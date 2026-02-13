عندما تقوم الوكالات بتحديث أنظمة الرواتب أو الفوائد أو الموارد البشرية، غالباً ما يشعر الموظفون بعدم اليقين والقلق. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون بمثابة مرشد ثابت - يجيب عن الأسئلة، ويشرح ما يتغير ويساعد الأشخاص على التنقل بثقة في المراحل الانتقالية.

هذه ليست وعوداً تتعلق بالمستقبل. هذه القدرات مستخدمة بالفعل اليوم—تقدم قيمة ملموسة لفرق الموارد البشرية الحكومية والموظفين على حدٍ سواء.

لماذا تختار الحكومات شركة IBM: التجربة والتوسع والثقة

يقدم العديد من مزودي الخدمة خدمات الذكاء الاصطناعي. غير أن قلة من الأشخاص فقط يفهمون الحكومة بشكل متعمّق.

تعكس رحلة "العميل صفر" الخاصة بشركة IBM ما يتطلبه تحديث الموارد البشرية للقوى العاملة العالمية. تتضمن العملية التغيير الثقافي، وإعادة تصميم سير العمل، وتحديات التبني وبناء الثقة المطلوبة لجعل الذكاء الاصطناعي ينجح في الممارسة العملية. هذا الجانب مهم بالنسبة لقادة الحكومات. إنه يوضح ما هو ممكن وما يتطلبه الأمر للوصول إلى النتيجة المرجوة.

على مدى أكثر من عقد، قدمت IBM خدمات الموارد البشرية للحكومة، حيث دعمت حوالي نصف مليون موظف فيدرالي فقط. نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM يتم تدريبها وضبطها على سياسات الموارد البشرية الخاصة بالحكومة - مما يتيح الدقة والاتساق والثقة التي لا يمكن للحلول العامة توفيرها.

تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركة IBM الوكالات بشكل فعال على تحسين تقديم خدمات الموارد البشرية والاستعداد لجهود التحديث الرئيسية - بما في ذلك إحدى عمليات نشر كشوف المرتبات الفيدرالية الجديدة الأولى منذ ما يقرب من عشرين عامًا.

هذا هو الذكاء الاصطناعي القائم على عمليات حقيقية وسياسة حقيقية وأشخاص حقيقيين.

بادر بتمكين قوتك العاملة وتحديث مهمتك بالتحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

تعرف على المزيد عن كيفية IBM Consulting للوكالات الحكومية

تعرف على كيفية مساعدة شركة IBM في تسريع عملية التحول الآمن والمتوافق والموثوق للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الحلول التقنية للحكومة.