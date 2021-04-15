حساب فائدة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

يمكن أن يكون الاستثمار في حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات باهظًا، ناهيك عن كونه مرهقًا بسبب العوائد غير المعروفة. ومع ذلك، بصفتك متخصصًا في عمليات تكنولوجيا المعلومات، فأنت تعلم أنه من الضروري تقييم الحوادث وتشخيصها وحلها بثقة عبر أحمال التشغيل للمهام الحساسة.
والآن، تخيل وجود أداة يمكنها تحديد الفائدة المحتملة في وقت مبكر - حرفياً في دقائق. ستتمتع براحة البال التي تشتد الحاجة إليها من خلال معرفة الفوائد الملموسة التي ستجنيها من خلال تقليل ضوضاء الأحداث والقدرة على تشخيص الحوادث وحلها بسرعة قبل أن تتحول إلى انقطاع.
لم تعد هناك حاجة للتخيل بعد الآن. حاسبتنا الجديدة متاحة ويمكنها تقييم مستوى نضجك بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات وترجمة الفوائد المحتملة. ستساعدك في الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التي تتراوح بين متوسط الساعات التي يستغرقها حل انقطاع أو حادثة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى متوسط تكلفة فترة التعطل لكل انقطاع.
من هناك، استرخِ ودع الأداة تقوم بالحسابات التي توضح التأثير الإيجابي الذي يمكن أن توفره IBM Cloud Pak for AIOps.
