البرامج التجريبية للذكاء الاصطناعي مرحة. الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هو عمل تجاري.

لا شك أن البرامج التجريبية مرحة، وأنها تمثل نهجاً حذراً وتدريجياً لنشر الذكاء الاصطناعي. تمنح هذه المشاريع المؤسسة لمحة عما يمكن أن تفعله التقنية — ربما لتحسين عملية واحدة أو تحسين جزء صغير من عمليات الأعمال. وغالباً ما تكون نتائج هذه البرامج التجريبية مثيرة للإعجاب، وإن كانت نتائجها محلية للغاية.

لكن البرامج التجريبية غالبًا ما تركّز على حالات استخدام معزولة ذات نطاق محدود. فقد تم تصميمها للعمل في بيئة محكمة وقابلة للإدارة، مثل أتمتة تجربة العملاء لشريحة محدودة أو تطبيق الذكاء الاصطناعي على مشكلة محددة مثل إدارة المخزون. تهدف هذه البرامج التجريبية المحدودة إلى إثبات مفهوم ما، وليس تقديم حل شامل. لا توفر معايير حقيقية لتحديد القيمة الأكبر للذكاء الاصطناعي، ويتم نشرها على نطاق واسع.

ينطوي توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر مؤسسة على تعقيدات لا يمكن استيعابها في تجربة واحدة؛ يمكن لسلسلة من الحلول على مستوى المؤسسة ككل، مبنية على أساس تقنية متين، أن تحقق عوائد هائلة.

ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً جدًا من الشركات هي التي التزمت حقاً باستخراج هذه القيمة، لا سيما في ظل مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقا لأبحاث حديثة صادرة عن شركة الاستشارات McKinsey، اعتمدت فقط 11% من الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، فإن اللعب بأمان يمكن أن يكون مخاطرة أكبر من طرح سلسلة من المشاريع المنفصلة بحذر. وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، خطط 43% من الرؤساء التنفيذيين لزيادة وتيرة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024، خوفاً من أنهم سيتخلفون عن المسار بدونه. أدرك هؤلاء الرؤساء التنفيذيون أن الذكاء الاصطناعي يكون ذا قيمة أكبر عندما يكون متداخلاً بعمق في العمليات من البداية إلى النهاية.