تحوّل في القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية الحكومية: من التجربة إلى القيمة المؤسسية

تاريخ النشر 13 فبراير 2026
في جميع أنحاء العالم، يُطلب من قادة الموارد البشرية الحكومية بذل المزيد من الجهد - غالبًا بموارد أقل، وأنظمة متقادمة وقوى عاملة تواجه تغييرًا مستمرًا. يتوقع الموظفون نفس السهولة والوضوح الذي يعيشونه كمستهلكين، بينما تعمل فرق الموارد البشرية بلا كلل خلف الكواليس للحفاظ على دقة الأجور، وسهولة الوصول إلى الفوائد، واتباع السياسات، ودعم الأفراد.

هذا التحدي ليس مشكلة تقنية فحسب. بل إنسانية أيضًا.

دخل الذكاء الاصطناعي إلى محادثات القطاع العام في وقت تتعرض فيه الوكالات لضغوط حقيقية للتحديث — ليس فقط الأنظمة، بل تجربة العمل نفسها. يدرك معظم قادة الحكومة إمكانات الذكاء الاصطناعي. التحدي الآن هو الانتقال إلى ما هو أبعد من التجريب إلى إيجاد حلول تساعد بصدق متخصصي الموارد البشرية على خدمة الأشخاص بشكل أفضل.

حالة الموارد البشرية الحكومية اليوم: اهتمام كبير، تعقيد كبير

على مدار العام الماضي، تسارعت وتيرة نشاط الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بشكل سريع. السياسات الجديدة، نقص القوى العاملة، برامج التحديث، والحاجة الملحة للجمهور دفعت الوكالات إلى تجربة أدوات في مجالات الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والمشتريات، وعمليات المهام الحساسة.

بالنسبة إلى قادة الموارد البشرية، تجلب هذه الطفرة الفرص والضغط على حدٍ سواء.

مشهد الذكاء الاصطناعي المزدحم والمجزأ

تتعامل العديد من الوكالات مع عدة برامج تجريبية في وقت واحد — لكل منها واجهة ونموذج بيانات ونهج حوكمة خاص بها. بالنسبة لفرق الموارد البشرية التي تعاني أصلاً من ضغط كبير، فإن هذه العملية غالباً ما تخلق مزيداً من التعقيد، وليس العكس:

  • لا يعرف الموظفون إلى أين يتجهون للحصول على إجابات
  • يجب على متخصصي الموارد البشرية دعم أدوات متعددة دون ملكية واضحة
  • تتداخل الاستثمارات دون تقديم خبرة متسقة
  • يواجه القادة صعوبة في تحديد البرامج التجريبية التي تستحق توسيع النطاق

وكما قال أحد قادة الموارد البشرية الحكومية "لسنا بحاجة إلى المزيد من البرامج التجريبية. نحن بحاجة إلى شيء يساعد موظفينا — ويمكننا الوقوف وراءه ".

الحقائق التنظيمية والمتعلقة بالامتثال

لا يملك قسم الموارد البشرية في القطاعات الحكومية رفاهية "التحرك بسرعة و إفساد الأشياء". يجب أن يعمل كل تغيير ضمن أُطر العمل الصارمة — بدءًا من متطلبات FedRAMP ومتطلبات إقامة البيانات إلى قواعد الاتحادات، وهياكل الأجور، وقوانين حماية القوى العاملة.

وهذا يعني أن قادة الموارد البشرية يتحملون مسؤولية مزدوجة: تحسين الخدمة للموظفين وحماية الثقة والامتثال والنزاهة المؤسسية. يجب أن يحترم أي حل للذكاء الاصطناعي كلا الأمرين.

الفرصة الحقيقية: الذكاء الاصطناعي الذي يفهم الحكومة — والأشخاص الذين يخدمون فيها

لا ينجح الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية الحكومية إلا عندما يبدأ بالأشخاص وليس بالمنصات.

عند تطبيقه بمسؤولية، يمكن للذكاء الاصطناعي تخفيف التجربة اليومية للموظفين ومنح محترفي الموارد البشرية مساحة للتنفس للقيام بالعمل الذي جاءوا من أجله إلى الخدمة العامة.

عملياً، يمكن أن يتجلى ذلك بعدة طرق.

مساعدة الموظفين في اللحظات المهمة

بدلاً من البحث في مستندات السياسة أو الانتظار في طوابير المكالمات، يمكن للموظفين الحصول على إرشادات واضحة ودقيقة بشأن الأجور أو المزايا أو الإجازات أو الأحداث الحياتية - عندما يحتاجون إليها بلغة واضحة. وهذا يعني إحباطًا أقل للموظفين وتقليل الاستفسارات المتكررة لفرق الموارد البشرية.

دعم متخصصي الموارد البشرية ، وليس استبدالهم

يمكن للذكاء الاصطناعي تولي الأعمال الروتينية والمتعلقة بالمعاملات — مثل الإجابة عن الأسئلة الشائعة، وطلبات التوجيه، وبدء التحديثات—لذا يمكن لمتخصصي الموارد البشرية قضاء وقت أطول في دعم الحالات المعقدة، ورفاهية القوى العاملة، وعلاقات العمل، واحتياجات المهام الحساسة.

جعل رؤى القوى العاملة قابلة للتطبيق، وليست نظرية.

بدلاً من التقارير الثابتة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد القادة على فهم الثغرات في المهارات ومخاطر التقاعد واتجاهات القوى العاملة في الوقت الفعلي، مما يتيح التخطيط الاستباقي بدلاً من رد الفعل في مواجهة المشكلات.

توجيه الأشخاص خلال التغيير

عندما تقوم الوكالات بتحديث أنظمة الرواتب أو الفوائد أو الموارد البشرية، غالباً ما يشعر الموظفون بعدم اليقين والقلق. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون بمثابة مرشد ثابت - يجيب عن الأسئلة، ويشرح ما يتغير ويساعد الأشخاص على التنقل بثقة في المراحل الانتقالية.

هذه ليست وعوداً تتعلق بالمستقبل. هذه القدرات مستخدمة بالفعل اليوم—تقدم قيمة ملموسة لفرق الموارد البشرية الحكومية والموظفين على حدٍ سواء.

لماذا تختار الحكومات شركة IBM: التجربة والتوسع والثقة

يقدم العديد من مزودي الخدمة خدمات الذكاء الاصطناعي. غير أن قلة من الأشخاص فقط يفهمون الحكومة بشكل متعمّق.

تعكس رحلة "العميل صفر" الخاصة بشركة IBM ما يتطلبه تحديث الموارد البشرية للقوى العاملة العالمية. تتضمن العملية التغيير الثقافي، وإعادة تصميم سير العمل، وتحديات التبني وبناء الثقة المطلوبة لجعل الذكاء الاصطناعي ينجح في الممارسة العملية. هذا الجانب مهم بالنسبة لقادة الحكومات. إنه يوضح ما هو ممكن وما يتطلبه الأمر للوصول إلى النتيجة المرجوة.

على مدى أكثر من عقد، قدمت IBM خدمات الموارد البشرية للحكومة، حيث دعمت حوالي نصف مليون موظف فيدرالي فقط. نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM يتم تدريبها وضبطها على سياسات الموارد البشرية الخاصة بالحكومة - مما يتيح الدقة والاتساق والثقة التي لا يمكن للحلول العامة توفيرها.

تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي المدعومة من شركة IBM الوكالات بشكل فعال على تحسين تقديم خدمات الموارد البشرية والاستعداد لجهود التحديث الرئيسية - بما في ذلك إحدى عمليات نشر كشوف المرتبات الفيدرالية الجديدة الأولى منذ ما يقرب من عشرين عامًا.

هذا هو الذكاء الاصطناعي القائم على عمليات حقيقية وسياسة حقيقية وأشخاص حقيقيين.

بادر بتمكين قوتك العاملة وتحديث مهمتك بالتحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي.

تعرف على المزيد عن كيفية IBM Consulting للوكالات الحكومية

تعرف على كيفية مساعدة شركة IBM في تسريع عملية التحول الآمن والمتوافق والموثوق للقوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الحلول التقنية للحكومة.

مؤلف

Mike Chon

Senior Partner Federal Strategy and Transformation and Business Application Practice Area Leader

