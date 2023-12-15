تتطلب خدمة العملاء الرائعة من المؤسسات تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم أينما وجدت.

1. الأهمية المتزايدة للدعم متعدد القنوات

لا يزال التفاعل مع العملاء مستمرًا عبر قنوات متعددة. ولذلك، يتطلب نجاح العملاء أن تتفاعل فرق دعم العملاء مع العملاء عبر مراكز الاتصال والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. يجب على المؤسسات تخصيص الموارد المناسبة لكل قناة على النحو الذي تمليه تفضيلات عملائها.

2. التوجه نحو الخدمة الذاتية

لقد قامت المؤسسات ببناء مكتبات المحتوى وقواعد المعرفة الخاصة بها، ما أدى إلى تفضيل المزيد من العملاء لخيارات الخدمة الذاتية على التواصل مع وكيل الدعم. في حين أن بعض العملاء يرغبون في التفاعل البشري من خلال مكالمة هاتفية أو مراسلة شخصية، يفضل آخرون حل المشكلة بأنفسهم إذا كان ذلك ممكنًا.

3. ظهور الذكاء الاصطناعي وتطوّره

ستقود التقنيات الجديدة مستقبل خدمة العملاء. إن استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لديه القدرة على إعادة تشكيل كيفية عمل كل قسم في المؤسسة، ولكن التغييرات قد تكون الأكثر قوة في مجال دعم العملاء. على سبيل المثال، تقوم المؤسسات الآن ببث روبوتات المحادثة الخاصة بها (أو الروبوتات) بالذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة معدل نجاح التفاعلات.

يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام التعلم الآلي لتحليل البيانات التاريخية حول مشكلات العملاء بشكل أفضل لإنشاء أسئلة شائعة أكثر قيمة وتحسين المحتوى النصي للمكالمات وتحديد المشكلات الناشئة التي يمكن للمؤسسة حلها بشكل استباقي. يساعد التعلُّم الآلي على إنشاء مهام سير عمل أكثر ذكاءً، بحيث يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل لحل مشكلات العملاء بكفاءة أكبر.

4. استخدام الأتمتة البسيطة

يمكن بل وينبغي أتمتة العديد من مهام خدمة العملاء بدلاً من أن تتطلب من العميل التحدث إلى موظف خدمة العملاء. على سبيل المثال، يمكن لروبوت محادثة بسيط في كثير من الأحيان التعامل مع الإرجاع المباشر للمنتج المعيب. أو يمكن للعملاء ملء نموذج يطرح بضعة أسئلة ويعرض إجابات مثل عرض أسعار أو طلب مزيد من المعلومات. تلبي هذه الأتمتة البسيطة احتياجات العميل مع توفير وقته - حيث لا يتعين عليه الاتصال بدعم العملاء وانتظار وكيل بشري.

5. نمو خدمة العملاء القائمة على الرسائل

في عام 2010 وما بعده، توافد العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أسئلتهم أو مشكلاتهم والتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في المؤسسات. إن ظهور تطبيقات المراسلة مثل واتساب وخدمة العملاء القائمة على الرسائل القصيرة هو التطور التالي للمستهلكين المهتمين بالتواصل غير المتزامن مع المنظمات. في حين أن بعض العملاء يفضلون دائمًا التحدث عبر الهاتف إلى وكيل مباشر في فريق خدمة العملاء، فإن العديد منهم سيرسلون رسائل نصية إلى فريق الدعم كطريقة مفضلة للتفاعل مع تلك المؤسسة.

ستحتاج معظم المؤسسات إلى بناء بنية تحتية تتيح الرد على الرسائل النصية والرسائل في الوقت الفعلي تقريبًا لتلبية توقعات العملاء بشأن أوقات الاستجابة. كما أن استخدام الرسائل يمكّن المؤسسات من إيجاد فرص جيدة للمتابعة مع العملاء لضمان استمرار رضاهم عن منتجاتها.

6. الرغبة في الحصول على تجربة مخصصة

يمكن للمؤسسات الآن تتبع عملائها وعاداتهم وسجلات مشترياتهم بشكل أفضل من أي وقت مضى من خلال أدوات إدارة علاقات العملاء. لقد قامت ببناء مخازن رائعة لبيانات العملاء بمرور الوقت. باستخدام تقنية مثل التعلم الآلي، التي تجعل تحليل هذه البيانات أسهل وأسرع في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات بناء تجارب أكثر تخصيصًا عبر رحلة العميل بأكملها.

على سبيل المثال، يمكن للعلامة التجارية إرسال عروض حصرية عبر البريد الإلكتروني للعملاء بناء على تفضيلاتهم أو إرسال منتج مجاني أو رمز خصم لهم في عيد ميلادهم. يمكن لممثلي خدمة العملاء أيضًا الوصول إلى معلومات حول العميل الذي يساعدونه واستخدام هذه المعلومات لتحسين العلاقة مع العميل.

7. الحاجة إلى الدعم الاستباقي

لم يعد بإمكان المؤسسات انتظار ملاحظات العملاء إذا كانت مهتمة بتوفير تجربة عملاء ممتازة. بدلاً من ذلك، يجب أن يستثمروا في طرق يمكنهم من خلالها الوصول إلى العملاء قبل حدوث مشكلة للتأكد من رضاهم عن المنتج واستخدامهم له بشكل صحيح. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات إرسال برامج تعليمية عبر البريد الإلكتروني إلى قاعدة عملائها لمساعدتهم على فهم كيفية استخدام منتجاتها.