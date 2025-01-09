يمكن تلخيص مخاوف الأمن السيبراني في عام 2024 في حرفين باللغة الإنجليزية: (AI) أي الذكاء الاصطناعي: (أو خمسة أحرف إذا اختصرناها إلى (gen AI) أي الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا تزال المؤسسات في المراحل المبكرة من فهم مخاطر ومكافآت هذه التقنية. على الرغم من كل الفوائد التي يمكن أن تقدمها لتحسين حماية البيانات، ومواكبة لوائح الامتثال، وتمكين اكتشاف التهديدات بشكل أسرع، إلا أن الجهات الفاعلة في التهديد تستخدم أيضاً الذكاء الاصطناعي لتسريع هجماتها في الهندسة الاجتماعية وتخريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام البرامج الضارة.

قد يكون الذكاء الاصطناعي قد حصل على الحصة الأكبر من الاهتمام في عام 2024، لكنه لم يكن التهديد السيبراني الوحيد الذي اضطرت المؤسسات إلى التعامل معه. لا زالت سرقة بيانات الاعتماد تمثل إشكالية، مع زيادة بنسبة 71% سنوياً في الهجمات التي تستخدم بيانات الاعتماد المخترقة. يستمر نقص المهارات، مما يكلف الشركات 1.76 مليون دولار إضافية في أعقاب اختراق أمن البيانات. ومع اعتماد المزيد من الشركات على السحابة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا وجود ارتفاع في عمليات اختراق السحابة.

لكن كانت هناك خطوات إيجابية في مجال الأمن السيبراني خلال العام الماضي. وقّع برنامج Secure by Design التابع لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) على أكثر من 250 شركة مصنعة للبرمجيات لتحسين صحة أمنها السيبراني. كما قدمت CISA بوابة الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية لتحسين طريقة مشاركة المؤسسات للمعلومات السيبرانية.

ركزت توقعات الأمن السيبراني للعام الماضي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كيفية عمل فرق الأمن في المستقبل. كما تركز توقعات هذا العام على الذكاء الاصطناعي، مما يظهر أن الأمن السيبراني قد وصل إلى نقطة أصبح فيها الأمن والذكاء الاصطناعي معتمدان على بعضهما البعض، سواء للخير أو للشر.

فيما يلي توقعات هذا العام.