تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الخامس: يمكنك إنشاء نظام قابل للملاحظة دون أتمتة قائمة على قابلية الملاحظة

في سلسلة المدونات الخاصة بنا حتى الآن، كشفنا الحقيقة حول الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:
في هذا المنشور، سنتناول خرافة أخرى تَحُدّ من إمكانات قابلية الملاحظة - وهي أنه يمكن إنشاء نظام قابل للملاحظة دون الاعتماد على قابلية ملاحظة مدفوعة بالأتمتة.
إن الاعتقاد بإمكانية بناء نظام قابل للملاحظة من غير الاستفادة من الأتمتة القائمة على قابلية الملاحظة يُعَد خرافة؛ وذلك لأنه يتجاهل الدور الجوهري لهذه الأتمتة في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
في البيئات المعقدة والديناميكية اليوم، تعجز الأساليب اليدوية التقليدية عن توفير المرونة والدقة وقابلية التوسع التي تتطلبها ممارسات هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير (DevOps).
تستفيد الأتمتة القائمة على قابلية الملاحظة من الرؤى الفورية المستخلصة من بيانات المراقبة والقياس عن بُعد لتوجيه عمليات الأتمتة الذكية. يُتيح هذا الانسجام للفِرَق اكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالمشكلات، والاستجابة بشكل استباقي، ما يضمن استمرارية الخدمة وموثوقيتها. من خلال أتمتة الاستجابة للحوادث، وتوسيع الموارد، وضبط الإعدادات، يمكن للمؤسسات تبسيط العمليات، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحقيق سرعة التكرار والنشر الضرورية لنهجَي SRE وDevOps.
تميل أقسام تكنولوجيا المعلومات عالية الأداء إلى إصدار البرمجيات بوتيرة أكبر، ومحاولة مواكبة ذلك يدويًا ليست مستدامة ولا قابلة للتوسع. كما أن تنوّع التقنيات المستخدمة يعني أيضًا أنك لن تجد دائمًا خبيرًا متخصصًا (SME) متاحًا للمساعدة على إعداد التطبيقات الجديدة وتكوينها. والحقيقة أن أتمتة الإعداد والتثبيت تُلغي الأخطاء اليدوية، وتقلِّل وقت النشر، وتحسِّن مستوى الاتساق عبر البيئات المختلفة.
تعمل الأتمتة على تبسيط عملية تحليل السبب الأساسي باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، وتقنيات اكتشاف الحالات الشاذة، والتحليلات التنبؤية، كما تساعد على تحديد الأنماط والحالات الشاذة التي قد يغفل عنها المشغِّلون البشريون. يساعد التحليل المؤتمت على تقليل الوقت اللازم لتحديد السبب الأساسي، وتحسين دقة الاكتشاف، ما يؤدي إلى تسريع أوقات المعالجة. وفيما يلي بعض الفوائد التي توفِّرها الأتمتة:
يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.
تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.
"أصبح فريقنا قادرًا على تخصيص المزيد من الوقت للميزات الجديدة وتخطيط خارطة الطريق بدلًا من معالجة الأخطاء طوال اليوم". - Eddie Castillo، رئيس قسم التسويق، ExaVault Inc.
كما أشار الفريق إلى أنه منذ أن بدأت ExaVault باستخدام Instana، انخفض متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR) للأخطاء التي تؤثِّر في العملاء بنسبة 56.6%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت فترات التباطؤ وفترات التعطل بشكل كبير. كانت مدة التشغيل 99.51% في السابق، وهي الآن 99.99%. يوضِّح Fite: "نحن نحقق الهدف الذي كنا نسعى إليه. "السبب الذي أتاح لنا تحقيق ذلك هو أننا حصلنا على رؤية أوضح لمشكلاتنا".
"نحن نحب مدى سهولة نشر الوكيل وصيانته، ولا يوجد أي عبء تشغيلي". – Grégory Schiano، المدير التقني، Altissia
إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك برؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) وبإمكانية متابعة اعتمادك على السحابة في الوقت الفعلي، ندعوك لطلب عرض توضيحي.
ترقبوا منشور المدونة القادم، حيث نكشف خرافة شائعة أخرى: "القدرة على الملاحظة تتعلق بجزء واحد من مجموعتك".
