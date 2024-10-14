التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي: كيف تعيد النماذج التوليدية تشكيل ميزانيات الشركات

ومع التسارع نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصطدم الشركات بعقبة غير متوقعة: ارتفاع تكاليف الحوسبة بشكل كبير، مما يهدد بعرقلة جهود الابتكار وتحول الأعمال.
يشعر كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا بالضغط الاقتصادي. يُقال إن شركة OpenAI تشهد نموًا هائلاً في الإيرادات، حيث ستصل الأرباح الشهرية إلى 300 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2024. في أوائل شهر أكتوبر ، أعلنت الشركة أنها جمعت 6.6 مليار دولار أمريكي في جولة تمويل جديدة بقيمة تقييم تبلغ 157 مليار دولار أمريكي — في محاولة لمواكبة تكاليفها المرتفعة وخططها الطموحة للنمو.
يرسم تقرير جديد من معهد IBM’s Institute for Business Value (IBV) صورة صارخة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها التنفيذيون أثناء تنقلهم في ثورة الذكاء الاصطناعي. ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: تكلفة الحوسبة"، أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط تكلفة الحوسبة بنسبة %89 بين عامي 2023 و2025. ويشير %70 من المديرين التنفيذيين المشمولين في استطلاع IBM إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة. وقد أصبح التأثير محسوسًا بالفعل في مختلف الصناعات، حيث أبلغ كل مسؤول تنفيذي عن إلغاء أو تأجيل مبادرة واحدة على الأقل للذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة.
يقول Jacob Dencik، مدير البحث في IBV: "في الوقت الحالي، تقوم الكثير من المجموعات بإجراء تجارب، لذا فإن هذه التكاليف لا ترتفع بالضرورة بقدر ما سترتفع بمجرد البدء في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي". "وإن تكلفة الحوسبة، والتي غالبًا ما تنعكس في تكاليف السحابة، ستكون مشكلة رئيسية يجب أخذها في الاعتبار، حيث من المحتمل أن تشكل عائقًا أمامهم لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان."
تبرز اقتصاديات الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي في تحديد تأثيره الحقيقي على الأعمال. وكما يشير Dencik، "حتى لو كان هناك شيء يمكن يمكن القيام به باستخدام الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، فإننا لن نرى الأثر المتوقع للذكاء الاصطناعي على الأنشطة التجارية إذا لم يكن العائد التجاري مجديًا بسبب تكلفة الحوسبة أو تكلفة تدريب هذه النماذج."
يصف عدنان مسعود، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في جامعة سانتا تراون، هذا التحدي بمصطلحات صارمة: "نحن ندخل نقطة تحول استراتيجية، حيث أصبح الابتكار—الذي كان ينظر إليه سابقاً كضرورة تنافسية—يحمل الآن مخاطر مالية كبيرة." ويضيف: "المسيرة الطويلة نحو هيمنة الذكاء الاصطناعي ليست للضعفاء. نحن نتطلع إلى مستقبل يجب على الشركات فيه أن تضع رهانات استراتيجية حول ما إذا كانت ستستمر في دفع حدود الذكاء الاصطناعي، أو المخاطرة بالتخلف عن الركب في الذكاء الاصطناعي."
تتجه العديد من المؤسسات إلى بنى السحابة الهجينة لمواجهة ارتفاع التكاليف. يقول Dencik، "تصبح السحابة الهجينة آلية لضمان قدرتك على إدارة تكلفة الحوسبة الخاصة بك". "يمنحك استخدام منصة السحابة الهجينة التي تتضمن لوحة تحكم مشتركة وقدرات العمليات المالية، الرؤية التي تحتاجها لتشغيل البيانات وأحمال التشغيل والتطبيقات في البيئات الأقل تكلفة. "وسوف يسمح لك برؤية أين يتم توليد التكاليف، وكيفية تحسينها."
يقول الخبراء إن المسار المستقبلي يتجاوز مجرد تقليص التكاليف. "يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين كفاءة البرمجة لديك؛ طريقة برمجة التطبيق قد تجعله يستهلك طاقة أكثر أو أقل. تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكنك تقليل استهلاك الطاقة عند استخدام التطبيق بنسبة تصل إلى 50% من خلال التحول إلى لغة برمجة أفضل ورمز برمجي أكثر كفاءة."
تستخدم المجموعات أيضًا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تخطيطات مراكز البيانات وتحسين تصميم الخوادم. ويقول Dencik: "هناك طرق مختلفة يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلالها أن يدعم كفاءة حوسبتك وموارد الحوسبة الخاصة بك." "ويمكن أن يكون جزءًا من الحل وليس مجرد مصدر للمشكلة."
يقترح مسعود استراتيجيات إضافية: "هناك طرق مبتكرة لمعالجة هذه التحديات، مثل توجيه النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، أو توجيه الطلبات الواردة بذكاء إلى نموذج لغوي كبير أكثر ملاءمة بناء على عوامل مثل التعقيد والتكلفة والأداء، لضمان استخدام الموارد بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج." كما أشار إلى "تقليل تكلفة تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) من خلال تقليص حجمها وجعلها أسرع. "إن استخدام التكميم لتقليل الذاكرة المطلوبة للنموذج والضبط الدقيق الفعال لتسريع التدريب يعني انخفاض تكاليف الأجهزة وأوقات معالجة أسرع، مما يجعل هذه النماذج أكثر تكلفة للنشر والاستخدام."
ويُعد التعقيد المتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي عاملاً آخر يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. ويوصي Dencik باتباع نهج استراتيجي: "لا تحتاج إلى استخدام نماذج لغوية كبيرة لكل شيء"، كما يقول. "يمكن لنموذج صغير مدرّب على بيانات عالية الجودة أن يكون أكثر كفاءة ويحقق نفس النتائج - أو أفضل - اعتمادًا على المهمة المطروحة. إن اختيار النموذج المناسب هو المفتاح، في حين أن إعادة استخدام النماذج الحالية وضبطها يمكن أن يكون أفضل من إنشاء نماذج جديدة لكل مهمة جديدة تريد استخدام الذكاء الاصطناعي فيها."
يدعو إلى اتباع نهج متعدد الوسائط ومتعدد النماذج لنشر الذكاء الاصطناعي: "لكي تكون فعالاً من حيث التكلفة، يجب أن تسمح لمؤسستك بالانتقال نحو استخدام متعدد الوسائط ومتعدد النماذج للذكاء الاصطناعي وأن يكون لديك منصة تسمح لك بالقيام بذلك داخل المؤسسة"، بحسب قوله. "على الرغم من أن هذا قد يبدو أكثر تعقيدًا، إلا أنه وسيلة لمؤسستك لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة."
تؤثر مخاوف الاستدامة أيضاً على إجمالي تكلفة ملكية أنظمة الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن تكاليف الطاقة قد تكون مخفية إلى حد كبير في نفقات السحابة، بدلاً من أن تظهر مباشرةً على فواتير الخدمات، إلا أن هناك وعيًا متزايدًا بالتأثير البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي. يقول Dencik: "إنها ليست مجرد تكلفة اقتصادية؛ إنها تكلفة بيئية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي". ويشير إلى الممارسات الناشئة مثل "العمليات الخضراء"، التي تهدف إلى تحسين استخدام السحابة لتقليل التأثير البيئي.
وبينما تكافح الشركات لمواجهة هذه التحديات، يمكن أن يصبح تعلم كيفية إدارة تكلفة الحوسبة بفعالية عاملاً رئيسياً في السوق. يخلص التقرير إلى أن "الرؤساء التنفيذيين الذين يديرون هذه التكاليف بشكل أفضل سيكونون قادرين على إدارة أعمالهم كآلة عالية الأداء — تقليل المقاومة مع استخدام أحدث التقنيات لتجاوز المنافسين."
