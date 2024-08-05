لقد خطت مدينة لوس أنجلوس خطوات كبيرة في الحد من مخاطر الحرارة الشديدة باستخدام أداة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي: Tree Canopy Lab. باستخدام الصور الجوية التي التقطتها Google من الطائرات بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية للأرض، يمكن للخوارزمية تحديد أماكن جميع الأشجار الموجودة في المدينة وقياس مدى انتشارها.

يعمل نظام الذكاء الاصطناعي المتخصص عندئذٍ على مسح الصور تلقائيًا، ويكشف عن أماكن وجود الأشجار، وينتج خريطة تُظهر كثافة غطاء الأشجار أو "مظلة الأشجار".

عادةً ما يكون الحصول على معلومات عن مدى تغطية الأشجار أمرًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً، حيث يُجري الناس مسحًا يدويًا للمدن كل مربع سكني على حدة وغالبًا ما يمكنهم إحصاء الأشجار الموجودة في الأماكن العامة فقط.

يمكن لأداة مظلة الأشجار المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة مخططي المدن على تحديد المربعات السكنية التي ستستفيد أكثر من زراعة الأشجار وتحديد الأرصفة المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة نظرًا إلى انخفاض تغطية المظلة.

ولكن كيف يمكنك تحديد أيهما أفضل سطح التبريد أم زراعة المزيد من الأشجار بالنسبة إلى منطقة معينة تشهد درجات حرارة مرتفعة؟ يقول الخبراء إن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان، مثل الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن مظلات الأشجار، على سبيل المثال، لها أكبر تأثير إيجابي في المناخات القاحلة مقارنةً بالمناخات المطيرة.