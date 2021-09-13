التأمين هو صناعة بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحدها، وتوظف 2.9 مليون شخص.

تاريخياً، لم يشعر قطاع التأمين بآثار الاضطراب الرقمي، وذلك بسبب البيئة التنظيمية الصارمة، والحجم المطلوب لإنشاء حافظة مخاطر، والوقت اللازم لبناء الثقة مع العملاء، ولكن في استطلاع حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value، حدد المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين القوى المتغيرة في السوق كالمحرك الأبرز الذي يؤثر على مؤسساتهم.

لقد أصبحت الوظيفة الأساسية لقطاع التأمين، وهي إدارة المخاطر، أكثر تعقيداً مع استمرار تراكم بيانات العملاء. تجمع شركات التأمين البيانات المبعثرة عبر وحدات الأعمال المنعزلة، سواء في شكل ورقي أو صيغ رقمية غير منظمة متنوعة. في هذه البيئة الغنية بالبيانات، لا يمتلك موظفو الاكتتاب وإدارة المطالبات إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة داخلياً وخارجياً، مما يؤدي إلى الإجهاد والأخطاء المكلفة.

في الواقع، يقضي العاملون في مجال المعرفة 30% من وقتهم في البحث عن المعلومات المطلوبة لإكمال عملهم. ونظراً لحجم وتعقيد البيانات غير المنظمة، فإن التحليل اليدوي ممل ويستغرق وقتاً طويلاً ومكلفاً. وهذا الانفصال عن المعلومات يجعل الحفاظ على الامتثال وتجنب الغرامات والحفاظ على سمعة العلامة التجارية أكثر صعوبة على شركات التأمين في بيئة تنظيمية دائمة التغير.

في قطاع التأمين، لا يمكن للعمليات اليدوية ببساطة أن تتوسع جنباً إلى جنب مع نطاق ونمو الأعمال وسرعته. لذلك، وللتفكير بذكاء أكبر بشأن إدارة المعرفة ومنهجيات معالجة البيانات الضخمة، يقوم مقدمو خدمات التأمين بتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر عملياتهم لخلق تجارب أفضل ومخصصة لموظفيهم وعملائهم.

الذكاء الاصطناعي هو مستقبل التأمين: تقييم مخاطر أذكى، وعمليات أذكى.

في السنوات القادمة، ستتطور حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي في جميع مجالات صناعة التأمين. يقوم بعض مزودي خدمات التأمين بتمكين العاملين المعرفيين من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات باستخدام منصات تحليل النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات العائد المرتفع على الاستثمار (ROI)، تستخدم منصة تحليل النصوص معالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في تحسين إنتاجية العاملين من خلال الكشف عن الرؤى المخفية في مجموعات البيانات الحالية وأتمتة القرارات البسيطة أو استعلامات البحث في الوقت الفعلي تقريباً. هذه المكاسب في الكفاءة تتيح للعمال التركيز على مهام أكثر تعقيدا وأن يكونوا أكثر استجابة، مما يؤدي إلى تجربة العملاء ورضا أعلى من العملاء.

دعونا نلقي نظرة على كيفية قدرة منصات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل حالتين نموذجيتين لشركات التأمين:

الاكتتاب

يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تزيد الكفاءة وتؤتمت عمليات سير العمل عن طريق تسريع عمليات الاكتتاب، وتفويض المهام التي تتطلب انتباهاً بشرياً، وتقديم وثائق تأمين أفضل وأكثر استناداً إلى البيانات بسرعة أكبر، وتحسين تجارب العملاء. مع الذكاء الاصطناعي، يمكن للمكتتبين تحديد الأسعار المثلى بدقة بناء لكل عميل على حدة من أجل إدارة المخاطر على النحو الأمثل. تساعد نماذج التسعير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أيضا في تقليل الوقت اللازم لإدخال إطار العمل التسعيرية الجديدة عبر دورة حياة الاكتتاب.

يمكن لشركات التأمين أيضًا استخدام حلول الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات سريعة وتمرير هذه المعلومات إلى العملاء. على سبيل المثال، يمكن لشركات التأمين نشر روبوت المحادثة خارجياً وداخلياً لمساعدة العاملين في مجال المعرفة على تقديم رؤى ذات صلة بسرعة من خلال التجارب الرقمية عن بُعد أثناء عملية التقييم. يمكن للموظفين أيضاً استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتعزيز النماذج الاكتوارية التقليدية، مما يوفر إدارة مخاطر أكثر دقة واتساقاً. ويمكن للعاملين في مجال المعرفة بعد ذلك التركيز بشكل أكبر على مهام "اللمسة البشرية" التي تجعل العملاء يشعرون بالتقدير.

معالجة المطالبات

من اللحظة التي يفتح فيها العميل مطالبة تأمين، يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط العملية الإدارية من خلال الأتمتة. يمكن للموظفين استخدام علم البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الرقمية واللغة الطبيعية، مع الإشارة إلى معلومات وثائق التأمين ذات الصلة، ونماذج الرعاية الصحية، وغيرها من وثائق الإدخال على طول الطريق. يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات ثاقبة بناء على تحليل بيانات إدارة المطالبات، مما يساعد العاملين في المعرفة في تحديد المطالبات المؤهلة ونسبة المطالبات التي يجب دفعها بشكل منتظم. تسرع هذه الرؤى بشكل كبير صناعة القرار ، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين تجربة كل من الموظفين والعملاء على حدٍ سواء .

يمكن لخوارزميات التعلم الآلي اكتشاف "الإشارات الحمراء" التحذيرية بسهولة أكبر في المطالبات الاحتيالية وبيانات إدارة المخاطر، مما يمنح العمال المزيد من الوقت لقضائه في الحالات الفريدة. النتيجة الإجمالية هي أن مطالبات التأمين ذات الحجم الكبير والتكلفة المنخفضة مثل الزجاج الأمامي المكسور يمكن حلها بسرعة، ويمكن للعاملين في مجال المعرفة قضاء المزيد من الوقت في المطالبات الأكثر تعقيداً والكشف عن الغش.

الهدف النهائي: تجربة مخصصة تركز على العميل باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمكّن حلول الذكاء الاصطناعي شركات التأمين من الوصول إلى نظرة شاملة واحدة للعميل في زمن شبه حقيقي. بينما توجد بيانات العملاء عبر العديد من الأنظمة التقليدية والمنعزلة، يمكن للبنية المحدثة المبنية الذكاء الاصطناعي أن توحد مجموعة البيانات وجمع رؤى من مستندات مختلفة لجعل الرؤى سهلة الوصول لأي شخص عبر دورة معالجة المطالبات أو الاكتتاب.

تخلق هذه الشفافية فرصة لشركات التأمين لتوفير رحلات تتمحور حول العميل. مع الذكاء الاصطناعي، يتمتع المكتتبون وفرق معالجة المطالبات ووكلاء التأمين بإمكانية الوصول إلى رؤى أعمق حول ظروف وتفضيلات كل عميل في حياته، لذا تصبح كل نقطة اتصال في دورة حياة العميل فرصة لتقديم إعلانات وتوصيات سياسات وتوصيات وأسعار وأكثر من ذلك.

من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي بالكامل في نماذج أعمال شركات التأمين وعملياتها، يمكن لتلك الشركات تزويد العاملين في قطاع المعرفة بالمعلومات التي يحتاجونها لتعزيز علاقات العملاء الحالية وتطوير تجارب العملاء إلى المستوى التالي.

تتمتع شركات التأمين المؤسسية بالفعل بالثقة الطويلة والنطاق اللذين حققا لها أعمالها الحالية. وإذا تمكنت من دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى بسرعة عبر عملياتها، لا سيما في تعزيز قدرات العاملين المعرفيين، فستكون قادرة على مواجهة شكوك اليوم والمنافسة مع التهديدات القادمة من شركات التأمين التكنولوجية الناشئة والداخلين الجدد الآخرين إلى السوق.

