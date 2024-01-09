توجهات الأمن السيبراني: توقعات IBM لعام 2024

كان عام 2023 عامًا غير متوقع، من الأحداث العالمية إلى الاقتصاد. لم يبتعد الأمن السيبراني عن هذا الموضوع، حيث قدم بعض التحولات غير المتوقعة. عندما تبدأ المؤسسات في التخطيط للاستراتيجية الأمنية لعام 2024، يكون الوقت قد حان للنظر إلى العام الماضي واستنتاج ما قد يحمله المستقبل.

بدأ العام بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تصدر العناوين وسيطر على النقاش بشكل غير متوقع. لقد كان للاستخدامات الجديدة العديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير على عالم الأمن السيبراني وكان موضوعاً رئيسياً ومصدر قلق للأمن السيبراني، حيث أدى اختراق أمن البيانات في ChatGPT إلى تسليط الضوء على المخاطر. كما زاد خبراء الأمن السيبراني من استخدامهم لتقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف الهجمات ومنعها.

ظلت برامج الفدية الضارة تتصدر عناوين الأخبار، بدءًا من زيادة حجمها. شهد شهر مارس وحده 400 هجوم. وكانت الحكومات المحلية هدفاً رئيسياً هذا العام مع أكثر من 34 هجوماً، بما في ذلك حادث واحد أدى إلى إغلاق أنظمة الاستشعار في دالاس. وعلى صعيد الأخبار السارة، أصدرت الحكومة الأمريكية إطار عمل الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتقنية 2.0 ، واتخذت خطة الأمن السيبراني للبيت الأبيض خطوات لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية.

للحصول على رؤى حول ما يمكن توقعه في صناعة الأمن السيبراني في عام 2024، تحدثنا مع خبراء رائدين. إليك ما يقولونه.