تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الثاني: لماذا تُعَد قابلية الملاحظة مهمة للجميع، وليس فقط لمهندسي موثوقية الموقع (SREs)

العلامات
أتمتة تكنولوجيا المعلومات
2 أغسطس 2023

4 دقائق للقراءة

مؤلف

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:

في هذا المنشور، سنتناول مغالطة أخرى تَحُدّ من إمكانات قابلية الملاحظة، وهي أنها مصممة خصيصًا لمهندسي موثوقية الموقع (SREs).

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

لماذا تُعَد هذه خرافة؟

ينشأ هذا المفهوم الخاطئ المحيط بقابلية الملاحظة من الاعتقاد بأنها مخصصة خصيصًا لمهندسي موثوقية الموقع (SREs) وأنهم الدور الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من البيانات التي تم جمعها عبر حلول قابلية الملاحظة. في الواقع، تتجاوز قابلية الملاحظة حدود أي دور فردي أو فريق داخل المؤسسة.

إن الانتقال إلى البيئة السحابية الأصلية لا يقتصر على تبنّي تقنيات جديدة؛ بل يشمل أيضًا تحوُّلًا في طريقة عمل الأشخاص. وهذا التحول بطبيعته هو تحوُّل اجتماعي تقني. رغم أن سلسلة أدوات الخدمات المصغرة قد لا تفرض بشكل مباشر ممارسات اجتماعية جديدة على السطح، فإن تحقيق الفوائد الكاملة من هذه التقنية يتطلب تغييرًا في عادات العمل. وتصبح هذه الحاجة واضحة عندما تتقدم الفرق عدة خطوات في العملية، لتكتشف أن أساليبها القديمة لا تعالج بكفاءة تكاليف الإدارة التي أدخلتها التقنية الجديدة.

كلما أصبحت الأنظمة والتطبيقات والخدمات المصغرة أكثر تشابكًا وتعقيدًا، أصبح من الصعب أيضًا تحديد الحوادث ومعالجتها. في الماضي، ربما كانت المؤسسات تعتمد على مهندسي موثوقية الموقع (SREs) لاستكشاف الأعطال ومعالجتها. لكن اليوم أصبح مجال تكنولوجيا المعلومات أقرب إلى عمل جماعي، ولم تَعُد الأساليب القديمة فعَّالة أو مجدية من حيث التكلفة دائمًا. لكن الخلاصة هي أن اعتماد أنماط تصميم السحابة الأصلية يجعل من الضروري امتلاك أنظمة قابلة للملاحظة.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

الحقيقة: تحتاج جميع الفِرَق إلى الوصول إلى بيانات قابلية الملاحظة

الحقيقة أن جميع الفرق -عمليات التطوير (DevOps)، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والمنصات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والتطوير- بحاجة إلى البيانات ولهم الحق في الوصول إلى البيانات التي يريدونها، مع مراعاة سياق الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.

توفِّر حلول قابلية الملاحظة رؤًى قيّمة للعديد من الأطراف المعنية في تطوير وتشغيل البرمجيات، مع فوائد تمتد إلى المطورين وفرق العمليات ومديري المنتجات وحتى الأطراف المعنية في الأعمال. يُتيح هذا النهج الشامل الحصول على تعليقات سريعة حول النشر الجديد والمتكرر، ما يضمن حل المشكلات بسرعة وتحسين جودة البرمجيات.

لنستكشف بعض حالات الاستخدام الرئيسية لهذه الأدوار الأخرى داخل المؤسسة:

  • المطورون:
    • يمكن لأدوات قابلية الملاحظة مثل التتبُّع الموزع أن تساعد المطورين على فهم تدفق الطلبات عبر تطبيقاتهم وتحديد عوائق الأداء. على سبيل المثال، يمكنهم تحليل التتبعات لمعرفة المدة التي يستغرقها كل عنصر من عناصر التطبيق لمعالجة طلب ما وتحسينه وفقًا لذلك.
    • يمكن للمطورين استخدام التعليمات البرمجية الخاصة بهم من خلال دمج آليات المراقبة وقابلية الملاحظة المناسبة. يتضمن ذلك وضع نقاط أدوات القياس على مستوى التعليمات البرمجية وعبارات التسجيل بشكل استراتيجي على مستوى التطبيق بأكمله. من خلال القيام بذلك، يستطيع المطورون جمع البيانات والرؤى القيّمة أثناء وقت تشغيل برامجهم.
    • من خلال مراقبة سجلات التطبيقات، يمكن للمطورين تحديد الأخطاء أو الاستثناءات في التعليمات البرمجية الخاصة بهم وإصلاحها. يمكنهم استخدام أدوات تجميع السجلات وتحليلها للبحث عن إدخالات سجلات محددة واكتساب رؤى حول الأسباب الأساسية للمشكلات.
  • فِرَق العمليات:
    • تُتيح قابلية الملاحظة لفرق العمليات متابعة مقاييس النظام وإعداد تنبيهات للسلوك غير الطبيعي. على سبيل المثال، يمكنهم مراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة، وحركة المرور على الشبكة لاكتشاف ارتفاعات الأداء أو عوائق الموارد.
    • وباستخدام أدوات المراقبة والتصور في الوقت الفعلي، يمكن لفِرَق العمليات تتبُّع سلامة الأنظمة الموزعة واكتشاف الحالات الشاذة أو الأعطال. ويمكنهم تحديد تأثير أحداث معينة في سلوك النظام والاستجابة على الفور للتخفيف من أي مشكلات.
  • مديرو المنتجات:
    • يمكن أن توفِّر بيانات قابلية الملاحظة لمديري المنتجات رؤًى حول سلوك المستخدم والأداء. على سبيل المثال، يمكنهم تحليل بيانات تفاعل المستخدم لفهم كيفية استخدام العملاء لمنتجاتهم وتحديد مجالات التحسين.
    • من خلال ربط مقاييس الأعمال بمقاييس أداء النظام، يمكن لمديري المنتجات تقييم تأثير التغييرات التقنية في نتائج الأعمال الرئيسية. على سبيل المثال، يمكنهم تحليل كيفية تأثير التغييرات في أوقات الاستجابة على معدلات التحويل أو رضا العملاء.
  • الأطراف المعنية في الأعمال:
    • تُتيح قابلية الملاحظة للأطراف المعنية في الأعمال متابعة مقاييس الأعمال وتحليلها في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكنهم تتبُّع الإيرادات أو مشاركة العملاء أو معدلات التحويل وربطها بمؤشرات أداء النظام.
    • من خلال فهم العلاقة بين الأداء ونتائج الأعمال، يمكن للأطراف المعنية اتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، يمكنهم تحديد أولويات الاستثمارات في تحسين البنية التحتية.

يُعَد توفير وصول مفتوح إلى بيانات قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية مع تطور أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوسُّع تعريفات الوظائف. هذه هي الطريقة لتزويد الأطراف المعنية الرئيسية بالبيانات والرؤى التي يحتاجونها لخدمة مصلحة المؤسسة. عند اختيار أداة قابلية ملاحظة، من الضروري فهم نماذج التسعير واختيار أداة لا تفرض رسومًا إضافية على المستخدمين الجُدُد.

لبناء مؤسسة تكنولوجيا معلومات أكثر قوة وابتكارًا، من الضروري تمييز الحقائق عن الخيال فيما يتعلق بقابلية الملاحظة. فهم الفوائد متعددة الجوانب لقابلية الملاحظة واعتماد مجموعة أوسع من مصادر البيانات يمكن أن يساعدك على فتح إمكانيات جديدة لتعزيز الموثوقية وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

نهج IBM لقابلية الملاحظة المؤسسية

يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية. تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.

إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك من خلال رؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) والقدرة على مراقبة اعتماديات السحابة في الوقت الفعلي، فإننا ندعوك إلى طلب عرض توضيحي.

قابلية الملاحظة على أرض الواقع: قصص حقيقية من عملاء حقيقيين

ضمان قابلية التوسع لنمو الأعمال: يقول Marcus Sengol، نائب الرئيس الأول للعمليات التقنية في Leaf Group Ltd: "بعد تطبيق Instana، أصبح لدينا رؤية لأمور لم نكن نراها من قبل. يجعل Instana من السهل جدًا تحليل أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس لدينا، ما يُتيح لنا تحسين أجزاء مختلفة من البنية التحتية وتحديد مشكلات الأداء. لقد أجرينا تحسينات استنادًا إلى تلك المقاييس، وما زلنا حتى اليوم نواصل ذلك".

تعزيز التحسين: يقول Chris Eldridge، مدير العمليات في Mayden: "لقد كنا نبحث عن شيء يساعدنا على فهم أداء حلولنا بدقة عالية جدًا. كنا نريد أن نتمكن من رؤية الارتفاعات والانخفاضات في الأداء، ثانيةً بثانية، والتي قد تحدث لأسباب متعددة".

ما الخطوة التالية؟

ترقبوا منشور المدونة التالي، حيث سنكشف زيف خرافة شائعة أخرى: قابلية الملاحظة مفيدة فقط للأنظمة واسعة النطاق أو البنى المعقدة. استعد لاكتشاف الفوائد والتطبيقات الأوسع التي تنتظرك.
حلول ذات صلة
قابلية ملاحظة الأداء المؤتمتة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.

 تعرَّف على المزيد عن قابلية الملاحظة المؤتمتة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
استشارات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات

تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.

 تعرَّف على المزيد عن استشارات الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات
IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.

 مراقبة أداء الشبكة
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا