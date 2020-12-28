سلسلة الكتل والاستدامة من خلال المصادر المسؤولة

تقليدياً، يعتمد عمال المناجم والمصاهر والموزعون والمصنعون على عمليات تدقيق من طرف ثالث لإثبات الامتثال لمعايير الصناعة المقبولة عموماً. بالنسبة لشبكة RSBN، توفر مجموعة RCS Global هذا الضمان من خلال ممارسات رسم خرائط وتدقيق سلسلة توريد المعادن، حيث تقيّم المشاركين في الشبكة وفقًا للمعايير وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومبادرة المعادن المسؤولة (RMI).

تستخدم شبكة RSBN من أجل سلسلة الكتل دفتر سجلات مشترك وموزَّع وذلك من أجل تتبع الإنتاج من المنجم مرورًا بالبطارية وانتهاءً بالمنتج النهائي، مع جمع معلومات حول مدى المسؤولية في التوريد في كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد. يمكن للشركات المستفيدة الحصول على الدليل المُحقق الذي يثبت دعمها وإسهامها في ممارسات التوريد المسؤول، والتي يمكنها بعد ذلك مشاركته لاحقًا مع المدققين، وهيئات حوكمة الشركات، وحتى المستهلكين.

وفي كل خطوة، يتحكم المشاركون في الأشخاص الذين يُسمح لهم برؤية المعلومات. وبمجرد إضافة الشهادات والمستندات الأخرى إلى دفتر الأستاذ، لا يمكن التلاعب بها أو تغييرها أو حذفها. ومن ثم، فإن هذه الخصائص تجعل سلسلة الكتل منصة موثوقة لمشاركة البيانات عبر الشركات المختلفة مع المساعدة في منع الاحتيال.