات الأجهزة المحمولة استخدام التعليمات البرمجية لالتقاط الأحداث والمقاييس والسجلات ذات الصلة. ويتم تحقيق ذلك من خلال ملاحظة أطر العمل في الوقت الفعلي، ومكتبات تتبُّع الأداء، وأدوات تقارير الأعطال. ومن خلال دمج آليات قابلية الملاحظة في تطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكن للمطورين الحصول على رؤى حول تفاعلات المستخدم وعوائق الأداء والأخطاء، ما يساعد على تحسين تجربة المستخدم وجودة التطبيق بشكل عام.
  • تطبيقات الويب: في تطبيقات الويب، تدور قابلية الملاحظة حول التقاط البيانات وتحليلها من طبقات مختلفة، مثل الواجهة الأمامية والخلفية والبنية التحتية. يتضمن ذلك تسجيل طلبات HTTP واستعلامات قاعدة البيانات وأوقات استجابة الخادم واستخدام موارد النظام. من خلال تجميع هذه البيانات وتحليلها باستخدام أدوات قابلية الملاحظة، يمكن للفرق تحديد مشكلات الأداء واكتشاف الأخطاء وتحسين أداء التطبيق.
  • الخدمات المستندة إلى السحابة: بالنسبة إلى الخدمات المستندة إلى السحابة، تركِّز قابلية الملاحظة على مراقبة وتحليل الأنظمة الموزعة وبنى الخدمات المصغرة. يتضمن ذلك التقاط السجلات والمقاييس والتتبعات وربطها عبر العناصر والخدمات المختلفة. تُتيح التقنيات مثل التتبُّع الموزع وشبكة الخدمة إمكانية الرؤية الشاملة، ما يسمح للفرق بفهم تدفقات الطلبات وتحديد العوائق في زمن الانتقال واستكشاف المشكلات وإصلاحها عبر حدود الخدمة المختلفة.
  • أنظمة الكمبيوتر المركزي: حتى في أنظمة الكمبيوتر المركزي، تؤدي قابلية الملاحظة دورًا حيويًا. يمكن لأدوات المراقبة وأطر العمل المصممة خصيصًا لأنظمة الكمبيوتر المركزي التقاط المقاييس وسجلات المعاملات وبيانات استخدام الموارد. من خلال الاستفادة من قابلية الملاحظة في الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى حول الأداء، وتحديد أوجه القصور، وتحسين تخصيص الموارد للعمليات الحيوية للأعمال.

لماذا يجب أن تنطبق قابلية الملاحظة على جميع أجزاء البنية لديك؟

  • فهم شامل للنظام: توفِّر قابلية الملاحظة رؤية شاملة لبنية النظام بأكملها، ما يمكِّن الفِرَق من فهم التفاعلات والتبعيات وخصائص الأداء عبر العناصر والتقنيات المختلفة.
  • سرعة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيحها: تساعد بيانات قابلية الملاحظة الفِرَق على تحديد المشكلات وحلها بسرعة من خلال توفير رؤى دقيقة حول سلوك النظام، ما يسمح باستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيحها بكفاءة.
  • الكشف عن المشكلات الاستباقية والوقاية منها: من خلال قابلية الملاحظة، يمكن للمؤسسات اكتشاف الحالات الشاذة ومراقبة المقاييس الرئيسية وإعداد التنبيهات لتحديد المشكلات المحتملة واكتشافها ومعالجتها بشكل استباقي - ما يقلل من فترة التعطل ويحسِّن موثوقية النظام.
  • تحسين تجربة العملاء: من خلال الاستفادة من قابلية الملاحظة عبر جميع المنصات، يمكن للمؤسسات مراقبة تفاعلات المستخدمين باستمرار وتحديد عوائق الأداء وتحسين تجربة العملاء، ما يؤدي إلى زيادة معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

بشكل عام، يؤدي تبنّي قابلية الملاحظة بشكل شامل إلى تمكين المؤسسات من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتحسين الأداء وتقديم تجربة أفضل عبر البنى والبيئات التقنية المتنوعة.

قابلية الملاحظة بالأرقام

يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.

إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك برؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وبإمكانية متابعة اعتمادك على السحابة في الوقت الفعلي، ندعوك لطلب عرض توضيحي.

تمكَّن العديد من العملاء من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام IBM Instana. على سبيل المثال، تقدِّم Conrad Electronic مبيعات عالمية متعددة القنوات لأكثر من 450,000 عنصر وجهاز، وتعالج ملايين التحديثات والطلبات في الوقت الفعلي.

ما التالي

ترقبوا كتبنا الإلكترونية القادمة التي تقدِّم مجموعة قابلة للتحميل من الرؤى حول قابلية الملاحظة، والتي قد تؤثِّر بشكل كبير في قرارك التالي بشأن تعزيز أو بدء ممارسات قابلية الملاحظة.
حلول ذات صلة
قابلية ملاحظة الأداء المؤتمتة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.

 تعرَّف على المزيد عن قابلية الملاحظة المؤتمتة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
استشارات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات

تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.

 تعرَّف على المزيد عن استشارات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات
IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.

 مراقبة أداء الشبكة
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا