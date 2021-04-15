العلامات
الذكاء الاصطناعي

حساب فائدة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

الذكاء الاصطناعي التوليدي AI purple

تقدير كيف يمكن للأتمتة الذكية من IBM Cloud Pak for AIOps أن تعزز أرباح مؤسستك.

يمكن أن يكون الاستثمار في حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات باهظًا، ناهيك عن كونه مرهقًا بسبب العوائد غير المعروفة. ومع ذلك، بصفتك متخصصًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات، فأنت تعلم أنه من الضروري تقييم الحوادث وتشخيصها وحلها بثقة عبر أحمال التشغيل للمهام الحساسة.

والآن، تخيل وجود أداة يمكنها تحديد الفائدة المحتملة في وقت مبكر - حرفياً في دقائق. ستتمتع براحة البال التي تشتد الحاجة إليها من خلال معرفة الفوائد الملموسة التي ستجنيها من خلال تقليل ضوضاء الأحداث والقدرة على تشخيص الحوادث وحلها بسرعة قبل أن تتحول إلى انقطاع.

قم بالوصول إلى حاسبة فوائد IBM Cloud Pak for AIOps.

لم تعد هناك حاجة للتخيل بعد الآن. حاسبتنا الجديدة متاحة ويمكنها تقييم مستوى نضجك بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وترجمة الفوائد المحتملة. ستساعدك في الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التي تتراوح بين متوسط الساعات التي يستغرقها حل انقطاع أو حادثة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى متوسط تكلفة فترة التعطل لكل انقطاع. 

من هناك، استرخِ ودع الأداة تقوم بالحسابات التي توضح التأثير الإيجابي الذي يمكن أن توفره IBM Cloud Pak for AIOps.

 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

خصص وقتًا للتألق

اطّلع على هذه الموارد الإضافية التي يمكن أن تحافظ على سير رحلتك في الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات في الاتجاه الصحيح.

مؤلف

Jeffrey Palmer

Content Director

AIOps and Network Automation

الموارد

دليل الرئيس التنفيذي (CEO) لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعرف على كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتحسين أداء الأعمال.
قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تقنية المعلومات الاستباقية

من خلال أتمتة العمليات، يمكن للفرق ضمان أداء التطبيق الفعال من حيث التكلفة بشكل ديناميكي ومستمر.
دليل المؤسسة للذكاء الاصطناعي وأتمتة تقنية المعلومات

تعرَّف على كيفية إعادة هيكلة فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديك وإضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسستك لتحقيق النجاح في الأعمال.
دليل المشتري لعام 2025: منتجات قابلية الملاحظة من IBM

كيف تختار حلول قابلية الملاحظة المُثلى للإدارة الاستباقية - وحتى التنبئية - لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات.

حلول ذات صلة
IBM Turbonomic

توسيع نطاق البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديك تلقائيًا لحسين الأداء بتكاليف أقل.

 استكشف IBM Turbonomic
حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف لدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة

انتقل إلى ما يتجاوز عمليات أتمتة المهام البسيطة لمعالجة العمليات عالية المستوى الموجهة للعملاء وتدرّ الإيرادات من خلال التبني المدمج وتوسيع النطاق.

 استكشف خدمات الاستشارات في مجال الأتمتة
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات لتوفير الرؤى والمعارف اللازمة لتحقيق أداء استثنائي للأعمال.

 استكشف Turbonomic استكشف حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات