تتطلب بعض أفلام الذكاء الاصطناعي قدرًا أقل من عدم التصديق مقارنة بالأفلام الأخرى. وقد أثبت فيلم "Her" عام 2013، الذي يصور علاقة رومانسية لرجل مع روبوت المحادثة، أنه فيلم تنبئي.



وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الحالات الموثقة لأشخاص كوّنوا روابط رومانسية مع روبوتات المحادثة، على الرغم من أنها ليست متقدمة مثل شخصية "Her" التي تؤديها Scarlett Johansson في فيلم "Her".

وقد أثار الفيلم تساؤلات فيما يتعلق برغبة البشر في تكوين ارتباطات عاطفية مع الذكاء الاصطناعي. وبعد سنوات، تناول باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذا الموضوع. في دراسة أجريت عام 2024، خلصوا إلى أن بعض أنماط استخدام روبوت المحادثة ارتبطت بزيادة ثقة المستخدمين، لكن بعضها الآخر زاد من خطر العزلة.



اقترح الباحثون أنه من المفيد تطوير أساليب الصداقة مع الذكاء الاصطناعي "تكمل الروابط البشرية، بدلاً من أن تحل محلها."3 ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التوصية ستكسب زخمًا أم لا.

على الأقل فيلم واحد عن الذكاء الاصطناعي كان له تأثير كبير في ممارسات التقنية الواقعية. تحكي قصة "WarGames"، التي صدرت في عام 1983، قصة فتى كاد أن يشعل حربًا عالمية بعد وصوله عن غير قصد إلى موقع محاكاة لحرب ذرية يتحكم فيها كمبيوتر فائق.



أقنع الفيلم الرئيس الأمريكي آنذاك Ronald Reagan بإطلاق جهود أدت إلى السياسة الوطنية للاتصالات وأمن أنظمة المعلومات الآلية، أو NSSD-145، وهي توجيه شامل للأمن السيبراني يهدف إلى حماية شبكات الحكومة الحساسة.

ومع ذلك، فإن أهمية الفيلم تتجاوز تأثيره في سياسة الأمن السيبراني، كما يقول Boinodiris من IBM. يطرح الفيلم أسئلة فلسفية حول تصميم الذكاء الاصطناعي ما زلنا كمجتمع نعمل على الإجابة عنها.



على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالحرب، ما الذي يجب أن يعده نظام الذكاء الاصطناعي "انتصارًا"؟ هل لدى الجانب المنتصر وفيات أقل؟ هل يجب أن يؤخذ التدمير البيئي في الحسبان عند أخذ القرار؟ ماذا عن الإضرار بالسمعة؟

يقول Boinodiris: "عندما تطورت نماذج من هذا النوع لاتخاذ قرار، يجب أن يجتمع كل هؤلاء الخبراء في المجالات المختلفة—بما في ذلك الفلاسفة والمؤرخون وعلماء النفس—لكي نتمكن من تطوير هذه النماذج بطريقة تعكس نوايانا".

وتضيف أن تحديات مثل هذه تستحق اهتمامًا أكبر من المعارك بين الروبوتات الشبيهة البشر التي كثيرًا ما تُعرض على الشاشات. تقول Boinodiris إنه عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من العواقب الحقيقية غير المقصودة للذكاء الاصطناعي، "فنحن لا نزال في بداية هذه الرحلة". "وأمامنا طريق طويل جدًا لنقطعه".