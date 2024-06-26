مخاطر إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي: من منظور أمن المعلومات

لا تُظهر ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي أي علامات على التباطؤ. أصبحت روبوتات المحادثة ومساعدو الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عالم الأعمال، سواء لتدريب الموظفين أو الإجابة عن استفسارات العملاء أو لأي شيء آخر تماماً. حتى أننا قدّمنا لهم أسماء وأجناس، وفي بعض الحالات، شخصيات مميزة.
هناك اتجاهان مهمان للغاية يحدثان في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. من ناحية، الدافع اليائس لإضفاء الطابع الإنساني عليهم يستمر بلا توقف، وأحيانًا بشكل متهور ودون اعتبار للعواقب. في الوقت نفسه، ووفقًا لأحدث تقرير من Deloitte حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسة، زادت ثقة الشركات في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في جميع المجالات خلال العامين الماضيين.
ومع ذلك، من الواضح أن العديد من العملاء والموظفين لا يشعرون بنفس الشعور. يشعر أكثر من 75% من المستهلكين بالقلق بشأن المعلومات المضللة. يشعر الموظفون بالقلق بشأن استبدالهم بالذكاء الاصطناعي. هناك فجوة ثقة متزايدة، وقد برزت كقوة مميزة لعصر يتميز بالتزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وإليك ما يعنيه ذلك بالنسبة لمحترفي أمن المعلومات والحوكمة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
إن الميل إلى إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي ودرجة ثقة الناس به يسلط الضوء على مخاوف أخلاقية وقانونية خطيرة. أدوات 'الإنسانية' المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدعي أنها تحول المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي إلى سرديات "طبيعية" و"شبيهة بالبشر". وقد أنشأ آخرون "بشرًا رقميين" لاستخدامهم في التسويق والإعلان. من المحتمل أن يكون الإعلان التالي الذي ستشاهده يظهر فيه شخص ما ليس شخصًا على الإطلاق، بل هو شكل من أشكال الوسائط الاصطناعية. في الواقع، دعونا نلتزم بتسميته بما هو عليه بالضبط - التزييف العميق.
إن الجهود المبذولة لتجسيد الذكاء الاصطناعي ليست شيئًا جديدًا. لقد كانت شركة Apple رائدة في هذا المجال في عام 2011 مع إطلاق Siri. الآن، لدينا آلاف لا تحصى من المساعدين الرقميين، بعضها مصمم لحالات استخدام محددة، مثل الرعاية الصحية الرقمية، أو دعم العملاء، أو حتى المرافقة الشخصية.
ليس من قبيل المصادفة أن العديد من هؤلاء المساعدين الرقميين تأتي بشخصيات أنثوية متخيلة، مع أسماء وأصوات أنثوية. ففي نهاية المطاف، تُظهر الدراسات أن الناس يفضلون بأغلبية ساحقة الأصوات الأنثوية، وهذا يجعلنا أكثر استعداداً للثقة بها. على الرغم من أنها تفتقر إلى الأشكال المادية، إلا أنها تجسد امرأة تتمتع بالكفاءة والموثوقية والفعالية. ولكن كما يقول الخبير الاستراتيجي والمتحدث في مجال التقنية George Kamide، فإن هذا "يعزز التحيزات والصور النمطية البشرية وهو تشويش خطير على كيفية عمل التقنية".
إنها ليست مشكلة أخلاقية فحسب. بل هي أيضًا مشكلة أمنية نظرًا لأن أي شيء مصمم للإقناع يمكن أن يجعلنا أكثر عرضة للتلاعب. في سياق الأمن السيبراني، يمثل هذا مستوى جديدًا تمامًا من التهديد من محتالي الهندسة الاجتماعية.
يُكوّن الأشخاص علاقات مع أشخاص آخرين، وليس مع الآلات. ولكن عندما يصبح من المستحيل تقريباً معرفة الفرق، فمن المرجح أن نثق في الذكاء الاصطناعي عند اتخاذ قرارات حساسة. نصبح أكثر عرضة للخطر، وأكثر استعداداً لمشاركة أفكارنا الشخصية، وفي حالة الأعمال التجارية، أسرارنا التجارية وملكيتنا الفكرية.
وهذا يمثل تداعيات خطيرة على أمن المعلومات والخصوصية. تحتفظ معظم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بسجل لكل تفاعل، وربما تستخدمه لتدريب النماذج المستقبلية.
هل نريد حقاً أن يكشف مساعدنا الافتراضي عن معلوماتنا الخاصة للمستخدمين في المستقبل؟ هل يريد قادة الأعمال أن تظهر ملكيتهم الفكرية مرة أخرى في ردودهم اللاحقة؟ هل نريد أن تصبح أسرارنا جزءاً من مجموعة ضخمة من المحتوى النصي والصوتي والبصري لتدريب النسخة القادمة من الذكاء الاصطناعي؟
إذا بدأنا التفكير في الآلات على أنها بدائل للتفاعل البشري الحقيقي، فمن المرجح أن تحدث كل هذه الأشياء.
لقد تم تكييفنا على الاعتقاد بأن أجهزة الكمبيوتر لا تكذب، ولكن الحقيقة هي أن الخوارزميات يمكن برمجتها للقيام بذلك على وجه التحديد. وحتى لو لم يتم تدريبهم على وجه التحديد على الخداع، فلا يزال بإمكانهم "الهلوسة" أو استغلالهم للكشف عن بيانات تدريبهم.
الجهات الفاعلة الخبيثة في التهديد السيبراني تدرك ذلك جيداً، ولهذا السبب يعد الذكاء الاصطناعي الحاجز الكبير التالي أمام الجريمة الإلكترونية. تمامًا كما قد تستخدم شركة ما مساعدًا رقميًا لإقناع العملاء المحتملين، كذلك يمكن أن يستخدمه عنصر التهديدات لخداع ضحية غير مطمئنة لاتخاذ إجراء مرغوب فيه. على سبيل المثال، تورط مؤخراً روبوت محادثة يُطلق عليه اسم Love-GPT في عمليات احتيال رومانسية بفضل قدرته على إنشاء ملفات شخصية تبدو حقيقية على منصات المواعدة وحتى الدردشة مع المستخدمين.
سيزداد تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تحسين الخوارزميات وتوفر قوة الحوسبة المطلوبة بشكل أوضح. التقنية موجودة بالفعل لإنشاء ما يسمى "البشر الرقميين" بأسماء وأجناس ووجوه وشخصيات. أصبحت مقاطع فيديو التزييف العميق أكثر إقناعًا بكثير مما كانت عليه قبل عامين. لقد بدأوا بالفعل يشقون طريقهم في مؤتمرات الفيديو المباشرة، حيث قام أحد العاملين في مجال التمويل بدفع 25 مليون دولار أمريكي بعد مكالمة فيديو مع المدير المالي الذي تم انتحال شخصيته بالتزييف العميق.
كلما فكرنا أكثر في الخوارزميات على أنها أشخاص، كلما أصبح من الصعب التمييز بين الخوارزميات والأشخاص، وكلما أصبحنا أكثر عرضة لأولئك الذين قد يستخدمون التقنية للإضرار. في حين أنه من غير المرجح أن تصبح الأمور أسهل، نظراً لسرعة وتيرة التقدم في التقنية، فإن المؤسسات الشرعية عليها واجب أخلاقي في أن تكون شفافة في استخدامها للذكاء الاصطناعي.
علينا أن نتقبل حقيقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي موجود ليبقى. لا ينبغي أن نقلل من فائدته أيضًا. يمكن للمساعدين الأذكياء تقليل العبء المعرفي على العاملين في المعرفة بشكل كبير، ويمكنهم تفريغ أوقات الموارد البشرية المحدودة ليمنحونا وقتاً أكبر للتركيز على قضايا أكبر. لكن محاولة تمرير أي نوع من قدرات التعلم الآلي كبدائل للتفاعل البشري ليست فقط محل تساؤل أخلاقي؛ بل تتعارض مع الحوكمة الجيدة وصنع السياسات.
يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة لا تستطيع الحكومات والجهات التنظيمية مواكبته. بينما يطبق الاتحاد الأوروبي أول تنظيم عالمي للذكاء الاصطناعي — المعروف باسم قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي — لا يزال أمامنا طريق طويل. ولذلك، فإن الأمر متروك للشركات لأخذ زمام المبادرة من خلال التنظيم الذاتي الصارم فيما يتعلق بأمن وخصوصية ونزاهة وشفافية الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه.
في خضم السعي الدؤوب لإضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي، من السهل أن نغفل عن تلك العناصر الحاسمة التي تشكل الممارسات الأخلاقية للأعمال. فهو يجعل الموظفين والعملاء وجميع الأطراف المعنية عرضة للتلاعب والثقة الزائدة. نتائج هذا الهوس ليست فقط إضفاء طابع إنساني على الذكاء الاصطناعي؛ بل هو أننا في نهاية المطاف نجرد البشر من إنسانيتهم.
هذا لا يعني أن الشركات يجب أن تتجنب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات المشابهة. ولكن ما يجب عليهم القيام به هو أن يتحلوا بالشفافية بشأن كيفية استخدامهم لها وإبلاغ موظفيهم بالمخاطر المحتملة بوضوح. من الضروري أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الأعمال الخاصة بك، ليس فقط في استراتيجية التقنية ولكن أيضًا في الوعي الأمني والحوكمة ووضع السياسات.
في عالم مثالي، كل ما هو ذكاء اصطناعي سيتم تصنيفه والتحقق منه على هذا النحو. وإذا لم يكن كذلك، فمن المحتمل أنه لا يمكن الوثوق به. بعد ذلك، يمكننا العودة إلى القلق فقط بشأن المحتالين من البشر، وإن كان ذلك بالطبع مع استخدامهم الحتمي للذكاء الاصطناعي المارق. بعبارة أخرى، ربما ينبغي لنا أن نترك إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي للجهات الفاعلة الخبيثة. بهذه الطريقة، ستكون لدينا فرصة على الأقل لمعرفة الفرق.
احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.
يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها باستخدام حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن خبرائنا مستعدون للعمل معك لتحقيق وضع أمني قوي. طوّر أعمالك وتمكّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والخدمات الأمنية المُدارة.