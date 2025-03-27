وصف أكثر من نصف الأشخاص الذين سألناهم كل هذه العوامل بأنها تمثل عائقًا أمام تبني الذكاء الاصطناعي في عام 2024:
• أنظمة تكنولوجيا المعلومات والسحابة الضعيفة أو المجزأة
• المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات أو الأمان أو الإدارة أو التوافق
• نقص مهارات القوى العاملة وسلوكياتهم
لكن حوالي ثلث هؤلاء الأشخاص فقط توقعوا أن نفس هذه القضايا ستظل تشكل عائقًا في عام 2026.
هذا أمر جيد إذا كان حقيقيًا. لكن هذه المشكلات تؤرق الشركات منذ فترة طويلة. كيف تتغلب عليها الآن؟
مرفق الخدمات اليابانية للطاقة
لا توجد مشكلات تحدث مع الذكاء الاصطناعي ولا تحدث عند تطبيق أنظمة أخرى. “
من المتوقع أن تتضاعف نسبة الشركات التي تتمتع بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الجاهزة للذكاء الاصطناعي بين عامي 2024 و2026 تقريبًا — من 26% إلى 45%.
وبعبارة أخرى، لا يزال أكثر من نصف المستجيبين يتوقعون ألا يكونوا مستعدين بالكامل. وحتى إذا تخطيت هذه العقبة الأولى، فضع في اعتبارك أن الاستثمار في التكنولوجيا وحده لن يحل مشكلة الجاهزية.
إن جاهزية الذكاء الاصطناعي متعددة العوامل، لذا يجب أن تكون استعداداتك متعددة العوامل أيضًا. أظهر استطلاعنا هذه الأولويات القصوى للاستثمار في الذكاء الاصطناعي:
تركيز الاستثمار 2024
- تعزيز المهارات الداخلية لنشر الذكاء الاصطناعي والعمل باستخدامه
- ضمان جاهزية البيانات
- تعزيز موثوقية الذكاء الاصطناعي
- تحديد أفضل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المؤسسي
- التأكد من أن عمليات الذكاء الاصطناعي بجودة العمليات اليدوية نفسها أو أفضل منها
تركيز الاستثمار 2026
- نشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة
- توسيع حالات الاستخدام
- التأكد من أن عمليات الذكاء الاصطناعي بجودة العمليات اليدوية نفسها أو أفضل منها
- تعزيز موثوقية الذكاء الاصطناعي
- منح المزيد من المستخدمين إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي
يقر ثلثا المشاركين في الاستبيان، عبر مختلف الوظائف ومستويات الجاهزية، بأن إثبات العائد على الاستثمار (ROI) ليس أولوية قصوى بحلول عام 2026. وبدلاً من ذلك، فهم يركزون على تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير حالات الاستخدام.
وهذا منطقي. فعلى الرغم من النقص في المهارات المطلوبة، فإن تبني الذكاء الاصطناعي هو الأولوية الإستراتيجية الأكثر ذكرًا بالنسبة إلى الشركات—وتتطلب الأهداف الإستراتيجية اتخاذ الإجراءات الآن من أجل تجربة الذكاء الاصطناعي وتجربة الحلول.
في هذه المرحلة التجريبية، قد يكون من الصعب تحديد العائد على الاستثمار. لكن قادة الذكاء الاصطناعي يعتقدون أن الأمر يستحق المخاطرة. إذا وقعت في فخ النظر إلى الذكاء الاصطناعي بصفته مركزًا للتكاليف، فقد تجد صعوبة في اللحاق بالمنافسين الذين ينظرون إليه بمنظور أطول أمدًا.
تفضل بزيارة Think لاستكشاف أحدث أخبار التكنولوجيا والرؤى والتعليم. أو احجز جلسة استكشاف الذكاء الاصطناعي مع خبير IBM Consulting.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الإحصاءات والاقتباسات مستمدة من أبحاث IBM الأصلية: 98 مقابلة و1204 مشاركين في الاستبيان الذي أُجري في الفترة من مارس إلى يونيو 2024 في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والصين والهند واليابان وأستراليا. وشملت أدوار المشاركين صناع قرار رئيسيين لهم تأثير فيما يتعلق بتقييم أو اختيار خدمات الذكاء الاصطناعي أو حلوله. وكانوا بشكل أساسي من شركات تضم 1000 موظف أو أكثر (ن=1,082)، مع وجود بعض الشركات متوسطة الحجم (500-999 موظفًا، ن=122). وركز المزيج متعدد القطاعات على التمويل والمصارف والتصنيع والتجزئة والطاقة والمرافق والقطاع العام والاتصالات.
الذكاء الاصطناعي في Wharton، مرحلة النمو: التنقل في السنوات الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي (أكتوبر 2024)