تضاعف عدد المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي (CAIOs) ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لموقع LinkedIn. تدرك الشركات في مختلف الصناعات الحاجة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها الرئيسية من القمة لتجنب التخلف عن الركب. هؤلاء القادة في الذكاء الاصطناعي مسؤولون عن تطوير مخطط لتبني الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه في الشركات والحكومة الفيدرالية.
بعد صدور الأمر التنفيذي الأخير من قبل إدارة بايدن والارتفاع الهائل في تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB) مذكرة حول كيفية اغتنام الوكالات الفيدرالية لفرص الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره في الوقت نفسه.
تقوم العديد من الهيئات الحكومية بتعيين كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مجالاتها، وتحسين ابتكارات الذكاء الاصطناعي المسؤول ومعالجة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال النظر في مدى تأثيرها في المواطنين. ولكن، كيف ستحقق هذه المنظمات التعاونية للمعلومات والاتصالات التوازن بين التدابير التنظيمية والابتكار؟
كيف سيطورون الثقة؟ ثلاثة من قادة IBM يقدمون رؤيتهم حول الفرص والتحديات الكبيرة التي تواجه المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الجدد في أول 90 يومًا من عملهم:
ستكون الأيام التسعين الأولى من عملك كمسؤول عن الذكاء الاصطناعي مكثفة وسريعة، ولكن مع ذلك يجب عليك التمهل وعدم اتخاذ طرق مختصرة. ضع في اعتبارك السلامة والشمولية والجدارة بالثقة والحوكمة منذ البداية بدلاً من النظر إليها كاعتبارات يتم إلحاقها بالنهاية. لكن لا تدع الحذر والمنظور الحساس لدى وكيل التغيير الاجتماعي الداخلي لديك يطفئان تفاؤل التقني الموجود في أعماقك. تذكر أنه لمجرد أن الذكاء الاصطناعي موجود هنا الآن، فإن وكالتك ليست معفاة من مسؤولياتها الحالية تجاه الناس. ضع في اعتبارك الفئات الأكثر ضعفاً بيننا، عند تحديد المشكلة وفهم البيانات وتقييم الحل.
لا تخف من إعادة صياغة مفهوم العدالة من مجرد تقسيم الموارد المحدودة بطريقة عادلة إلى معرفة كيف يمكنك رعاية الأكثر احتياجًا. لا تخف من إعادة صياغة المساءلة من مجرد الامتثال للوائح إلى الإشراف على التقنية. لا تخف من إعادة صياغة الشفافية من مجرد توثيق الخيارات التي تم اتخاذها بعد وقوعها إلى السعي للحصول على مشاركة الجمهور مسبقاً.
تمامًا مثل التخطيط الحضري، فإن الذكاء الاصطناعي هو البنية التحتية. يمكن للخيارات التي تُتخذ الآن أن تؤثر على الأجيال في المستقبل. استرشد بمبدأ الجيل السابع، ولكن لا تستسلم لحجج المخاطر الوجودية طويلة الأجل على حساب الأضرار الواضحة والحالية. راقب الأضرار التي واجهناها على مدى عدة سنوات من خلال نمذجة التعلم الآلي التقليدية، وراقب كذلك الأضرار الجديدة والمضخمة التي نراها من خلال نماذج الأساس المدرّبة مسبقًا. اختر نماذج أصغر قد تكون تكلفتها وسلوكها محكومة. قيادة الابتكار والإبداع باستخدام محفظة من المشاريع؛ إعادة استخدام وتعزيز الحلول للأنماط الشائعة التي تظهر؛ وبعد ذلك فقط تقديمها على نطاق واسع من خلال نهج منصة متعددة النماذج.
لدفع الكفاءة والابتكار وبناء الثقة، يجب على جميع المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي البدء بتنفيذ برنامج حوكمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة القضايا الأخلاقية والاجتماعية والتقنية المركزية لإنشاء تطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة ونشره.
في أول 90 يومًا، ابدأ بإجراء التقييم للنضج التنظيمي للخط الأساسي لوكالتك. راجع أُطر العمل وأدوات التقييم حتى تحصل على مؤشر واضح على أي نقاط قوة أو ضعف قد تؤثر على قدرتك على تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي والمساعدة في التعامل مع المخاطر المرتبطة بها. يمكن أن تساعدك هذه العملية في تحديد مشكلة أو فرصة يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها.
بالإضافة إلى المتطلبات التقنية، ستحتاج أيضًا إلى توثيق وتوضيح الأخلاقيات والقيم على مستوى الوكالة فيما يتعلق بإنشاء الذكاء الاصطناعي واستخدامه، والتي ستعتمد عليها قراراتك بشأن المخاطر. يجب أن تتناول هذه الإرشادات قضايا مثل خصوصية البيانات، التحيز، الشفافية، المساءلة والسلامة.
طورت IBM مبادئ الثقة والشفافية ودليل "الأخلاقيات حسب التصميم" الذي يمكن أن يساعدك أنت وفريقك على تطبيق تلك المبادئ. كجزء من هذه العملية، قم بإنشاء آليات للمساءلة والرقابة لضمان استخدام نظام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. ويشمل ذلك إنشاء خطوط واضحة للمساءلة والرقابة، بالإضافة إلى عمليات المراقبة والتدقيق لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الأخلاقية.
بعد ذلك، يجب أن تبدأ في تكييف هياكل الحوكمة الحالية لوكالتك لدعم الذكاء الاصطناعي. تتطلب جودة الذكاء الاصطناعي بيانات عالية الجودة. ستتداخل العديد من برامجك وممارساتك الحالية - مثل إدارة المخاطر الخارجية والمشتريات والبنية المؤسسية والشؤون القانونية والخصوصية وأمن المعلومات - بالفعل لخلق الكفاءة والاستفادة من القوة الكاملة لفرق وكالتك.
سيحل الموعد النهائي في 1 ديسمبر 2024 لدمج الحد الأدنى من ممارسات إدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي المؤثرة على السلامة والحقوق، وإلا سيتوقف استخدام الذكاء الاصطناعي حتى يتحقق الامتثال، بأسرع مما تعتقد. في أول 90 يوماً من عملك، استفد من الأدوات المؤتمتة لتبسيط العملية واستعن بشركاء موثوقين، مثل شركة IBM، للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات التي ستحتاجها لإنشاء حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول.
على مدى أكثر من عقد، عملت IBM مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمساعدتها على تطوير الذكاء الاصطناعي. مكَّنت هذه التكنولوجيا العديد من الوكالات الفيدرالية من تحقيق تقدُّم مهم في الكفاءة التشغيلية والإنتاجية واتِّخاذ القرار. على سبيل المثال، ساعَد الذكاء الاصطناعي مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على تسريع معالجة الإقرارات الضريبية الورقية (وتوصيل المبالغ المستردة للمواطنين)، ووزارة شؤون المحاربين القدامى (VA) على تقليل الوقت المستغرق لمعالجة مطالبات المحاربين القدامى، وقيادة قوات الأسطول البحرية على تحسين التخطيط وتوزيع الإمدادات الغذائية مع تقليل المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد.
كما أقرت شركة IBM منذ فترة طويلة بالمخاطر المحتملة لتبني الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى حوكمة قوية وإلى أن يكون الذكاء الاصطناعي شفافاً وقابلاً للتفسير وقوياً وعادلاً وآمناً. للمساعدة في تخفيف المخاطر، وتبسيط التنفيذ، والاستفادة من الفرص، يجب على جميع المديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات المعينين حديثًا إنشاء نهج على مستوى المؤسسة فيما يتعلق بالبيانات وإطار عمل الحوكمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي. إن إمكانية الوصول إلى البيانات وحجم البيانات وتعقيد البيانات كلها مجالات يجب فهمها ومعالجتها. يشير مصطلح "على مستوى المؤسسة" إلى أن يتم إخراج تطوير ونشر حوكمة الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات من العزلة التقليدية للمنظمات التي تمتلكها الوكالات. احرص على إشراك الأطراف المعنية من جميع أنحاء وكالتك، بالإضافة إلى أي شركاء في المجال. قم بقياس نتائجك وتعلّم أثناء تقدمك - سواء من جهود وكالتك أو من جهود نظرائك في جميع أنحاء الحكومة.
وأخيراً، فإن القول المأثور القديم "ابدأ مع وضع النهاية في الاعتبار" صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى. توصي شركة IBM بأن يشجع المديرون التنفيذيون للذكاء الاصطناعي على اتباع نهج قائم على حالة الاستخدام في الذكاء الاصطناعي - مما يعني تحديد النتائج والتجارب المستهدفة التي تأمل في إنشائها ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المحددة التي ستستخدمها (الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذكاء الاصطناعي التقليدي، إلخ) من هناك.
يمكن للقيادة العامة أن تحدد مسار تبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات. يلعب استحداث منصب المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في مستقبل الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لحكومتنا بوضع نموذج لنهج مسؤول لتبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والحكومة والصناعة.
طورت شركة IBM أدوات والاستراتيجيات لمساعدة الوكالات على تبني الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية في بيئات مختلفة. نحن على استعداد لدعم هؤلاء المدراء التنفيذيين الجدد للذكاء الاصطناعي في الوقت الذي يبدأون فيه في بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل وكالاتهم.
