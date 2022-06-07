هل تمنعك مراكز البيانات لديك من تحقيق الاستدامة؟

تخيّل أنك تقود سيارتك إلى العمل، توقفها في موقف السيارات وتتركها تعمل طوال اليوم لمجرد أنك قد تخرج لتناول الغداء في وقت ما. إذا كنت تُدير مركز بيانات وتترك التطبيقات تعمل رغم استخدامك لها بشكل دوري، فأنت في الواقع تفعل الشيء نفسه - تضيِّع المال والطاقة.
تمثِّل مراكز البيانات حوالي 1% من استهلاك الكهرباء العالمي، وهي من أسرع المستهلكين للكهرباء على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، معظم مراكز البيانات حول العالم تعاني من تخصيص موارد يفوق الحاجة بكثير. متوسط معدل استخدام الخوادم لا يتجاوز 12 إلى 18% من السعة الكاملة. الطريقة الذكية لمعالجة هذه المشكلة هي أتمتة إدارة موارد التطبيقات، ما يضمن أداء التطبيقات ويزيد من كفاءة استخدام مراكز البيانات. وهذا يقلل بشكل ملموس من التكلفة واستخدام الطاقة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
بالنسبة إلى الأعمال الحديثة اليوم، تُعَد التطبيقات جوهر عملها. والحفاظ على الأداء هو مفتاح تحقيق النمو. تم تصميم برامج إدارة موارد التطبيقات لتحليل كل طبقة من استخدام الموارد بشكل مستمر لضمان حصول التطبيقات على ما تحتاجه للأداء عند الحاجة. وهذا لا يضمن جودة الأداء وموثوقيته فحسب، بل يوفر أيضًا المال والطاقة. تمثِّل الكهرباء ما يصل إلى 70% من إجمالي تكاليف تشغيل مراكز البيانات، وفقًا لتقرير Barclays Equity Research بعنوان Green Data Centers: Beyond Net Zero.
يقترح المجلس الوطني للدفاع عن الموارد أن زيادة استغلال الخوادم تُعَد واحدة من أكبر فرص توفير الطاقة في القطاع. عند زيادة استغلال الخوادم، يقلّ تلقائيًا عدد الخوادم التي تحتاج إلى الطاقة والتبريد، ما يؤدي إلى توفير الكهرباء.
سيؤدي تقليل استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بنسبة 40% إلى توفير 46 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا. وهذا يكفي لتزويد ولاية ميشيغان الأمريكية بالكهرباء لمدة عام كامل - إنجاز ليس بالسهل إذا أخذنا في الاعتبار أنها موطن شركات Ford وChrysler وGeneral Motors، بالإضافة إلى جامعة ميشيغان، وجامعة ولاية ميشيغان، وGoogle Campus الشاسع. إذا قمت بزيادة الاستخدام بنسبة 40% في منشأة مساحتها 100,000 قدم مربع، فهذا يشبه الحصول على 40,000 قدم مربع إضافية مجانًا.
تستخدم أدوات إدارة موارد التطبيقات البرمجيات لإدارة مجموعة تطبيقاتك تلقائيًا، مع تحسين الأداء والالتزام والتكاليف في الوقت الفعلي - كل ذلك مع مراعاة قيود العمل.
يمكن لكل قائد أعمال وتكنولوجيا معلومات تحديد وتيرة التحول نحو الاستدامة والحوسبة الخضراء، بدءًا من مراكز البيانات الخاصة بهم. من خلال أتمتة إدارة موارد التطبيقات، يمكن للمؤسسات ضمان أن كل تطبيق يحصل على الموارد اللازمة ليعمل بأقصى كفاءة دون استغلال مفرط. ولكن ما الذي يجب أن تبحث عنه في الحل البرمجي؟ تُعَد هذه القدرات الثلاث أساسية:
في أوائل عام 2016، اعتقدت شرطة برمودا أنها قد تحتاج إلى شراء أجهزة جديدة لمركز بياناتها لمعالجة ضعف أداء التطبيقات. وأجبرتها قيود الميزانية على النظر في بدائل أخرى.
رأى مزوِّد الحلول الخاص بشرطة برمودا، شركة Gateway Systems Limited، أن شرطة برمودا يمكنها تشغيل بيئتها الافتراضية بكفاءة وفاعلية أكبر بمساعدة IBM® Turbonomic Operations Manager، وهو برنامج يُنشئ سوقًا افتراضيًا لموارد مركز البيانات ويخصصها بناءً على أولوية التطبيقات. فهو يعمل على أتمتة المئات من عمليات توزيع أعباء العمل اليومية، بالإضافة إلى قرارات تحديد الحجم والسعة. ويحافظ هذا على مركز البيانات في حالة جيدة ويضمن أن الخوادم المضيفة الضرورية فقط هي التي تكون نشطة في أي وقت.
بالإضافة إلى معالجة مشكلة ضعف أداء التطبيقات، ساهم البرنامج في استخدام الخوادم المضيفة الحالية لشرطة برمودا بشكل أكثر فاعلية. ساعد IBM Turbonomic على توفير موارد خوادم كافية لتشغيل 412 جهازًا افتراضيًا إضافيًا، وساعد في النهاية شرطة برمودا على إيقاف وإزالة 16 خادم شفرة من نوع Cisco UCS بمجموع 32 منفذ CPU - أي 67% من الخوادم المضيفة لديها. وقد أدى ذلك إلى التخلص من جميع تكاليف صيانة الأجهزة المرتبطة وتكاليف تراخيص البرمجيات، بما في ذلك ما يُقدَّر بنحو 11,600 دولار أمريكي سنويًا لتراخيص VMWare. كأثر جانبي مرحب به، ارتفع زمن تشغيل UPS في وضع الاستعداد من 12 إلى 26 دقيقة.
تقدِّر أداة حساب استهلاك الطاقة في Cisco UCS التوفير المباشر في الطاقة الناتج عن إزالة 16 خادمًا (32 مقبسًا) بقدرة 4,550 واط، مع افتراض معدل استخدام متوسط للخوادم يبلغ 60%. بسعر الكهرباء لدى BPS البالغ 0.40 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ساعة، يصل التوفير السنوي إلى ما يقارب 16,000 دولار أمريكي.
يستطيع IBM Turbonomic دعم عملك من خلال ضمان أداء التطبيقات مع خفض التكاليف وتقليل البصمة الكربونية. ويُعَد تحسين مراكز البيانات نقطة انطلاق ممتازة. على سبيل المثال، يستطيع IBM Turbonomic زيادة كثافة الأجهزة الافتراضية لتحقيق مستوى الأداء نفسه باستخدام موارد أقل، ما يمكِّن العملاء من تقليل عدد الخوادم أو إعادة توظيفها. إذا كنت في مرحلة متقدمة من رحلتك السحابية، فهو يُتيح لك نقل أعباء العمل المحلية إلى السحابة بأمان وتحسين استهلاك السحابة باستمرار، ما يُسهم في تقليل البصمة الكربونية.
في دراسة الأثر الاقتصادي الكامل لبرنامج IBM Turbonomic، وجدت Forrester أن العملاء حققوا عائد استثمار بنسبة 274% على مدى ثلاث سنوات، وتجنّبوا تكاليف تجديد البنية التحتية المحلية بنسبة 75% في السنة الأولى من التطبيق. كما أشارت Forrester إلى أن تحسين استهلاك موارد التطبيقات في مركز البيانات أو السحابة العامة يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة على المدى الطويل لدى المؤسسة، ما يُسهم في الاستدامة البيئية.
لا تحتاج إلى التنازل بين حيادية الكربون وأداء التطبيقات. عندما تستهلك التطبيقات فقط ما تحتاجه لأداء وظائفها، يمكنك تقليل التكاليف وخفض البصمة الكربونية على الفور وبشكل مستمر.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.