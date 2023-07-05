أفضل الممارسات لإدارة دورة حياة الأصول: وضع استراتيجية ناجحة

1. التخطيط

في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصول، تعمل الأطراف المعنية على تقييم الحاجة إلى أصل جديد، وقيمته المتوقعة للمؤسسة، وتكلفته الإجمالية.

ويُعَد تقييم القيمة الإجمالية للأصل جزءًا أساسيًا من مرحلة التخطيط. خلال هذه المرحلة، يجب على صنّاع القرار مراعاة العديد من المعلومات المختلفة لإجراء تقييم دقيق. وإحدى التقنيات التي تزداد أهميتها في مرحلة التخطيط هي إنشاء التوأم الرقمي.

التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل الذي تنوي الشركة شراءه. ويُتيح للشركة إجراء الاختبارات والتنبؤ بالأداء بناءً على عمليات المحاكاة. باستخدام التوأم الرقمي الجيد، من الممكن التنبؤ بكيفية أداء الأصل في ظل ظروف معينة وعمره المتوقع.

2. المشتريات والتركيب

تتعلق هذه المرحلة بشراء الأصل ونقله وتركيبه، بما في ذلك كيفية تشغيله، ودمجه مع الأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة، وكيفية استخدام البيانات التي يولِّدها في اتخاذ قرارات الأعمال.

3. الاستخدام

تُعَد هذه المرحلة حاسمة لزيادة أداء الأصل مع مرور الوقت وإطالة عمره الافتراضي. مؤخرًا، أصبحت برامج إدارة الأصول مثل أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs) أداة لا غنى عنها لمساعدة الشركات على إجراء الصيانة التنبؤية والوقائية. سنتعمّق لاحقًا بشكل أكبر في أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAMs)، والتقنيات التي تعتمد عليها، وأنواع الصيانة التي تمكِّنها، وتأثيرها على أفضل الممارسات في إدارة دورة حياة الأصول.

4. إيقاف تشغيل الأصول والتخلص منها

المرحلة النهائية من دورة حياة الأصل هي التخلص منه. في هذه المرحلة، من المهم الموازنة بين انخفاض قيمة الأصل وارتفاع تكلفة صيانته. سيحتاج صنّاع القرار إلى مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك مدة تشغيل الأصول، والعمر المتوقع لها، وتقلبات تكاليف الوقود وقطع الغيار.