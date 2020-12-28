سلسلة الكتل والاستدامة من خلال المصادر المسؤولة

ينطوي تعدين الكوبالت، وهو مادة خام أساسية لبطاريات الليثيوم، على تكلفة باهظة من المعاناة البشرية. يأتي أكثر من 60 في المائة من الإمدادات العالمية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وينتج حوالي 45 في المائة منها عن طريق عمليات التعدين واسعة النطاق. أما نسبة 15 في المائة المتبقية، فتأتي من مناجم صغيرة الحجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعمل الأطفال والبالغون في ظروف قاسية وخطيرة لاستخراج الخام يدويًا.
إن ظروف العمل هذه، إلى جانب الأضرار البيئية التي لحقت بالمناطق المستخرجة من المناجم، هي التي ركزت أنظار العالم على صناعات السيارات والإلكترونيات رفيعة المستوى. وتعتمد منتجاتها - السيارات الكهربائية (EVs) الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول - على بطاريات الليثيوم أيون، وبالتالي على الكوبالت.
الشركات التي تأخذ الاستدامة و العدالة الاجتماعية على محمل الجد تعمل على إبقاء الكوبالت المعدني يدويًا خارج سلسلة التوريد الخاصة بها. وتنطبق مخاوف مماثلة على المعادن الأخرى التي تشكل مخاطر مسؤولة من حيث المصادر، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والنحاس ومجموعة "3TG" (القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب)، وعلى المواد التي تشكل خطرًا على البيئة عند التخلص منها بشكل غير صحيح.
تُعد برامج التشغيل للمصادر المسؤولة للمواد الخام فعالة، بدءًا من حوكمة الشركات إلى مطالب العملاء والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إلى التدقيق من قبل الحكومة والهيئات التنظيمية والأسواق المالية والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، حتى وقت قريب، كان إثبات التوريد المسؤول لجميع هؤلاء الأطراف المعنية هدفًا بعيد المنال، ما يشكل مخاطر كبيرة على السمعة إلى جانب مخاطر قانونية وتجارية.
اليوم، توفر شبكة سلسة الكتل المسؤولة عن المصادر (RSBN)، المبنية على IBM Blockchain Platform والتي تضمنها مجموعة RCS العالمية، الشفافية والثقة والأمان اللازمة لإثبات المصادر المسؤولية للكوبالت. علاوة على ذلك، يمكن استخدام البنية التحتية الأساسية التي أنشأناها لـ RSBN لبدء أي مبادرة توريد مستدامة.
تشمل الفوائد المثبتة لاستخدام تقنية سلسلة الكتل لشبكات التوريد المستدامة:
تقليدياً، يعتمد عمال المناجم والمصاهر والموزعون والمصنعون على عمليات تدقيق من طرف ثالث لإثبات الامتثال لمعايير الصناعة المقبولة عموماً. بالنسبة لشبكة RSBN، توفر مجموعة RCS Global هذا الضمان من خلال ممارسات رسم خرائط وتدقيق سلسلة توريد المعادن، حيث تقيّم المشاركين في الشبكة وفقًا للمعايير وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومبادرة المعادن المسؤولة (RMI).
تستخدم شبكة RSBN من أجل سلسلة الكتل دفتر سجلات مشترك وموزَّع وذلك من أجل تتبع الإنتاج من المنجم مرورًا بالبطارية وانتهاءً بالمنتج النهائي، مع جمع معلومات حول مدى المسؤولية في التوريد في كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد. يمكن للشركات المستفيدة الحصول على الدليل المُحقق الذي يثبت دعمها وإسهامها في ممارسات التوريد المسؤول، والتي يمكنها بعد ذلك مشاركته لاحقًا مع المدققين، وهيئات حوكمة الشركات، وحتى المستهلكين.
وفي كل خطوة، يتحكم المشاركون في الأشخاص الذين يُسمح لهم برؤية المعلومات. وبمجرد إضافة الشهادات والمستندات الأخرى إلى دفتر الأستاذ، لا يمكن التلاعب بها أو تغييرها أو حذفها. ومن ثم، فإن هذه الخصائص تجعل سلسلة الكتل منصة موثوقة لمشاركة البيانات عبر الشركات المختلفة مع المساعدة في منع الاحتيال.
تعمل شبكات مثل RSBN على تشجيع وتمكين التعاون بين الموردين والعملاء عبر سلاسل توريد المعادن المعقدة وغيرها من المواد الخام الناتجة عن النزاعات، مع تراكم القيمة التجارية لجميع المشاركين. على سبيل المثال، فيما يلي الفوائد التي حققها المشاركون في RSBN.
تستعد شركات تصنيع السيارات لإطلاق المزيد من المركبات الكهربائية (EVs) في السوق خلال عامي 2021 و2022، ما يستلزم طلبًا جديدًا على بطاريات الليثيوم أيون والكوبالت التي تحتاجها. ومن خلال الانخراط في مبادرات التوريد المسؤولة مثل RSBN، يمكنها الترويج لمنتجاتها على أنها منتجة بشكل مستدام ومستدامة على الطريق. كما يسهم التوريد المسؤول للكوبالت في جهود المواطنة المؤسسية المتعلقة بمكافحة الفقر ودعم حقوق الإنسان ومنع التدهور البيئي.
تقع المناجم ومصاهر المعادن في أعلى سلسلة التوريد، حيث تبدأ جهود المصادر المسؤولة وتكمن التحديات الحقيقية. يتطلب الحفاظ على الكوبالت المستخرج يدويًا من دفعات المنتجات تغييرات في العمليات واستثمارات مالية والتزامًا بمحاربة الفساد. وبإظهار نتائجها من خلال عمليات التدقيق والشهادات، فإن هذه الشركات تضع نفسها في مكانة متقدمة كمورِّدين لمصنعي البطاريات.
لقد تحدث المستهلكون. وفي دراسة حديثة أجرتها شركة IBM، قال 77 بالمئة من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع إن الشراء من العلامات التجارية المستدامة أو المسؤولة بيئيًا أمر مهم. تُعد السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة منتجات ذات رؤية عالية ترتبط قيمتها ارتباطًا وثيقًا ببطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن وطويلة الأمد. ويمكن أن تساعد القدرة على إثبات المصادر المسؤولة على كسب ولاء العملاء وبناء قيمة السمعة ومنع ردود الفعل العنيفة مثل الإجراءات القانونية.
RSBN هي شبكة جاهزة للانضمام مبنية على منصة IBM Blockchain Platform ومضمونة من RSC Global. تشمل قائمة الأعضاء المؤسسين لشبكة RSBN شركة Ford Motor وVolkswagen Group وشركة تصنيع البطاريات العالمية LG Chem ومورد الكوبالت Huayou Cobalt. كما أن شركة Volvo Cars وFiat Chrysler Automobiles وغيرهما من الشركات التي تعمل في سلاسل توريد المعادن "الناتجة عن النزاعات" هي أيضًا أعضاء.
يمكن للشركات التي ترغب في التأكد من أن المواد الخام التي تستخدمها قد خضعت للتدقيق وتم توثيقها وفقًا لمعايير المصادر المسؤولة الانضمام إلى RSBN إما كشركة فردية أو ضمن سلسلة التوريد باكملها والبدء في تحقيق القيمة بسرعة. بدلاً من ذلك، يمكن لحل IBM Blockchain Services الاستفادة من الأصول والبنية التحتية التي تدعم RSBN للمشاركة في إنشاء شبكة مصادر مسؤولة للصناعات والمواد الخام الأخرى. تحدث إلينا اليوم حول كيفية البدء في إظهار امتثال مؤسستك للمصادر المسؤولة.
