تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الثاني: لماذا تُعَد قابلية الملاحظة مهمة للجميع، وليس فقط لمهندسي موثوقية الموقع (SREs)

في سلسلة مدوناتنا، فضحنا حتى الآن الخرافات التالية المتعلقة بقابلية الملاحظة:
في هذا المنشور، سنتناول مغالطة أخرى تَحُدّ من إمكانات قابلية الملاحظة، وهي أنها مصممة خصيصًا لمهندسي موثوقية الموقع (SREs).
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
ينشأ هذا المفهوم الخاطئ المحيط بقابلية الملاحظة من الاعتقاد بأنها مخصصة خصيصًا لمهندسي موثوقية الموقع (SREs) وأنهم الدور الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من البيانات التي تم جمعها عبر حلول قابلية الملاحظة. في الواقع، تتجاوز قابلية الملاحظة حدود أي دور فردي أو فريق داخل المؤسسة.
إن الانتقال إلى البيئة السحابية الأصلية لا يقتصر على تبنّي تقنيات جديدة؛ بل يشمل أيضًا تحوُّلًا في طريقة عمل الأشخاص. وهذا التحول بطبيعته هو تحوُّل اجتماعي تقني. رغم أن سلسلة أدوات الخدمات المصغرة قد لا تفرض بشكل مباشر ممارسات اجتماعية جديدة على السطح، فإن تحقيق الفوائد الكاملة من هذه التقنية يتطلب تغييرًا في عادات العمل. وتصبح هذه الحاجة واضحة عندما تتقدم الفرق عدة خطوات في العملية، لتكتشف أن أساليبها القديمة لا تعالج بكفاءة تكاليف الإدارة التي أدخلتها التقنية الجديدة.
كلما أصبحت الأنظمة والتطبيقات والخدمات المصغرة أكثر تشابكًا وتعقيدًا، أصبح من الصعب أيضًا تحديد الحوادث ومعالجتها. في الماضي، ربما كانت المؤسسات تعتمد على مهندسي موثوقية الموقع (SREs) لاستكشاف الأعطال ومعالجتها. لكن اليوم أصبح مجال تكنولوجيا المعلومات أقرب إلى عمل جماعي، ولم تَعُد الأساليب القديمة فعَّالة أو مجدية من حيث التكلفة دائمًا. لكن الخلاصة هي أن اعتماد أنماط تصميم السحابة الأصلية يجعل من الضروري امتلاك أنظمة قابلة للملاحظة.
الحقيقة أن جميع الفرق -عمليات التطوير (DevOps)، وهندسة موثوقية الموقع (SRE)، والمنصات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) والتطوير- بحاجة إلى البيانات ولهم الحق في الوصول إلى البيانات التي يريدونها، مع مراعاة سياق الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية.
توفِّر حلول قابلية الملاحظة رؤًى قيّمة للعديد من الأطراف المعنية في تطوير وتشغيل البرمجيات، مع فوائد تمتد إلى المطورين وفرق العمليات ومديري المنتجات وحتى الأطراف المعنية في الأعمال. يُتيح هذا النهج الشامل الحصول على تعليقات سريعة حول النشر الجديد والمتكرر، ما يضمن حل المشكلات بسرعة وتحسين جودة البرمجيات.
لنستكشف بعض حالات الاستخدام الرئيسية لهذه الأدوار الأخرى داخل المؤسسة:
يُعَد توفير وصول مفتوح إلى بيانات قابلية الملاحظة أمرًا بالغ الأهمية مع تطور أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوسُّع تعريفات الوظائف. هذه هي الطريقة لتزويد الأطراف المعنية الرئيسية بالبيانات والرؤى التي يحتاجونها لخدمة مصلحة المؤسسة. عند اختيار أداة قابلية ملاحظة، من الضروري فهم نماذج التسعير واختيار أداة لا تفرض رسومًا إضافية على المستخدمين الجُدُد.
لبناء مؤسسة تكنولوجيا معلومات أكثر قوة وابتكارًا، من الضروري تمييز الحقائق عن الخيال فيما يتعلق بقابلية الملاحظة. فهم الفوائد متعددة الجوانب لقابلية الملاحظة واعتماد مجموعة أوسع من مصادر البيانات يمكن أن يساعدك على فتح إمكانيات جديدة لتعزيز الموثوقية وتحقيق نتائج أعمال أفضل.
يُعَد IBM® Instana حل قابلية الملاحظة من IBM، وتم تصميمه خصيصًا للبيئات السحابية الأصلية، ليقدم بيانات دقيقة وموثوقًا بها بشكل مستمر وتلقائي (مثل البيانات بدقة ثانية واحدة والتتبعات الشاملة) مع مراعاة الاعتمادات المنطقية والمادية عبر الأجهزة المحمولة والويب والتطبيقات والبنية التحتية. تمكَّن عملاؤنا من تحقيق نتائج ملموسة باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي.
إذا كنت تريد تعزيز ممارسات قابلية الملاحظة لديك من خلال رؤية شاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) والقدرة على مراقبة اعتماديات السحابة في الوقت الفعلي، فإننا ندعوك إلى طلب عرض توضيحي.
ضمان قابلية التوسع لنمو الأعمال: يقول Marcus Sengol، نائب الرئيس الأول للعمليات التقنية في Leaf Group Ltd: "بعد تطبيق Instana، أصبح لدينا رؤية لأمور لم نكن نراها من قبل. يجعل Instana من السهل جدًا تحليل أهم مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس لدينا، ما يُتيح لنا تحسين أجزاء مختلفة من البنية التحتية وتحديد مشكلات الأداء. لقد أجرينا تحسينات استنادًا إلى تلك المقاييس، وما زلنا حتى اليوم نواصل ذلك".
تعزيز التحسين: يقول Chris Eldridge، مدير العمليات في Mayden: "لقد كنا نبحث عن شيء يساعدنا على فهم أداء حلولنا بدقة عالية جدًا. كنا نريد أن نتمكن من رؤية الارتفاعات والانخفاضات في الأداء، ثانيةً بثانية، والتي قد تحدث لأسباب متعددة".
ترقبوا منشور المدونة التالي، حيث سنكشف زيف خرافة شائعة أخرى: قابلية الملاحظة مفيدة فقط للأنظمة واسعة النطاق أو البنى المعقدة. استعد لاكتشاف الفوائد والتطبيقات الأوسع التي تنتظرك.
اكتشف أهمية المراقبة وكيفية الاستفادة منها للحصول على رؤى حول سلوكيات النظام.
يساعدك IBM Instana Observability على تحقيق عائد استثمار بنسبة 219% وتقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في حل المشكلات بنسبة 90%.
تمكَّن من تحديد مصدر المشكلة وإصلاحه سريعًا. حيث توفِّر البيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي رؤية شاملة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية.
تمكَّن من رفع مستوى أتمتة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان توافق كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع أولويات الأعمال.
IBM SevOne Network Performance Management هو برنامج مراقبة وتحليلات يوفر رؤية ومعارف في الوقت الفعلي للشبكات المعقدة.
اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.