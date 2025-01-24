هل عمليات التزييف العميق الناجحة أكثر شيوعًا مما ندرك؟

يطلب المدير من أحد أعضاء فريقه أداء مهمة خلال مكالمة فيديو عدة مرات يوميًا في جميع أنحاء العالم. ولكن هل الشخص المكلف بالمهام في الواقع كما يقول؟ أم أنها تقنية مزيفة؟ وبدلاً من اتباع الأوامر بشكل أعمى، يجب على الموظفين الآن أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا قد وقعوا ضحية للاحتيال أم لا.
في وقت سابق من هذا العام، وجد عامل مالي نفسه يتحدث في اجتماع عبر الفيديو مع شخص يبدو أنه يشبه المدير المالي تمامًا. وبعد انتهاء الاجتماع، اتبع بإخلاص تعليمات رئيسه بإرسال 200 مليون دولار هونج كونج، أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.
لكن هذا لم يكن رئيسهم في الواقع - بل كان مجرد تمثيل فيديو للذكاء الاصطناعي يسمى التزييق العميق. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أدرك الموظف خطأه الفادح بعد التحقق من مكاتب الشركة متعددة الجنسيات. كانوا ضحايا مخطط تزوير عميق احتال على المؤسسة بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي.
يشير مصطلح التزييف العميق (deepfake) إلى المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي - فيديو أو صورة أو صوت أو نص - والذي يحتوي على معلومات خاطئة أو محوّرة، مثل تايلور سويفت التي تروّج لأدوات الطهي وتوم كروز المزيف سيئ السمعة. حتى الأعاصير الأخيرة التي ضربت الولايات المتحدة أدت إلى ظهور العديد من الصور المزيفة العميقة، بما في ذلك صور ديزني وورلد المغمورة بالمياه و صور مؤلمة من إنتاج الذكاء الاصطناعي لأشخاص مع حيواناتهم الأليفة في مياه الفيضانات.
في حين أن تقنيات التزييف العميق، التي يشار إليها أيضًا باسم الوسائط الاصطناعية، تستهدف الأفراد عادةً بالتلاعب بالأشخاص، يبحث المجرمون الإلكترونيون الذين يستهدفون الشركات عن مكاسب مالية. وفقا لورقة المعلومات الصادرة عن CISA باسم Contextualizing Deepfake Threats to Organizations (سياق التهديدات المزيفة العميقة على المؤسسات)، تميل التهديدات التي تستهدف المؤسسات إلى الوقوع ضمن واحدة من ثلاث فئات: انتحال شخصية التنفيذيين للتلاعب بالعلامة التجارية، انتحال الشخصية لتحقيق مكاسب مالية أو انتحال شخصية للحصول على صلاحية الوصول.
لكن الحادث الأخير في هونج كونج لم يكن مجرد موظف واحد يرتكب خطأ. أصبحت مخططات التزييف العميق شائعة بشكل متزايد للشركات. توصل استطلاع Medus إلى أن الغالبية (53%) من محترفي الشؤون المالية تعرضوا لمحاولات لتنفيذ مخططات التزييف العميق. والأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن أكثر من 43% اعترفوا بأنهم وقعوا ضحية للهجوم في نهاية المطاف.
الكلمة الأساسية من بحث Medus هي "معترف به". وهذه الكلمة تثير سؤالًا كبيرًا. هل يفشل الأشخاص في الإبلاغ عن كونهم ضحايا لهجوم تزييف عميق لأنهم يشعرون بالحرج؟ ربما تكون الإجابة هي: بعد الحقيقة ، يبدو واضحًا أنها كانت مزيفة لأشخاص آخرين. ومن الصعب أن تعترف بأنك وقعت في حب صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكن عدم الإبلاغ عن ذلك يزيد من العار ويسهل على مجرمي الإنترنت الإفلات من العقاب.
يفترض معظم الأشخاص أنه يمكنهم اكتشاف التزييف العميق. لكن هذا ليس هو الحال. وجد مركز Center for Humans and Machines and CREED فجوة واسعة بين ثقة الأشخاص في تحديد التزييف العميق والأداء الفعلي. نظرًا لأن العديد من الأشخاص يبالغون في تقدير قدرتهم على تحديد التزييف العميق، فإن ذلك يزيد من الشعور بالعار عندما يقع شخص ما ضحية له، مما يؤدي على الأرجح إلى نقص في الإبلاغ عنه.
اعترف الموظف الذي خدعه التزوير العميق للمدير المالي بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لاحقاً أنه عندما تلقى البريد الإلكتروني لأول مرة من المدير المالي، جعله ذكر عبارة معاملة سرية يتساءل عما إذا كان البريد الإلكتروني فعلاً بريداً إلكترونياً من نوع التصيد الاحتيالي. ولكن بمجرد أن انضم إلى الفيديو، تعرف على أعضاء قسمه الآخرين في الفيديو وقرر أنه كان أصليًا. ومع ذلك، علم الموظف لاحقًا أن صور الفيديو لأعضاء قسمه كانت أيضًا مزيفة.
يتغاضى العديد من الضحايا عن مخاوفهم وأسئلتهم وشكوكهم. ولكن ما الذي يجعل الأشخاص، حتى أولئك الذين تعلموا على تقنية التزييف العميق، يدفعون بمخاوفهم جانبًا ويختارون تصديق أن الصورة حقيقية؟ هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار أمريكي - أو 25 مليون دولار أمريكي - الذي نحتاج إلى الإجابة عليه لمنع مخططات التزييف العميق المكلفة والمدمرة في المستقبل.
طرحت مجلة Sage Journals سؤالاً حول من هم الأكثر عرضة للوقوع في التزييف العميق ولم تجد أي نمط يتعلق بالعمر أو الجنس. ومع ذلك، قد يكون الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للمخطط ويواجهون صعوبة في اكتشافه. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الوعي يمثل نقطة انطلاق جيدة، إلا أنه يبدو أن فعاليته محدودة في منع الناس من الوقوع في فخ التزييف العميق.
ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يكون عالم الأعصاب الحاسوبي Tijl Grootswagers من جامعة Western Sydney University قد أصاب التفكير في التحدي المتمثل في اكتشاف التزييف العميق: إنها مهارة جديدة تمامًا على كل واحد منا. لقد تعلمنا أن نكون متشككين في القصص الإخبارية ومتحيزين، لكن التشكيك في صحة الصورة التي نراها يتعارض مع عمليات التفكير لدينا. قال Grootswagers لمجلة Science Magazine "في حياتنا، لا يتعين علينا أبدًا التفكر في من هو الشخص الحقيقي أو المزيف. إنها ليست مهمة تدربنا عليها".
ومن المثير للاهتمام أن Grootswagers اكتشف أن أدمغتنا أفضل في الكشف دون تدخلنا. واكتشف أنه عندما نظر الناس إلى صورة من إنتاج التزييف العميق، نتج عن الصورة إشارة كهربائية مختلفة إلى القشرة البصرية في الدماغ عن الصورة أو الفيديو الحقيقي. عندما سئل عن السبب، لم يكن متأكدًا تمامًا - ربما لم تصل الإشارة أبدًا إلى وعينا بسبب التداخل من مناطق أخرى من الدماغ، أو ربما لا يتعرف البشر على الإشارات التي تشير إلى أن الصورة مزيفة لأنها مهمة جديدة.
وهذا يعني أنه يجب على كل واحد منا أن يبدأ بتدريب عقله على اعتبار أن أي صورة أو مقطع فيديو نشاهده قد يكون مزيفًا تزييفًا عميقًا. من خلال طرح هذا السؤال في كل مرة نبدأ فيها في التصرف بناءً على المحتوى، قد نتمكن من البدء في اكتشاف إشارات أدمغتنا التي تكتشف الإشارات المزيفة قبل أن نتمكن من ذلك. والأهم من ذلك، إذا وقعنا ضحية للتزييف العميق، خاصة في العمل، فمن الضروري أن يبلغ كل واحد منا عن جميع الحالات. فقط حينها يمكن للخبير والسلطات أن يبدأوا في الحد من التكاثر والانتشار.
