شهر التوعية بالأمن الإلكتروني: خمس مهارات جديدة في الذكاء الاصطناعي يحتاجها محترفو الأمن الإلكتروني

أدى التكامل السريع للذكاء الاصطناعي عبر الصناعات، بما في ذلك الأمن الإلكتروني، إلى بثّ شعور بالإلحاح بين المتخصصين. مع اعتماد المؤسسات المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاعات الأمنية، يواجه المتخصصون في الأمن الإلكتروني الآن سؤالًا محوريًا: ما المهارات الجديدة التي أحتاجها للبقاء مواكبًا؟
أكتوبر هو شهر التوعية بالأمن الإلكتروني، ما يجعله الوقت المثالي لمعالجة هذه القضية الملحّة. مع تحوُّل الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات ومنعها والاستجابة لها، ما أفضل وقت لاستكشاف المهارات الأساسية التي قد يحتاجها المتخصصون؟
سواء أكنت خبيرًا متمرسًا في الذكاء الاصطناعي أم مبتدئًا في المجال، فإن فهم المهارات الأساسية في الأمن الإلكتروني للذكاء الاصطناعي التي تمنحك أكبر قيمة يُعَد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتك التنافسية.
في البداية، كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تُستخدم في التحليل التنبؤي ومراقبة السلوك لاكتشاف الحالات الشاذة في حركة الشبكة. الآن، توسَّع تأثير الذكاء الاصطناعي ليشمل كل شيء بدءًا من أنظمة الكشف عن التهديدات المتقدمة ووصولًا إلى أطر عمل الاستجابة للحوادث. بشكل متزايد، أصبح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أبرز المهارات التي يسعى مديرو الأمن الإلكتروني إلى الحصول عليها من فِرقهم.
مع توقُّع تحويل 92% من وظائف تكنولوجيا المعلومات بواسطة الذكاء الاصطناعي، وخوف 74% من المتخصصين من أن تجعل مهاراتهم قديمة، يجب على متخصصي الأمن الإلكتروني تبنّي تطوير مهارات محددة بالذكاء الاصطناعي للبقاء قادرين على المنافسة.
تمثِّل المجالات التالية بعضًا من أهم المهارات متعددة الاستخدامات والقيّمة التي يمكن تطبيقها في أدوار الأمن الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي:
يُعَد الفهم العميق لكيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أمرًا لا غنًى عنه للأمن الإلكتروني الحديث. أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من عمليات الأمن، حيث تستخدم الأنظمة مثل جدران الحماية المتقدمة وأدوات كشف التسلل الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات استنادًا إلى السلوك بدلًا من المحتوى.
ومع ذلك، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي ليست محصَّنة ضد الهجمات التي يحاول فيها المهاجمون التلاعب بمدخلات البيانات لخداع أنظمة الذكاء الاصطناعي. يمكن للاضطرابات العدائية أن تخدع نماذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف البيانات بشكل خاطئ، ما قد يؤدي إلى حدوث اختراقات أمنية محتملة. لذلك، من الضروري لمتخصصي الأمن الإلكتروني تعلُّم كيفية تدقيق هذه النماذج.
يجب أن يعرف المدقق كيفية تقييم مستندات التصميم ونماذج التهديد للتحقق من منطق الخوارزمية وضمان مراعاة تأثيراتها على المستخدمين والمجتمع. قبل النشر، يجب على المدقق التأكد من إجراء التحقق/الاختبار بشكل صحيح وبنتائج مرضية، وأنه يتم نشر النماذج المصرّح بها فقط. يجب على المؤسسات التي تستخدم مكتبات طرف ثالث أو نماذج مدرَّبة مسبقًا دمج الفحوصات الثابتة في مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) لاكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات ومنع هجمات سلسلة توريد النماذج.
بينما يُعَد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من التقنيات البارزة، يُعَد علم البيانات العمود الفقري الذي يشغِّلهما. تعتمد فعالية الكشف عن التهديدات وتحليل المخاطر وتحديد الحالات الشاذة على القدرة على تحليل وتفسير مجموعات كبيرة من البيانات.
تقدِّم دورات مثل SEC595 من معهد SANS تعليمًا للمهنيين حول كيفية تطبيق علوم البيانات والذكاء الاصطناعي على مشكلات الأمن الإلكتروني الواقعية. بدءًا من استخراج الرؤى القيّمة من استعلامات التهديدات إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة للتنبؤ بالهجمات المستقبلية، يُعَد علم البيانات مهارة أساسية لأي متخصص يسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية في الأمن الإلكتروني.
معرفة كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تمكِّنك من مناقشة استخداماتها المحتملة في مؤسستك بذكاء. تساعد علوم البيانات التطبيقية أيضًا على فهم كيفية بناء حلول فعَّالة لحل مشكلات الأمن الإلكتروني الواقعية باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
كما أن القدرة على العمل باستخدام أدوات استعلامات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر أهمية أيضًا. يُتيح الذكاء الاصطناعي الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع، ما يوفر رؤى فورية كان من المستحيل الحصول عليها باستخدام الأساليب التقليدية. على سبيل المثال، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد البيانات الظلية، ومراقبة الحالات الشاذة في الوصول إلى البيانات، وتنبيه خبراء الأمن الإلكتروني حول التهديدات المحتملة نتيجة وصول المتسللين إلى البيانات أو المعلومات الحساسة.
ومع ذلك، يفتح هذا أيضًا الباب أمام الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل تسميم البيانات أو الهجمات العدائية التي تُفسد نماذج التعلم الآلي عن طريق تزويدها ببيانات تم التلاعب بها. يجب على متخصصي الأمن الإلكتروني أن يفهموا ليس فقط كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الدفاع، بل أيضًا كيفية حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الاستغلال. إن دمج مهارات استعلامات التهديدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مثل التعرُّف على هجمات التصيّد الاحتيالي القائمة على الذكاء الاصطناعي أو فهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الاستطلاع، يُعَد أمرًا حيويًا للحفاظ على دفاع قوي.
مع توسُّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، برزت معالجة اللغة الطبيعية كأداة بالغة الأهمية في ترسانة الأمن الإلكتروني. تسمح معالجة اللغة الطبيعية للآلات بمعالجة وتحليل كميات هائلة من البيانات النصية غير المنظمة، مثل اتصالات البريد الإلكتروني أو البرمجيات الضارة، لاكتشاف التهديدات الخفية. ويمكن استخدامها أيضًا لأتمتة اكتشاف التصيّد الاحتيالي، وتحليل نوايا المهاجمين المحتملين، وكذلك تحديد الثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية.
يمكن للمتخصصين الماهرين في معالجة اللغة الطبيعية مساعدة المؤسسات على أتمتة مهام مثل تصفية رسائل البريد الإلكتروني الضارة، والكشف عن التهديدات الداخلية من خلال مراقبة الاتصالات وتحليل أساليب الهجوم بناءً على البيانات النصية من مصادر استعلامات التهديدات.
أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو فرع من التعلم الآلي، أداة قوية في عمليات الأمن الإلكتروني الدفاعية والهجومية. من خلال تحليل الأنماط وتوليد نماذج تنبؤية، يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فِرق الأمن الإلكتروني على تحديد الثغرات الأمنية ومسارات الهجوم المحتملة بشكل استباقي.
على سبيل المثال، في صيد التهديدات، يمكن للخبراء استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحاكاة سيناريوهات الهجوم وتطوير البرامج الضارة في بيئة خاضعة للتحكم، ما يسمح لمحترفي الأمن بممارسة الدفاعات في الوقت الفعلي. إن تعلم كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأمنية لديك، وخاصةً داخل أنظمة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية(SIEM)، سيعزز بشكل كبير قدرتك على إدارة التهديدات الإلكترونية المتقدمة.
تُعَد الشهادات وسيلة ممتازة لتوثيق المهارات الجديدة والبقاء في صدارة المشهد الأمني الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي. وفيما يلي بعض الشهادات التي تستحق الاهتمام:
شهادة GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): تركِّز هذه الشهادة، المقدَّمة من معهد SANS، على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأمن الإلكتروني، مع التركيز على علم البيانات وحل المشكلات الواقعية.
شهادة Certified Ethical Hacker (CEH) الإصدار 13: تُدمج هذه الشهادة أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وShellGPT في ممارسات الاختراق الأخلاقي. يركِّز إصدار CEH 13 على استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل الاختراق، بدءًا من الاستطلاع ووصولًا إلى استغلال الثغرات الأمنية.
دورة الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني على Coursera: يقدِّم هذا البرنامج، من IBM، مقدِّمة عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأمن الإلكتروني، مع التركيز على الاستجابة للحوادث والكشف عن التهديدات.
مع استمرار الذكاء الاصطناعي في تحويل مشهد الأمن الإلكتروني، سيضع المتخصصون الذين يستثمرون في مهارات محددة بالذكاء الاصطناعي أنفسهم كقادة في المجال.
يُعَد شهر التوعية بالأمن الإلكتروني الوقت المثالي لتقييم موقفك في عالم الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني سريع التغيُّر. من خلال الاستثمار في المهارات والشهادات المناسبة، يمكنك ضمان البقاء مواكبًا للتطورات والنجاح في المستقبل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.
