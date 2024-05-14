تضاعف عدد المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي (CAIOs) ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لموقع LinkedIn. تدرك الشركات في مختلف الصناعات الحاجة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها الرئيسية من القمة لتجنب التخلف عن الركب. هؤلاء القادة في الذكاء الاصطناعي مسؤولون عن تطوير مخطط لتبني الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه في الشركات والحكومة الفيدرالية.

بعد صدور الأمر التنفيذي الأخير من قبل إدارة بايدن والارتفاع الهائل في تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB) مذكرة حول كيفية اغتنام الوكالات الفيدرالية لفرص الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره في الوقت نفسه.

تقوم العديد من الهيئات الحكومية بتعيين كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مجالاتها، وتحسين ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤول ومعالجة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال النظر في مدى تأثيرها في المواطنين. ولكن، كيف ستحقق هذه المنظمات التعاونية للمعلومات والاتصالات التوازن بين التدابير التنظيمية والابتكار؟



كيف سيطورون الثقة؟ ثلاثة من قادة IBM يقدمون رؤيتهم حول الفرص والتحديات الكبيرة التي تواجه المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الجدد في أول 90 يومًا من عملهم: