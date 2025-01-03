كان عام 2024 عاماً مميزاً لنمو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على كل شيء من العمل إلى التعليم وحتى حياتنا الشخصية. في دوري كقائد لبرامج التأثير الاجتماعي في IBM حول العالم، تتاح لي الفرصة للتحدث مع قادة التعليم والمبتكرين ورواد الأعمال وصناع السياسات. في هذه المحادثات، استمر في سماع أن الذكاء الاصطناعي يغير الصناعات عبر المجتمعات.

مؤخراً، تحدثت مع قادة في مجالات الفن والجمال والثقافة والموضة والإعلام لأتعرف على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بالفعل بتحويل صناعاتهم. فريقي في IBM كان مهتمًا جدًا بالتركيز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم مجتمعاتنا بفعالية. وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون أيضاً بتطوير مهارات المتعلمين وإعادة تأهيلهم أينما كانوا في رحلة الذكاء الاصطناعي. لكن كيف يتعامل المحترفون من مجالات أخرى مع هذه التقنية الجديدة؟ هناك موجة مثيرة من المبدعين الذين يستكشفون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، من اختبار التطبيقات الجديدة لأعمالهم إلى أتمتة المهام الإدارية التي تعيق عمليتهم الإبداعية. لقد أرفقت بعض رؤاهم لتتفكروا فيها. ومن الواضح أن العنصر البشري يظل جوهر عملهم. وفي الوقت نفسه، تقدم قصصهم لمحة عن كيفية بدء الذكاء الاصطناعي في توفير وقتهم، مما يساعدهم على التركيز على ما يقومون به على أفضل وجه.

هذا الاتجاه شائع عبر الصناعات. يكشف تقرير جديد من IBM أن 87 %من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن يتم تعزيز الوظائف بدلاً من استبدالها بالذكاء الاصطناعي التوليدي. أما بالنسبة للعنصر البشري، فإن التحدي اليوم هو أن حوالي نصف المديرين التنفيذيين (47%) يقولون إن موظفيهم يفتقرون إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه بفعالية في جميع أنحاء المؤسسة. والإجابة هي أننا بحاجة للاستثمار في التعليم لتطوير المهارات لتحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي بالكامل. وللناس دور حاسم في هذا الجهد.

مع وضع ذلك في الاعتبار، إليكم توقعات IBM الثلاثة للتعليم في عام 2025، والمهارات التي نحتاج لتطويرها الآن للتحضير.