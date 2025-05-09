مع تزايد دمج الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل في مهام سير العمل بالشركة، يجب أن تتطور استراتيجيات إدارة التغيير التقليدية لاستغلال الإمكانات التحويلية لهذه التقنيات.

تركز إدارة التغيير التقليدية على توجيه الشركات خلال التحولات من خلال التدريب، والتواصل، ومواءمة القيادة، وإشراك الأطراف المعنية لتقليل الاضطرابات ومساعدة الموظفين على التكيف مع التغييرات.

إن دمج الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي الوكيل، في مهام سير العمل والعمليات بالشركة يمكن أن "يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، والتنبؤ بفجوات المواهب، وتحديد فرص النمو، ودعم موظفينا بشكل أفضل"، كما توضح Nickle LaMoreaux، رئيسة الموارد البشرية في IBM. ولكنها قد تشكل أيضًا تحديات لممارسات إدارة التغيير التقليدية. على سبيل المثال، يمكن أن يخلق دمج الذكاء الاصطناعي للموظفين حالة من عدم اليقين بشأن تأثيره على أدوار العمل والأداء.

تساعد إدارة التغيير التي تركز على الذكاء الاصطناعي المؤسسات في معالجة المخاوف الفريدة المتعلقة بدمج الذكاء الاصطناعي وإدارة دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية ومستويات تحملها للمخاطر.

يمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تتيح إجراء تعديلات أكثر دقة وفي الوقت الفعلي على استراتيجيات إدارة التغيير، مما يمكن المؤسسات من الاستجابة بسرعة وكفاءة للاتجاهات الناشئة والتطورات التكنولوجية. نظرًا للطبيعة المتطورة لدمج الذكاء الاصطناعي، فإن إدارة التغيير المستمرة أمر لا غنى عنه بعد التنفيذ الأولي. إدارة التغيير المستمرة تتطلب تدريباً مستمراً، وتعديلات للبرامج، وتعاوناً مع مختلف الأطراف المعنية للحفاظ على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية.

تساعد ممارسات إدارة التغيير التي تركز على الذكاء الاصطناعي في بناء الثقة والشفافية حول دمج هذه التقنية في عمليات الأعمال. تقترح مستنداتنا الفنية الجديدة، تسريع قيمة الأعمال من خلال إدارة التغيير التي تركز على الذكاء الاصطناعي، إطار عمل لإدارة التغيير الذي يركّز على الذكاء الاصطناعي بمسؤولية عبر أربعة جوانب رئيسية لإدارة التغيير:

· الثقة: إن بناء الثقة يخفف من مقاومة الموظفين للتغيير ويساعد الموظفين على الشعور بالأمان والتقدير والثقة في استخدامهم للذكاء الاصطناعي وأهداف الشركة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. ابدأ باختيار حلول مؤثرة تعطي الأولوية لاحتياجات المستخدمين، ووضع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس (KPIs) لدمج الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، وتثقيف الموظفين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول.

· الشفافية: تمكّن الشفافية الموظفين من فهم التقنية التي يستخدمونها بشكل أفضل، مما يجعل القوى العاملة أكثر استعدادًا للتكيف مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحسين عملهم. دمج تعليم الذكاء الاصطناعي في البرامج الأساسية، وتوضيح أهداف الذكاء الاصطناعي بوضوح، وشرح تحولات مهام الأدوار الوظيفية، وتقديم موارد تطوير المهارات، ووضع آليات للتعامل مع قرارات الذكاء الاصطناعي الصعبة والإبلاغ عن المخاوف الأخلاقية.

· المهارات: يدعم تطوير المهارات ثقافة التعلم المستمر من خلال توسيع الإلمام بالذكاء الاصطناعي. وبهذه الطريقة، يمكن للموظفين العمل بالشراكة مع الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية وتشجيع السلوك التجريبي الذي يكن أن يسرع تحقيق القيمة للأعمال. أنشئ مخزونًا للمهارات، واستخدم استراتيجيات تعلم ذات طابع شخصي، وشجع التعلم الذاتي أو التعاوني، واحتفل بالنجاحات من خلال مبادرات مثل الهاكاثونات والمشاريع التجريبية.

· المرونة: يمكن تنمية مرونة التغيير، وهي قدرة الفرد على التكيف مع المواقف الجديدة وغير اليقينية والازدهار فيها، عبر جميع مستويات الشركة للاستجابة بشكل فعال للتحديات والفرص الجديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. احرص على نشر تغييرات الذكاء الاصطناعي تدريجياً، وتحديث الموارد بانتظام، وخطط للنتائج غير المتوقعة، وحافظ على قيادة مرنة لتعديل الاستراتيجيات بالتزامن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وأولويات الأعمال.

مع تبني المؤسسات بشكل متزايد للذكاء الاصطناعي واستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، أصبحت إدارة التغيير التي تركز على الذكاء الاصطناعي معزّزًا محورياً لتعظيم مزايا هذه التقنيات. من خلال إعطاء الأولوية للثقة والشفافية وتطوير المهارات ومرونة التغيير، يمكن للشركات التعامل بنجاح مع التعقيدات والأبعاد الأخلاقية المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي. هذا التركيز الاستراتيجي يرعى ثقافة تشجع على الدمج المسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يفتح الآفاق للنمو والاستفادة من إمكانات الابتكار.

اقرأ المستندات الفنية: تسريع قيمة الأعمال من خلال إدارة التغيير التي تركز على الذكاء الاصطناعي

تعرف على المزيد حول نهج IBM نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول