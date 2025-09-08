مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في عملك، تنخفض الحواجز أمام استخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ما يوفر بيئة حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم مهارات تقنية قليلة أو معدومة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لمهام سير العمل الفردية، ويجب على المؤسسات الاستعداد.



من المهم أن تتأكد من حصول موظفيك على التدريب والدعم المناسبين ليس فقط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لاستخدامه لتحقيق أقصى قدر من التأثير. شجِّع على استخدام أدوات ذكاء اصطناعي تتمحور حول الإنسان، وحدِّد قيمتها عبر مقاييس لا تستند فقط إلى نتائج الأعمال.



أولاً، عليك أن تفهم إذا ما كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك توفِّر سهولة الاستخدام وتحرِّر فريقك من المهام المتكررة. بعد ذلك، احسب النسبة المئوية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، وتتبَّع مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، وخصِّص درجة للاحتكاك بين الإنسان والآلة للمهام التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.