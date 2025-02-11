أحد العناصر الأساسية في إطار إدارة المخاطر المتين هو تقييم المخاطر والسيطرة الذاتية (RCSA)، وهو عملية منهجية تساعد المؤسسات المالية على تحديد وتقييم وترتيب الأولويات للمخاطر المحتملة.
إجراء تمارين RCSA بشكل دوري يمكِّن المؤسسات من إدارة المخاطر بشكل استباقي، والمساعدة على ضمان الامتثال التنظيمي وحماية الأصول. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) تعزيز كفاءة ودقة تقييمات المخاطر والسيطرة عليها (RCSA)، محولًا العملية من قوائم مراجعة ثابتة إلى رؤى ديناميكية قائمة على البيانات
تتضمن عملية RCSA مرحلة واسعة النطاق لتحديد المخاطر والتي تدمج البيانات الكمية والرؤى النوعية للكشف عن المخاطر المحتملة على كل مستوى من مستويات المستويات. من النتائج الأساسية لهذه العملية مكتبة المخاطر، وهي مستودع ديناميكي يتم تحديثه باستمرار بالمخاطر المحددة، ومصادرها، وتأثيراتها المحتملة. تساعد مدخلات جميع وحدات الأعمال في ضمان الحصول على صورة شاملة للمخاطر.
عند تحديد المخاطر، تخضع للتقييم الذي يقيّم شدتها واحتمالية حدوثها. تستخدم المؤسسات الأساليب الكمية والحكم الخبير النوعي لتصنيف المخاطر وتحديد أولوياتها. يساعد هذا التقييم على تحديد المخاطر التي تتطلب تدابير عاجلة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على رؤية شاملة للمخاطر.
بعد تقييم المخاطر، تقيِّم المؤسسات تقييم فعالية الضوابط القائمة وتصميمها وصيانتها. يجب أن تظل بيئة الرقابة المنظمة مرنة للتكيف مع المخاطر الناشئة، ما يمنع تقادم الضوابط.
أحد الجوانب الأكثر أهمية في RCSA هو المساعدة على ضمان أوصاف ضوابط شاملة وموضوعية. تحدِّد هذه الأوصاف كيفية إدراك المؤسسة للمخاطر في عملياتها وكيفية تخفيفها للضوابط. تؤدي أوصاف الضوابط المكتوبة بشكل ضعيف إلى الغموض، ما جعل من الصعب اختصار الضوابط وضمان الامتثال.
تقليديًا، استخدمت المؤسسات نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهم اللغة الطبيعية لتقييم شمولية أوصاف المخاطر والضوابط. ومع ذلك، فقد أدَّت التطورات الأخيرة في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) إلى تحسين هذه العملية بشكل كبير.
يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة تقييم أوصاف الضوابط وفق المعايير المعتمدة، مثل الأسئلة الخمسة (من، ماذا، متى، أين، لماذا)، لضمان شمولية وموضوعية الأوصاف.
على عكس نماذج معالجة اللغة الطبيعية التقليدية التي تتطلب مجموعات بيانات تدريب كبيرة، يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة العمل بفعالية باستخدام مطالبات مصممة بعناية. هذا يمكِّن المؤسسات من تقييم مجموعات بيانات واسعة بسرعة وموثوقية. ويمكن للنماذج اللغوية الكبيرة أيضًا تقديم ملاحظات فورية حول أوصاف الضوابط، ما يساعد على ضمان جودة الفحص عند نقطة جمع البيانات.
يقدِّم الذكاء الاصطناعي التوليدي نهجًا مبتكرًا لمعالجة أوجه القصور في أوصاف الضوابط، ما يساعد مؤسسات الامتثال على أتمتة تقييم الضوابط وتحديد الثغرات الأمنية في الامتثال التنظيمي.
يتمثل أحد التحديات الرئيسية في مجال الامتثال ووظائف السطر الثاني في ضمان كتابة الضوابط بشكل واضح وكامل حتى يمكن اختبارها بفاعلية. إذا كانت الضوابط تفتقر إلى التفاصيل الكافية، فلا يمكن تقييم فعاليتها، ما يزيد من المخاطر التنظيمية.
باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة، يمكن للمؤسسات المالية إجراء ما يلي:
يظل تقييم المخاطر والسيطرة عليها (RCSA) أساسيًا للمؤسسات المالية لتحديد المخاطر وتقييمها وترتيب أولوياتها. ومع ذلك، غالبًا ما تعاني الأساليب التقليدية لتقييم الضوابط من عدم الاتساق والانحياز الشخصي. يقدِّم الذكاء الاصطناعي التوليدي حلًا تحويليًا من خلال أتمتة تقييم جودة البيانات، ما يساعد على ضمان أوصاف عالية الجودة وتعزيز أطر عمل إدارة المخاطر.
يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM® watsonx تقييم أوصاف الضوابط داخل IBM® OpenPages. يعمل الذكاء الاصطناعي على تقييم أوصاف الضوابط وفق إطار عمل RCSA ويُبرز فجوات جودة البيانات. يساعد فحص الجودة المؤتمت هذا فِرق الامتثال على ضمان توثيق عناصر الضوابط بشكل صحيح وإمكانية اختبارها.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات المالية تقليل العبء اليدوي لتقييم الضوابط، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتمكين فِرق التدقيق الداخلي من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى. مع استمرار تطوُّر الصناعات المالية، لم يَعُد دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في RCSA خيارًا، بل أصبح ضروريًا للحفاظ على إطار عمل قوي ومرن لإدارة المخاطر.
