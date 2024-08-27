وكما قال Yogi Berra، "إنه الـ «ديجا فو» يتكرر مرة أخرى." إذا كانت فكرة ارتفاع متوسط تكاليف اختراقات أمن البيانات عالميًا عامًا بعد عام تبدو وكأنها موقف يتكرر مرارًا وتكرارًا، فذلك لأن هذا ما يحدث حقًا. بينما تتحسن حلول حماية البيانات، تتطور معها عناصر التهديد أيضًا. وتتمثل "الأسطوانة المشروخة" الأخرى في قلة استخدام التقنيات التي من شأنها المساعدة على حماية البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة أو سوء توظيفها.

درس تقرير تكلفة خرق البيانات (CODB) لعام 2024 من IBM 604 مؤسسات في 17 مجالاً في 16 دولة ومنطقة، وتراوحت حالات الاختراق التي تمت دراستها ما بين 2,100 إلى 113,000 سجل تم اختراقه، وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في أن استخدام التقنيات الحديثة أسهم -في المتوسط- في خفض تكاليف الاختراق بمقدار 2.2 مليون دولار أمريكي. بالنسبة إلى مديري أمن المعلومات (CISOs) وفرق الأمن التي تبحث عن الاستثمار، فإن الحديث عن الدولارات والسنتات — بدلاً من البتات والبايتات — هو ما سيجد صدى لدى جمهورك.