سلسلة الكتل تحوّل سلسلة القيمة للتأمين

تقوم صناعة التأمين في جوهرها على الوعد القانوني بدفع تعويض في حالة حدوث خسارة. الثقة هي جوهر هذا الوعد. ومع ذلك، فإن مستوى ثقة المستهلكين في شركة التأمين الخاصة بهم متوسط. أجرى معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV) استطلاعًا لعدد 1100 مدير تنفيذي في مجال تأمين الأعمال في 34 دولة حول العالم من مايو إلى يوليو 2020؛ كما أجري استطلاعًا لعدد 10061 عميل تأمين في تسع دول. النتائج فيما يتعلق بثقة العملاء صارخة للغاية: 42% من العملاء لا يثقون تمامًا في شركة التأمين الخاصة بهم. يجب أن يكون تحسين الثقة بين العملاء على رأس أولويات قطاع التأمين. يمكن لتقنية سلسلة الكتل أن تساعد في سد نقص الثقة.
تستخدم سلسلة الكتل المأذون بها في جوهرها تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) - وهي شبكة من نظير إلى نظير تتكون من بيانات متماثلة دون الحاجة إلى مسؤول مركزي. عندما يلزم تسجيل حدث في سلسلة الكتل، تمر كل عقدة عبر المعاملة، وإذا وافقت العُقد المطلوبة على النتيجة (الإجماع)، تسجل كل عقدة بيانات المعاملة في نسختها من دفتر الأستاذ. تضمن تقنية سلسلة الكتل أيضًا أن البيانات غير قابلة للتلاعب بها أو لا يمكن تعديلها بأي شكل من الأشكال.
سلسلة الكتل هو تقاطع تقنيات متعددة — الشبكات من نظير إلى نظير والتشفير وأمن المعلومات والعقود الذكية وغير ذلك. يوفر الإجماع والتكرار والثبات في شبكة سلسلة الكتل القدرة على تسجيل المعاملات الموثوقة وبالتالي توفير مصدرها وإمكانية تتبعها.
يمكن أن توفر سلسلة الكتل معالجة المطالبات والتسويات بشكل أسهل وأكثر إنصافًا؛ كما أنها تتيح إدارة أفضل للاحتيال واكتتابًا فعالاً وشفافًا؛ وتسهيل عملية تسجيل العملاء. تصف مدونتنا السابقة مكونات سلسلة الكتل وكيف يمكن للشركات الاستفادة منها لتوسيع شبكتها والحصول على ميزة تنافسية.
تشهد صناعة التأمين تغييرات جذرية مع دخول شركات أصغر تعيد تعريف تجربة تأمين العملاء باستخدام سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى. تتمتع هذه العروض الجديدة بإمكانية كبيرة لإحداث اضطراب في اللاعبين التقليديين على المدى الطويل. وتتمتع الشركات الحالية بميزة واضحة تتفوق على اللاعبين الجدد، بفضل وصولهم إلى العملاء القدامى ومعرفتهم العميقة ، بالإضافة إلى البيانات ذات الصلة من العمليات، وشركاء سلسلة القيمة، والبيئة التنافسية.
لفهم العميل بشكل أفضل واستخلاص رؤى حول سلوكه، تحتاج الشركات إلى الوصول إلى بيانات العملاء الموثوقة. يمكن لاتحاد شركات التأمين الاستفادة من مزايا المنصة والشراكة لشبكة أعمال موثوقة باستخدام تقنية سلسلة الكتل. يمكن للرموز المميزة، والهوية، والأصل، والمنصة (TIPP) أن تساعد في معالجة التحديات وتحويل العمليات ضمن سلسلة القيمة للتأمين.
توفر الرموز المميّزة آلية لتمثيل الأصول في سلسلة الكتل بشكل رقمي. يمكن أن تمثل الأصول الرقمية أي أصل مادي أو حتى اتفاقية ويمكن تداولها بين المشاركين. تسمح الرموز المميزة بتوسيع النظام البنائي من خلال السماح للمشاركين بامتلاك الأصول عالية القيمة وتعزيز نماذج الأعمال الجديدة. تسمح الرموز المميزة بتحليل سلاسل قيمة التأمين التقليدية بحيث يمكن تسعير المخاطر ونقلها وإدارتها من قبل مجموعة من مزودي الخدمة المستقلين دون الحاجة إلى الاعتماد على سلطة مركزية.
الهوية الموثوقة هي جوهر أي نظام ناهيك عن شبكة سلسلة الكتل. يخضع التأمين للوائح تنظيمية شديدة ويخضع للامتثال لاشتراطات اعرف عميلك (KYC) والامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) بالنسبة للمشاركين. الهوية اللامركزية التي توفرها شبكة سلسلة الكتل ستمنح مستوى أعلى من الثقة للعملاء والشركاء في النظام البنائي. في نظام الهوية اللامركزي، يتم تخزين المعلومات الخاصة للعملاء محلياً، وتوفر سلسلة الكتل إطار عمل لتبادل البيانات ذمن العملاء إلى شركات التأمين. سيؤدي هذا بدوره إلى تمكين عملية دمج العملاء بشكل أسرع حيث لن يحتاج كل مزود تأمين إلى استكمال عملية اعرف عميلك (KYC) مرة أخرى. تضمن الهوية اللامركزية في شبكة التأمين تقليل مساحة الهجوم في حالة اختراق أمن البيانات.
يوفر المصدر في شبكة سلسلة الكتل للمشاركين سجلاً ثابتا للأصول والخدمات التي يتم تبادلها داخل الشبكة. يمكن للعقود الذكية تحويل العقود الورقية إلى تعليمات برمجية قابلة للبرمجة تساعد على أتمتة معالجة المطالبات وحساب الالتزامات في التأمين لجميع الأطراف المعنيين. تتضمن عملية المطالبة خطوات يدوية متعددة تتضمن قيام العميل بإخطار شركة التأمين بالحدث إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. خلال كارثة طبيعية واسعة النطاق في منطقة ما، يجد المسؤولون عن التكيف في المنطقة المحلية صعوبة في التعامل مع العدد الكبير من المطالبات. وأصبح توافر المسّاحين بمثابة نقطة تحول في معالجة المطالبات الشاملة. مع توفر البيانات الموثوقة، يمكن لسلسلة الكتل أن تساعد في تسريع معالجة المطالبات من خلال أتمتة بعض الخطوات باستخدام العقود الذكية.
المنصات هي نماذج أعمال تحقق قيمة من خلال إنشاء البنية التحتية لتسهيل التبادلات بين مجموعتين مترابطتين أو أكثر. وغالباً ما تُغيّر المنصات قواعد اللعبة في العديد من الصناعات مع اكتساب نماذج الأعمال والتشغيل الخاصة بها ميزة حاسمة على المنافسين. وفقا لدراسة لمعهد IBV حول الإدارة العليا العالمية، يمكن للشركات التي تشغّل نماذج منصات أعمال تحقيق تقييمات سوقية تصل إلى ثمانية أضعاف إيراداتها.
لقد أصبحت شركات التأمين أكثر وعيًا بالاضطراب القادم في طريقها وبدأت تستعد بالاستثمار في إنشاء منصات التأمين. أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين لاستطلاع معهد IBV يتفقون على أن منصات سلسلة الكتل تعطل سلسلة القيمة التقليدية للتأمين. يمكن للمنصات تحسين الإيرادات من خلال السماح لشركات التأمين بالوصول إلى المزيد من العملاء، وتقديم منتجات جديدة ومختلفة، والانضمام إلى منظومات الشركاء ذات القيمة المضافة. كما يمكنها تحسين جانب التكلفة من خلال التحول عن الأنظمة القديمة، وبالتالي زيادة المرونة. وأخيرا، فإنها تعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز عقلية الابتكار.
تستكشف صناعة تكنولوجيا التأمين سبل جمع تدفقات جديدة من البيانات التي يمكن أن تساعد في تقديم حلول مبتكرة للعملاء. يمكن أن يوفر انتشار أجهزة الاستشعار والأجهزة المتصلة (إنترنت الأشياء) كميات كبيرة من البيانات التي يمكن استخدامها لتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي. المعلومات التي تولدها هذه الأجهزة قد تؤدي إلى رؤى قيمة قد تكون حاسمة للمنتجات الجديدة.
يمكن لمنصات سلسلة الكتل أن تضيف ثقة إضافية في جمع البيانات التي يتم جمعها في الشبكة وفيما يتعلق باستخدام كيفية استخدام بيانات العملاء. وقد تؤدي هذه الثقة في كيفية استهلاك البيانات إلى تحقيق الدخل من البيانات من خلال إتاحتها لأطراف أخرى في الشبكة. يمكن لأنظمة منصات سلسلة الكتل أن تساعد في تبسيط التنفيذ والتوزيع من خلال خلق الثقة في النظام سواء من حيث جودة البيانات أو استهلاكها.
باستخدام الحلول المستندة إلى سلسلة الكتل، تتمتع المؤسسات بإمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات الموثوقة للتفاعلات داخل نظامها البنائي. قيمة الرؤى المستمدة من هذه البيانات ستكون ذات قيمة كبيرة في بناء وتسعير المنتجات الجديدة. يمكن للشبكات القائمة على سلسلة الكتل، أن تساعد في بناء أسواق موثوقة للمؤسسات التي توفر أمن البيانات مع توسيع منظومة جميع المشاركين، مما يتيح الوصول إلى العملاء والوسطاء وشركات إعادة التأمين والبائعين والمصرفيين والوكالات التنظيمية عبر منظومة التأمين.
