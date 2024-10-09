لفهم أفضل لكيفية استخدام قادة تكنولوجيا المعلومات أجهزة الكمبيوتر المركزي اليوم وتصور مستقبلهم في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، تعاون IBM Institute for Business Value (IBV) مع Oxford Economics لإجراء استطلاع شمل 2,551 مديرًا تقنيًا عالميًا. تظهر النتائج أن الكمبيوتر المركزي يؤدي بالفعل دورًا محوريًا في دعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجيات السحابة الهجينة، وتسريع التحول الرقمي. بفضل قدرات الأمان والمعالجة الفريدة، يشغل الكمبيوتر المركزي 70% من المعاملات العالمية على أساس القيمة.
أثبتت أجهزة الكمبيوتر المركزي حيويتها من خلال قدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وموثوقية وأمان، وستكون مفتاحًا للاستفادة من الإمكانات الكاملة للابتكار القائم على البيانات.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
تظهر الدراسة أن 78% من المسؤولين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن مؤسساتهم إما تجرب مشاريع أو تنفذ مبادرات تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ومعاملات أجهزة الكمبيوتر المركزي. وجدت الدراسة أن المؤسسات ترى الكمبيوتر المركزي كمنصة لا تقدر بثمن لنشر حلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك الابتكار، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبسيط العمليات، وتحديث التطبيقات. على سبيل المثال:
يؤدي الكمبيوتر المركزي أيضًا دورًا حيويًا في إستراتيجية السحابة الهجينة الناجحة، ما يمكن المؤسسات من نشر أحمال التشغيل للتطبيق في أكثر بيئات الحوسبة ملاءمة. تتطلب أحمال التشغيل الحساسة مثل المعاملات المالية، وسجلات الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، أمانًا متقدمًا وموثوقية وقابلية للتوسع. من خلال استخدام الكمبيوتر المركزي لهذه الأحمال، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بنيتها المحسنة لتحقيق أداء وكفاءة لا مثيل لهما، ما يقلل التكاليف والمخاطر عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات لديها.
لقد ثبُت أن هذا النهج يحقق عوائد استثمارية هائلة، حيث تحقق الشركات بالتصميم الهجين عوائد أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بجهودها في التحول الرقمي. ومع ذلك، لتحقيق هذه الفوائد بشكل كامل، يجب على المؤسسات الحفاظ على أنظمة أجهزة الكمبيوتر المركزي لضمان التكرار، وتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي، ودمجها مع البيانات الموزعة والتطبيقات والسحابة وممارسات التطوير الحديثة.
مع تقدم المؤسسات في رحلاتها نحو التحول الرقمي، يجب عليها الاستفادة من استثماراتها الحالية في الكمبيوتر المركزي للاستفادة من الإمكانات الكاملة لبياناتها من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
يجب علي قادة تكنولوجيا المعلومات الذين يسعون لإحياء إستراتيجيات الكمبيوتر المركزي لديهم أن يأخذوا في حسبانهم الآن بعض الإجراءات الحاسمة التالية:
لتأسيس أساس تقني قوي، يجب على المؤسسات الالتزام بإستراتيجية هجينة من خلال التصميم، وتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي، وإعداد إستراتيجية واضحة للتكامل ومشاركة البيانات. يشمل ذلك تحسين قيمة الأعمال عبر قطاع التقنية، وإنشاء إستراتيجية تحديث تطبيق تتماشى مع أهداف الأعمال، وإعطاء الأولوية للتكامل بين الكمبيوتر المركزي والتقنيات الأخرى لتحقيق تبادل سلس للبيانات والاتصال بواجهة برمجة التطبيقات (API). ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسة تحسين قدرتها التنافسية الإجمالية وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأعمال المتغيرة.
يجب على المؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتمكين عمليات التطوير، وتعزيز عمليات تشغيل الأحمال، ودمج الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تزويد المطورين بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع اكتشاف التطبيقات وتحليلها وتحديثها؛ وتحسين الوظائف التشغيلية باستخدام المساعدات الذكية ومساعدي روبوتات المحادثة من الجيل التالي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى بشأن المعاملات لتعزيز حالات الاستخدام. من خلال تبني الابتكار في الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تبسيط التحديث، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز نجاح الأعمال في عالم هجين يعتمد على السحابة وحلول الذكاء الاصطناعي.
يجب على المؤسسات الاستفادة من قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزي الحالية، وتنمية قوة عاملة متنوعة وماهرة، وتطوير محترفي الكمبيوتر المركزي مع أدوات الذكاء الاصطناعي والمبادرات التعاونية. يشمل ذلك الاستفادة من قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزي الجديدة، مثل التشفير والمصادقة المتقدمة، وشرائح المعالج المتقدمة ومسرعات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، وسد فجوات المهارات من خلال مبادرات المهارات المستهدفة وبرامج الإرشاد، وتمكين محترفي أجهزة الكمبيوتر المركزي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، والمساعدين، والمبادرات التعاونية مثل مجلس مهارات أجهزة الكمبيوتر المركزي.
مع تقدم عصر السحابة الهجينة والذكاء الذكاء الاصطناعي، أصبحت استمرارية الكمبيوتر المركزي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. حيث إن دوره كأصل إستراتيجي في ضمان الأمن وخصوصية البيانات والكفاءة التشغيلية يجعله لا غنى عنه للمؤسسات التي تسعى للبقاء في قائمة المنافسة. من خلال تبني إستراتيجيات تحديث تحسّن من نقاط قوة الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات تسريع رحلاتها نحو التحول الرقمي وفتح فرص جديدة للنمو والابتكار.
عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على IBM z17™.
IBM Z® هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum® الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
يدمج IBM z17™ الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
اكتشف كيفية مساهمة المحاكاة الافتراضية في إحداث تحوُّل في عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال تحسين استغلال الموارد، وتقليص التكاليف، وزيادة المرونة. اكتشف الفوائد وحالات الاستخدام الرئيسية التي تجعل من المحاكاة الافتراضية محركًا رئيسيًا للبنية التحتية الحديثة.
IBM zSystems هي مجموعة من أجهزة z/Architecture الحديثة التي تشغل برامج z/OS و Linux و z/VSE و z/TPF و z/VM و zSystems.
صُمِّمت للتعامل مع أحمال التشغيل الحساسة، مع ضمان الأمان والموثوقية والتحكم في كامل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك.
تسريع التحول الرقمي من خلال تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي لديك باستخدام IBM.
استكشف إمكانات IBM Z و Telum لتأمين بياناتك، وتحسين الأداء، واستخراج رؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. ابنِ مستقبل مؤسستك مع حلول ومعالجات أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائدة في الصناعة، المصممة لتحقيق السرعة وقابلية التوسع والأمان.