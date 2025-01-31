اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي: أين تضع الشركات الخط الفاصل؟

"لا يمكن أبدًا مساءلة الكمبيوتر، لذا يجب ألا يتخذ الكمبيوتر قرارًا إداريًا أبدًا".
– دليل التدريب الخاص بشركة IBM لعام 1979
يتزايد معدل اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI). وفقًا لمؤشر IBM العالمي لاعتماد الذكاء الاصطناعي لعام 2023، نشرت 42% من المؤسسات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، بينما تجري 40% أخرى تجارب على هذه التقنية. ومن بين الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تستكشفه، سرعت 59% منها استثماراتها وعمليات النشر خلال العامين الماضيين. كانت النتيجة حدوث زيادة في عملية صناعة القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على أدوات ذكية للوصول إلى إجابات (يُفترض) أنها دقيقة.
مع ذلك، يثير الاعتماد السريع سؤالاً: من المسؤول إذا اتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا خطأ؟ هل يقع الخطأ على عاتق فِرق تكنولوجيا المعلومات؟ أم المديرين التنفيذيين؟ أم منشئي نماذج الذكاء الاصطناعي؟ أم مصنعي الأجهزة؟
في هذا المقال، سنستكشف العالم المتطور للذكاء الاصطناعي ونعيد فحص الاقتباس أعلاه في سياق حالات الاستخدام الحالية: هل لا تزال الشركات بحاجة إلى وجود إنسان ضمن عملية اتخاذ القرار، أم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتخذ القرار بمفرده؟
شارك Guy Pearce، المستشار الرئيسي في شركة DEGI وعضو مجموعة اتجاهات العمل التابعة لـ ISACA، في مجال الذكاء الاصطناعي لأكثر من ثلاثة عقود. ويقول: "في البداية، كان الأمر رمزيًا، والآن أصبح إحصائيًا. إنها الخوارزميات والنماذج التي تُمكّن من معالجة البيانات وتحسين أداء الأعمال مع مرور الوقت".
تُظهر بيانات تقرير IBM الأخير عن الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع تأثير هذا التحول. ويقول ثلثا الشركات الرائدة إن الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة معدلات نمو الإيرادات بنسبة تزيد على 25%، وتشير 72% منها إلى أن الإدارة العليا متوافقة تمامًا مع قيادة تكنولوجيا المعلومات حول الخطوات القادمة نحو النضج في استخدام الذكاء الاصطناعي.
مع تزايد الثقة في الذكاء الاصطناعي، بدأت المؤسسات في تطبيق أدوات ذكية لتحسين نتائج الأعمال. على سبيل المثال، قامت شركة إدارة الثروات Consult Venture Partners بنشر AIda AI، وهو مساعد رقمي حواري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم تقنية IBM watsonx assistant للإجابة عن أسئلة العملاء المحتملين من دون الحاجة إلى وكلاء بشريين.
تتحدث النتائج عن نفسها: فقد أجابت Alda AI على 92% من الاستفسارات بشكل صحيح، وأدت 47% من الاستفسارات إلى تسجيلات في الندوات عبر الإنترنت، وتحولت 39% من الاستفسارات إلى عملاء محتملين.
تُعد نسبة 92% إنجازًا هائلاً بالنسبة لـ Alda AI. هل هناك تحذير؟ ومع ذلك، كان الخطأ موجودًا بنسبة 8% من الوقت. إذًا، ماذا يحدث عندما يرتكب الذكاء الاصطناعي الأخطاء؟
بالنسبة إلى Pearce، يعتمد الأمر على المخاطر.
ويستخدم مثال شركة مالية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقييم درجات الائتمان ومنح القروض. وتكون نتائج هذه القرارات منخفضة نسبيًا. في أفضل السيناريوهات، يوافق الذكاء الاصطناعي على القروض التي يتم سدادها في الوقت المحدد وبالكامل. وفي أسوأ الحالات، يتخلف المقترضون عن السداد ويتعين على الشركات اتخاذ إجراءات قانونية. وعلى الرغم من أن النتائج السلبية غير مريحة، فإنها تفوق بكثير الإيجابيات المحتملة.
يقول Pearce: "عندما يتعلق الأمر بالمخاطر العالية، انظر إلى قطاع الطب". لنفترض أننا نستخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع مشكلة أوقات الانتظار. هل لدينا بيانات كافية لضمان فحص المرضى بالترتيب الصحيح؟ ماذا لو أخطأنا؟ فقد تكون النتيجة الموت".
نتيجة لذلك، تعتمد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة القرارات إلى حد كبير على طبيعة هذه القرارات، وكيفية تأثيرها في الشركة التي تتخذها والأطراف المتأثرة بها.
في بعض الحالات، تُعد حتى أسوأ السيناريوهات مجرد إزعاج بسيط. وفي حالات أخرى، قد تؤدي النتائج إلى حدوث أضرار جسيمة.
في أبريل 2024، صدمت سيارة Tesla تعمل بنظام "القيادة الذاتية الكاملة" سائق دراجة نارية، ما أدى إلى وفاته. واعترف سائق السيارة بأنه كان ينظر إلى هاتفه قبل الحادث، رغم وجوب وجود إشراف فعال للسائق.
فمن يتحمل اللوم؟ السائق هو الخيار الواضح وتم القبض عليه بتهمة القتل غير العمد بالمركبة.
لكن هذا ليس السبيل الوحيد لتحمل المسؤولية. هناك أيضًا حالة تقول إن على Tesla بعض المسؤولية، إذا فشلت خوارزمية الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة في اكتشاف الضحية. كما يمكن توجيه اللوم إلى الهيئات الإدارية مثل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). وربما لم تكن اختباراتهم صارمة أو شاملة بما فيه الكفاية.
يمكن للمرء أن يجادل بأن منشئ/منشئي الذكاء الاصطناعي لدى Tesla قد يتحمل المسؤولية لإطلاق رمز قد يودي بحياة شخص ما.
هذه مفارقة اتخاذ القرارات بالذكاء الاصطناعي: هل شخص ما مخطئ، أم أن الجميع مخطئون؟ يسأل Pearce: "إذا جمعت جميع الأطراف المعنية الذين يجب أن يكونوا مسؤولين، فأين تكمن المسؤولية فعليًا؟". "مع الإدارة العليا؟ أم مع الفريق بأكمله؟ إذا كانت المسؤولية موزعة على كامل المؤسسة، فلا يمكن أن يُحاسب الجميع بالسجن. وفي النهاية، غالبًا ما تؤدي المسؤولية المشتركة إلى عدم وجود أي محاسبة فعليًا".
فأين ترسم المؤسسات الخط الفاصل؟ إلى متى تستمر معارف الذكاء الاصطناعي قبل أن تتولى القرارات البشرية زمام الأمور؟
هناك ثلاثة اعتبارات أساسية: الأخلاق والمخاطر والثقة.
يقول Pearce: "عندما يتعلق الأمر بالمعضلات الأخلاقية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع التعامل معها". وذلك لأن الأدوات الذكية تبحث بشكل طبيعي عن المسار الأكثر كفاءة، وليس عن المسار الأكثر أخلاقيات. ومن ثم، ينبغي أن يتضمن أي قرار يثير أسئلة أو مخاوف أخلاقية إشرافًا بشريًا.
وفي الوقت نفسه، تشكل المخاطر تخصصًا في الذكاء الاصطناعي. يقول Pearce: "الذكاء الاصطناعي جيد في التعامل مع المخاطر". "ما تفعله النماذج الإحصائية هو أنها تمنحك ما يُسمى بالخطأ المعياري، والذي يتيح لك معرفة ما إذا كانت توصيات الذكاء الاصطناعي تحمل احتمالية عالية أو منخفضة للتغير". وهذا يجعل الذكاء الاصطناعي مناسبًا لاتخاذ القرارات المبنية على المخاطر، مثل تلك المتخذة في مجالي الشؤون المالية أو التأمين.
أخيرًا، يتعين على الشركات أن تعطي الأولوية للثقة. يقول Pearce: "هناك تراجع في مستويات الثقة بالمؤسسات". "إذ لا يشعر الكثير من المواطنين بالثقة في أن البيانات التي يشاركونها تُستخدم بطريقة جديرة بالثقة".
على سبيل المثال، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، يجب على الشركات أن تكون شفافة بشأن جمع البيانات ومعالجتها، وأن تمنح المواطنين فرصة للانسحاب إذا رغبوا في ذلك. ولتعزيز الثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ينبغي للمؤسسات توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وأسبابه، وعند الإمكان، السماح للعملاء بالانسحاب من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هل ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية؟ ربما. هل سيُستخدم لاتخاذ بعض هذه القرارات؟ مؤكد تقريبًا. ما يميز الذكاء الاصطناعي—هو قدرته على جمع البيانات المتعددة وربطها وتحليلها وتقديم معارف جديدة—ما يجعله أداة قوية للشركات لتبسيط العمليات وخفض التكاليف.
لا يزال الأمر أقل وضوحًا حول كيفية تأثير التحول إلى اتخاذ القرارات على مستوى الإدارة في المساءلة. وفقًا لـ Pearce، تخلق الظروف الحالية "خطوطًا غامضة" في هذا المجال؛ حيث لم تواكب التشريعات زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي.
لضمان التوافق مع المبادئ الأخلاقية وتقليل مخاطر اتخاذ القرارات الخطأ وبناء ثقة الأطراف المعنية والعملاء، من الأفضل للمؤسسات إبقاء البشر جزءًا من العملية. وربما يعني هذا أن الموافقة المباشرة من الموظفين تكون مطلوبة قبل أن يتخذ الذكاء الاصطناعي أي إجراء. ربما يعني ذلك المراجعة والتقييم الدوري لنتائج قرارات الذكاء الاصطناعي.
مهما كان النهج الذي تختاره المؤسسات، تظل الرسالة الأساسية نفسها: عندما يتعلق الأمر بالقرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، لا يوجد خط واضح ونهائي. وهو هدف متحرك، يتم تحديده بالمخاطر المحتملة والمكافآت المحتملة والنتائج المرجحة.
