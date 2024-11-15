لا شك أن بعض التنفيذيين في صناعة وسائل الإعلام الإخبارية نظروا إلى الذكاء الاصطناعي (AI) بقلق. ولكن من غير المرجّح أن يوجد أي مؤسسة إخبارية في المستقبل بدون أدوات الذكاء الاصطناعي.
وفقا لمختبر Nieman Lab1، قامت المؤسسات الإخبارية الكبرى في جميع أنحاء البلاد بتصميم أدوار ومبادرات جديدة حول كيفية تطوير واستخدام أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والتحريرية.
ولقد أصبحت مؤسسات إخبارية مثل New York Times وAssociated Press وThe Washington Post وESPN وSemafor منفتحة بالفعل بشأن الاستثمار في مبادرات تستكشف كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الصحفيين البشريين.
ستتناول هذه المقالة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وكيف تفكر أهم المنشورات في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وما قد يفكر فيه المحللون الصناعيون فيما يتعلق بمستقبل الصحافة.
قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شائعا، كانت المؤسسات الإخبارية تستخدم بالفعل التعلم الآلي وبعض تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي2، إدارة مجموعة البيانات المستخدمة في القصص الإخبارية3 ، وتنظيم سير العمل الهندسي4 للمنتجات الرقمية.
استفاد الصحفيون من فائدة خدمات النسخ المعتمدة على معالجة اللغة الطبيعية مثل Otter وTrint. استخدمت المؤسسات الإخبارية خوارزميات الذكاء الاصطناعي من منصات مثل CrowdTangle وChartBeat لتحليل تفاعل الجمهور وتتبع المواضيع الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أشارت تجارب مبكرة مثل تطبيق الأخبار Artifact المدعوم بالذكاء الاصطناعي 5 إلى بعض الطرق المحتملة التي قد يجعل بها الذكاء الاصطناعي الأخبار أكثر متعة، من خلال ميزات مثل تلخيص الأخبار بأسلوب الجيل Z.
في كثير من الأحيان، مكّنت هذه الأنواع من الأدوات الصحفيين من توسيع نطاق تقاريرهم، وتقليل العمل الشاق، وفك رموز العلاقات أو الأنماط داخل البيانات التي يقومون بجمعها من مصادر متعددة.
الشيء الجديد الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي التوليدي هو قدرته على إنتاج محتوى مثل النصوص المكتوبة والصوت والفيديو والصور. وفي بعض حالات الاستخدام، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المحررين والمراسلين على ترجمة وتحويل قصصهم لقنوات توزيع مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تُستغل هذه التقنية من قِبل جهات سيئة لإنتاج معلومات مضللة ومزيفة، مما يجعل عمل الصحفيين أكثر صعوبة.
لقد وصلت تقنية الذكاء الاصطناعي إلى نقطة تحول؛ تتجاوز الصناعات الضجة وتعمل على فهم عملي لما يمكن الذكاء الاصطناعي فعله وما لا يمكنه فعله. ولكن من أجل مواكبة الابتكار والتغيير، يجب على الشركات تجربة طرق مختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك غرف الأخبار.
يتوقع محللو صناعة الإعلام أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفف من بعض الأعمال الخلفية المملة في غرف الأخبار6. ويشمل ذلك مهام مثل وضع العلامات والتصنيف وإضافة البيانات الوصفية واقتراحات العناوين وتحسين محركات البحث وتحرير النسخ وتنظيم البحث ومعالجة الأذونات والإشراف على التعليقات7.
قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي مفيدًا أيضًا للمهام اللغوية التي لا تتطلب إدخال معلومات جديدة غير موجودة بالفعل في الوثيقة التي يعمل عليها، وفقًا لما اقترحه تقرير 6 من Reuters Institute. ويشمل ذلك التلخيص، والترجمة، والتبسيط، وإعادة الكتابة بأساليب مختلفة، واستخراج النسخ لوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية والنصوص.
مبادرات مثل مشروع JournalismAI التابع لمركز أبحاث Polis في كلية لندن للاقتصاد (LSE)، يجمع دراسات الحالة8 حول كيفية نشر الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار حول العالم. وفيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها صناعة الأخبار الذكاء الاصطناعي بالفعل:
جمع الأخبار
إنتاج الأخبار
تفاعل الجمهور
كانت مؤسسات إعلامية كبرى مثل AP وBloomberg وReuters تستخدم بالفعل الحواسيب وبعض أشكال الأتمتة للبحث عن الأخبار حول العالم.
على سبيل المثال، أنشأت بلومبرغ نموذجها اللغوي الكبير (LLM)9 الخاص بالتدريب على الوثائق المالية التي قاموا بترتيبها والبيانات الخاصة بمحطة بلومبرغ. قال أن هذا النموذج يحسن مهام معالجة اللغة الطبيعية مثل تحليل المشاعر، والتعرف على الكيانات المسماة، وتصنيف الأخبار المتعلقة بالمصطلحات المالية.
من ناحية أخرى، تعاونت Semafor مع Microsoft وOpenAI لبناء "موجز أخبار عاجلة متعدد المصادر مدعوم بالذكاء الاصطناعي"10 يسمى Signals. تركز أداة الذكاء الاصطناعي هذه على البحث وتساعد صحفيي Semafor على البحث عن مصادر الأخبار بلغات مختلفة من جميع أنحاء العالم. يقوم المحررون البشريون في النهاية بتقييم المصادر والتحقق منها، وكتابة الملخصات، والاستشهاد بالمعلومات الأصلية من خلال الروابط ذات الصلة.
تستخدم وكالة AP الذكاء الاصطناعي11 لأتمتة بعض قصص أرباح الشركات من خلال دمج المعلومات من البيانات الصحفية، وتقارير المحللين، وأداء الأسهم. وقالت إن هذه القدرة تسمح لمراسليها بالتركيز على إعداد تقارير أكثر عمقا. كما أنها تقوم بتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف الأحداث الإخبارية العاجلة من خلال تنبيهات وسائل التواصل الاجتماعي. وتعمل كل من صحيفة Financial Times12 وصحيفة Wall Street Journal13 على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بالموضوعات الرائجة لإبلاغ الصحفيين بالقصص المحتملة والعثور على ثغرات في التغطية14.
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعرض أيضًا البحث ذو الصلة كنقطة انطلاق للتحقيقات الصحفية. يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية أن تساعد الصحفيين على التركيز على الأقسام ذات الاهتمام15 ضمن حشايا الوثائق، بغض النظر عن التنسيق. بالنسبة للمنشورات الرقابية المحلية، قد يحدد الذكاء الاصطناعي أيضاً شذوذات في تقارير تدقيق الحكومة لكشف خيوط لمراسليها16. يمكن الذكاء الاصطناعي أيضا معالجة مجموعات بيانات كبيرة من سجلات تمويل الحملات الانتخابية، والتشريعات الحكومية، والشكاوى المدنية، والميزانيات البلدية، وتلخيص محتويات تلك الوثائق لمساعدة الصحفيين17. حتى أن صحيفة محلية في النرويج، وهي صحيفة iTromsø's النرويجية، صممت أداة خاصة بها مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص البيانات من أرشيفات البلدية، وترتيب الوثائق حسب أهميتها واستخراج المعلومات الأساسية التي قد تتحول إلى خيوط لقصص إخبارية.
يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضًا تدوين وتنظيم الملاحظات من المؤتمرات المحلية أو اجتماعات مجلس المدينة، وفرز النصائح وإنشاء نصوص لمقاطع الفيديو المسجلة. وتستخدم العديد من غرف الأخبار بعض برامج speech to text القائمة على الذكاء الاصطناعي للنسخ والترجمة.
وجدت رويترز أن الملخصات والعناصر المهمة بالذكاء الاصطناعي18 تجعل من السهل على الصحفيين البحث في مقاطع الفيديو المؤرشفة عن الأشخاص واللحظات الرئيسية. كما أصبحت مقاطع الفيديو البارزة للذكاء الاصطناعي مفيدة في إعداد التقارير الرياضية. تستخدم ESPN الذكاء الاصطناعي لتحديد أبرز المقاطع وتوليد ملخصات على نطاق واسع19.
هناك مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد الصحفيين في تدقيق العناوين، وصياغة العناوين، ووضع المخططات. في منشور بتاريخ 20أكتوبر، قالت صحيفة New York Times إنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة المقالات. ومع ذلك، فإنهم يستخدمونه لفحص البيانات المستخدمة في إعداد التقارير الاستقصائية، وإنشاء نسخ صوتية من مقالاتهم، وتقديم توصيات بالمقالات. وأحيانًا، يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة العناوين المحتملة، وملخصات المقالات، والترجمات الأولى لقصصهم من الإنجليزية إلى الإسبانية. ويتم كل ذلك بإشراف بشري ويخضع لعمليات التحرير قبل النشر.
تعاونت صحيفة واشنطن بوست مع شركة Eleven Labs لتحويل النص إلى كلام لتقديم صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي لمصاحبة بعض الرسائل الإخبارية المكتوبة21. يمكن إضافة هذا الصوت إلى قائمة تشغيل في تطبيق The Post إلى جانب عروض أخرى مثل حلقات البودكاست والمقالات الصوتية أولاً.
وقد جربت بي بي سي سابقًا الأدوات الآلية22 التي قد تتوصل إليها "بنسخة أولية" من برامج الفيديو والصوت الخاصة بها.
يمكن أن تساعد تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية، مثل أداة التحقق من الحقائق الآلية من Newtral وFactStream من Duke Reporter's Lab، في تحديد البيانات التي تحتاج إلى التحقق من صحتها. ويبدو أن المحررين يوافقون بشكل عام على التدقيق اللغوي وتحرير النسخ بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
يجري اختبار وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات التزييف العميق . ومع ذلك، يحذر الخبراء23 من أنها يجب أن تكون بمثابة نقطة البداية فقط لعملية التحقق.
في الوقت الذي تتنافس فيه المنشورات على جذب الانتباه، تبشر ملخصات الذكاء الاصطناعي بجذب القراء. وفي الاختبارات المبكرة، عززت أعداد قراء هيئة الإذاعات العامة في النرويج24 وصحيفة يومية في جنوب أفريقيا25. ووجدت صحيفة سويدية صغيرة أن تضمين ملخصات الذكاء الاصطناعي زاد من الوقت الذي يقضيه القراء في قراءة المقال26.
يمكن أيضًا تقديم ميزة ملخص الذكاء الاصطناعي للقراء في شكل روبوت محادثة. على سبيل المثال، لدى صحيفة واشنطن بوست روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مدرب على مقالات أرشيفية يمكنه الإجابة على أسئلة القراء حول علوم المناخ. صممت The Post الأداة بالتعاون مع مهندسين من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا27. يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ويتم تدريبه على أرشيفات صحيفة The Post. يقوم بإنشاء ملخص بناءً على المعلومات التي يسحبها من المقالات الموجودة في الأرشيف. سيشير النموذج أيضًا إلى ما إذا كان لا تتوفر معلومات كافية للإجابة على سؤال القارئ. كما يسرد المقالات التي يشير إليها ويطلب من القراء الرجوع إليها للتحقق.
نشرت صحيفة Financial Times روبوت محادثة مشابه بمساعدة Anthropic يجيب عن أسئلة المشتركين حول الأحداث الأخيرة ومواضيع أوسع نطاقًا. ولا يزال روبوت المحادثة قيد الاختبار التجريبي، ولكن عندما اختبره صحفيون من The Verge في أوائل عام 2024، وجدوا أن إجاباته تحتوي على تناقضات28. وجدت دراسة أجرتها JournalismAI29 أن هذه الأدوات واجهت صعوبة في تلخيص المقالات الطويلة، خاصة تلك التي كانت أكثر إبداعًا وليس مباشرة.
وبعيدًا عن المهام اللغوية البحتة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في مشاركة القراء من خلال إدارة الحواجز المدفوعة الديناميكية30 لزيادة الاشتراكات والاحتفاظ بها. ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا استخدام سلوكيات القارئ وعاداته ورحلاته للتوصية بالمحتوى وتخصيص تجارب المستخدم. وقد يدفع تنسيق الذكاء الاصطناعي الجيد الناس إلى أن يصبحوا أكثر اطلاعًا من خلال توجيههم إلى القصص التي قد تعجبهم بالإضافة إلى القصص التي قد لا يقرؤونها عادةً.
على الرغم من دراسات الحالة الواعدة، لا تزال هناك مجموعة من المخاطر المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتشمل هذه المشكلات المثارة مشكلات تتعلق بالدقة، والشفافية، والإنصاف، والخصوصية، وانتهاك الملكية الفكرية.
ولقد أثارت القصص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي جدلاً واسع النطاق ليس فقط بسبب سوء كتابتها، ولكن أيضًا بسبب الانتحال وعدم دقة الحقائق. ومع تزايد عدد محركات البحث التي تنشر ملخصات الذكاء الاصطناعي، هناك مخاوف من أن تعطي هذه الملخصات مظهر السلطة من خلال تضمين روابط للمصادر. ولكن يمكنهم إخراج الحقائق من سياقها وإعطاء معلومات مضللة31. وبحسب مصدر بيانات التدريب، قد تضخم نماذج الذكاء الاصطناعي التحيزات القائمة.
على الرغم من سهولة توجيه اللوم إلى روبوتات المحادثة مثل ChatGPT، إلا أن معهد رويترز 6 أشار إلى أن المؤسسة الإخبارية لا يمكنها بسهولة تجاوز هذه المشكلة. يمثل تطوير النماذج الداخلية تحديًا كبيرًا. حتى أكبر غرف الأخبار قد لا تمتلك أرشيفًا كبيرًا بما يكفي لتوفير جميع بيانات التدريب التي قد يحتاجها النموذج اللغوي الكبير.
قد يكون الحل الأفضل هو الضبط الدقيق أو ضبط سريع للنماذج الحالية، ولكن هذه الطرق يمكن أن تأتي مع مشاكلها الخاصة حول السلامة والاستقرار وقابلية التفسير.
وعلى الرغم من الإنجازات المذهلة التي يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنهم في النهاية يفتقرون إلى فهم متماسك للعالم32. ونتيجةً لذلك، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التحقق من جودة المصادر، وقد يتم خداعه أحيانًا. وعلى سبيل المثال، وجدت مجلة Wired33 أن منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات Google وMicrosoft وPerplexity كانت تعرض إجابات تعتمد على علم الأعراق الذي تم دحضه على نطاق واسع، وذلك بسبب نقص المعلومات عالية الجودة على الإنترنت. وفوق ذلك، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تُصدر معلومات خاطئة، ولا تزال تتعلم كيفية التعبير عن درجة عدم اليقين.
في السابق، كانت جهات النشر تنشر بياناتها ورموزها جنباً إلى جنب مع العمل الذي تم إنتاجه باستخدام التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي. الآن، هناك طلب أكبر على المساءلة الخوارزمية وقابلية التفسير—الجمهور يريد معرفة متى يتم إنتاج المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي34. وحتى مع ذلك، أظهرت بعض الدراسات المبكرة أن الجمهور يميل إلى الثقة في المحتوى الإخباري بشكل أقل عندما يتم تمييزه على أنه من إنتاج الذكاء الاصطناعي.
تعتمد الصحافة على العلاقة بين الكاتب والقارئ. الحفاظ على الثقة أمر بالغ الأهمية. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مستويات إنتاج الأخبار، تحاول الشركات الإعلامية أن تكون شفافة قدر الإمكان في إفصاحاتها.
في إرشادات أصدرتها صحيفة نيويورك تايمز35 في مايو 2024، قال محرروها إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيستخدم كأداة في خدمة مهمتهم لكشف الحقيقة ومساعدة المزيد من الناس على فهم العالم. تستخدم التقنية مع التوجيه البشري والمراجعة، ويشرح المحررون كيفية إنشاء العمل والخطوات التي اتخذوها لتقليل المخاطر والتحيز وعدم الدقة.
"إن العلاقة بين الصحفي والذكاء الاصطناعي لا تختلف عن عملية تطوير المصادر أو أو بناء شبكة من الوسطاء"، كما ذكرت مجلة Columbia Journalism Review36. "وكما هو الحال مع المصادر البشرية، قد يكون الذكاء الاصطناعي واسع المعرفة، لكنه لا يخلو من الذاتية في تصميمه، فإنه يحتاج أيضًا إلى أن يكون مؤهلاً ومحددًا للسياق."
هناك اتجاه نحو مزيد من الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتفاوض على المقايضات بين الاستزادة من الرموز البرمجية مفتوحة المصدر وبين الأمان.
وصول الذكاء الاصطناعي يعقد شروط العلاقة المتطورة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وصناعة وسائل الإعلام الإخبارية. على مدى العقود القليلة الماضية، كانت المؤسسات الإخبارية على رأس المؤسسات التي تتنافس مع المنصات التقنية التي توزع محتواها. ونتيجة لنماذج الأعمال المتضاربة، هناك دعاوى قضائية مستمرة يزعم فيها الناشرون أن شركات التكنولوجيا العملاقة تحتكر عائدات الإعلانات وحركة المرور واستخدام المحتوى الخاص بهم دون تعويض عادل37. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يجعل هذه المشكلة أسوأ.
قال بعض المديرين التنفيذيين في وسائل الإعلام لمجلة نيويورك 19 إنهم قلقون من أن ملخصات الذكاء الاصطناعي في محركات البحث مثل جوجل تسهل على المجمّعين "سرقة محتواهم" وإغراق الويب بمعلومات منخفضة الجودة.
وقد أشار تقرير Tow لعام 202438 في مجلة Columbia Journalism Review إلى أنه نظرًا لصعوبة تطوير الذكاء الاصطناعي المخصص داخليًا، يجب على المؤسسات الإخبارية الاعتماد على الشركات التقنية. علاوة على ذلك، قد يؤثر البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي على تفاعل الجمهور ويعزز سيطرة منصات التكنولوجيا على النظام البنائي للمعلومات.
ومع ذلك، تتمتع الشركات الإعلامية بأفضلية في المفاوضات مع شركات التكنولوجيا هذه المرة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي العمل إلا بالمعلومات الموجودة. لا يمكن الذكاء الاصطناعي أن يدخل العالم ويجمع معلومات أو تجارب جديدة أو يتفاعل مع البشر الآخرين. المحتوى الإخباري هو مصدر قيم للمعلومات الفورية في سياق يمكن أن يحسن جودة نماذج الأساس، "الذي يعاني من التحيز، والمعلومات المضللة، والرسائل المزعجة"، وفقاً لتعليق من معهد بروكينغز39. في الواقع، تشكل المقالات الإخبارية قدرًا كبيرًا من مجموعة البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة الشهيرة، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست40.
والأهم من ذلك، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي دائمًا ما تكون متعطشة للمزيد من البيانات. أما شركات التكنولوجيا فإنها تستنفد بسرعة41 بيانات التدريب المتاحة للجمهور لهذه النماذج. فبدون بيانات جديدة عالية الجودة، قد تتدهور هذه النماذج بل وقد تنهار.
وهذا يعني أن وسائل الإعلام قد يكون لها سلطة أكبر في تحديد العلاقة التي ستقيمها مع الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أن هناك حافزاً أكبر لشركات التكنولوجيا إما أن تعمل مع شركات الإعلام أو تواجه مشاكل في الملكية الفكرية.
وفي الوقت الحالي، تقوم مجموعة من الناشرين برفع دعاوى قضائية ضد شركات الذكاء الاصطناعي بتهمة انتهاك حقوق النشر، في حين يوقع آخرون اتفاقيات ترخيص42.
ويسلط هذا الضوء على الحاجة إلى إطار عمل قانوني محدث فيما يتعلق بالملكية الفكرية والتعويض. واكتشفت صحيفة Washington Post43 أن ملخصات الذكاء الاصطناعي أحيانًا تسمح لمنصات التقنية بتجاوز اللوائح السابقة التي كانت تلزم بدفع المال للناشرين مقابل المحتوى، خاصةً المحتوى الموجود خلف الحواجز المدفوعة.
على الرغم من أنه لا تزال هناك معالم قانونية يجب اجتيازها، إلا أن هناك مستقبلاً يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الإخبارية التعاون فيه بطريقة مفيدة للطرفين. المفتاح هو التواصل المفتوح والمناقشة. فبدلاً من افتراض أنهم يعرفون44 ما يحتاجه الناس، يجب على مطوري الذكاء الاصطناعي أن يسألوا الأطراف المعنيين في المجال عن الأدوات والخدمات التي ستكون مفيدة للمستخدمين.
