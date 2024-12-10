مع استعداد الشركات للعام الجديد، لا يمكنها تجاهل الدرس الأساسي المستفاد من عام 2024: المرونة أمام التغيّر المناخي ونجاح الأعمال أصبحا متلازمين. في الولايات المتحدة، تكلِّف الكوارث الجوية 150 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل تكلفة التغيّر المناخي إلى . هذه التكاليف غير المتوقعة تؤثِّر بالفعل في طريقة عمل المؤسسات. وأنجح الشركات هي أيضًا التي تخطِّط للمستقبل مسبقًا.

بدءًا من التأكد من جمع البيانات التشغيلية الصحيحة إلى الاستثمار في التكنولوجيا التي تساعد على التنبؤ بالظروف الجوية، هناك العديد من الطرق التي يمكن للشركات من خلالها اتخاذ الخطوة التالية نحو تعزيز مرونتها أمام التغيّر المناخي.