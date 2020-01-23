العلامات
ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مستقبل التحليلات

عدد من نساء متطابقات يؤدين أنشطة مختلفة في وقت واحد في الرواق.

تشهد أدوات ذكاء الأعمال (BI) اضطرابًا هائلاً. إن التكامل القوي لأطر الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغة الطبيعية والرؤى التنبؤية الآلية يغير ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي للأعمال.

  • لماذا الذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان؟
  • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين ذكاء الأعمال؟
  • كيف يمكنك تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في عملك؟
  • ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال؟

فيما يلي نظرة خاطفة على ما ستجده في التقرير.

يقول الاستطلاع: الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه

وجد استطلاع عالمي أجرته IBM مؤخرًا أن نشر الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات الكبرى يبلغ 45%، بينما يبلغ 29% للشركات الصغيرة والمتوسطة (التي يقل عدد موظفيها عن 1000 موظف). كما تشير التقديرات إلى أن 80-90% من الشركات الكبيرة تخطط لتبني استخدام الذكاء الاصطناعي في العامين المقبلين.

الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في أدوات ذكاء الأعمال تتقدم بالفعل على المنحنى. على سبيل المثال، تتيح واجهة اللغة الطبيعية لأي مستخدم أعمال إمكانية الاستعلام عن مجموعات بيانات كبيرة والحصول على رؤى في شكل عروض مصورة ولغة سهلة الفهم. إن إتاحة تحليل البيانات هي مجرد طريقة واحدة تمكّن بها الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال من تحقيق قفزة هائلة إلى الأمام مقارنة بأدوات ذكاء الأعمال التقليدية.

قضاء الوقت في العمل المهم

كما يتعمق التقرير في عنصر قوي آخر من الذكاء الاصطناعي في أدوات ذكاء الأعمال: التنظيف الآلي للبيانات والتحضير. فبدلاً من قضاء ساعات في تحرير بيانات جدول البيانات سطراً بسطر، أو وضع علامات على المحتوى من خلال التقييمات، يقوم الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال بإعداد البيانات للتحليل، مما يحرر الأشخاص للاستفادة من وقتهم بشكل أكثر إنتاجية. بدلاً من إلغاء العمل، يمنحك الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال قدرات خارقة ويسمح لك بالتركيز على العمل حيث يمكنك إضافة قيمة حقيقية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في ذكاء الأعمال

من خلال استخدام أرقام وأمثلة مفيدة، تسلط قيمة الذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال ذكاء الأعمال. تتضمن هذه الوثائق رؤى من خبراء الذكاء الاصطناعي حول الميزات التي يجب البحث عنها في الجيل التالي من أدوات ذكاء الأعمال، بما في ذلك الرؤى التنبؤية. من خلال هذا التقرير، ستكتسب فهماً لكيفية تغيير الذكاء الاصطناعي بشكل جذري لتخصص ذكاء الأعمال نحو الأفضل.

يجب أن يكون الاستثمار في أداة ذكاء أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي أمراً لا يحتاج إلى تفكير إذا كنت تتطلع إلى العثور على رؤى في بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال. تأكد من الاطلاع على قيمة ذكاء الأعمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكاتب Michael Norris لتتعرف على المزيد.

 

اتخِذ الخطوة التالية

لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء وأتمتة عمليات الأعمال والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

