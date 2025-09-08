دمج الذكاء الاصطناعي مع الأدوات الأخرى

يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر تأثيرًا عندما يعملون مع الأدوات والتطبيقات وعمليات الأتمتة الحالية.

على الرغم من أن التكامل ضروريٌّ لإطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي، فإن 40% فقط من مديري تكنولوجيا المعلومات يشعرون بالاستعداد التام لإدارة تقنية الذكاء الاصطناعي ودمجها في أعمالهم الحالية.1 يعمل العديد من وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي حاليًا في عزلة، ما قد يشكِّل عائقًا أمام الانتقال من التبنّي المجزأ إلى آليات الذكاء الاصطناعي الوكيل المنهجية.
تكمن قيمة الأنظمة الوكيلية في التفاعل بين الوكلاء المتعددين. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي البدء بالعمل معًا لإكمال المهام، حتى يتمكن الأشخاص من التركيز على العمل الأكثر استراتيجية وقيمة. يمكن أن يساعدك IBM watsonx Orchestrate على دمج جميع وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك وربطهم وإدارتهم في مكان واحد، وبناء أنظمة وكيلية مكوّنة من وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين للمساعدة على إنجاز المزيد من العمل.

صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهر مفارقة لكرسي دون استخدام عملي، لتسليط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي قد يكون غامضًا إذا لم يتم استخدامه بشكل مناسب.

دمج الذكاء الاصطناعي مع البشر

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في عملك، تنخفض الحواجز أمام استخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ما يوفر بيئة حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم مهارات تقنية قليلة أو معدومة بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لمهام سير العمل الفردية، ويجب على المؤسسات الاستعداد.

من المهم أن تتأكد من حصول موظفيك على التدريب والدعم المناسبين ليس فقط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن لاستخدامه لتحقيق أقصى قدر من التأثير. شجِّع على استخدام أدوات ذكاء اصطناعي تتمحور حول الإنسان، وحدِّد قيمتها عبر مقاييس لا تستند فقط إلى نتائج الأعمال.

أولاً، عليك أن تفهم إذا ما كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك توفِّر سهولة الاستخدام وتحرِّر فريقك من المهام المتكررة. بعد ذلك، احسب النسبة المئوية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، وتتبَّع مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، وخصِّص درجة للاحتكاك بين الإنسان والآلة للمهام التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

هل أنت مستعد للتحول؟

هل وضعتَ مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول؟
يُعَد وضع الضوابط أمرًا بالغ الأهمية مع تحوُّل الذكاء الاصطناعي إلى جزء أساسي من كيفية عمل مؤسستك. حدِّد ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وثقِّف فرقك، وركِّز على البشر في كل خطوة.
ما نسبة الموظفين المدرَّبين على أساسيات الذكاء الاصطناعي؟
وفقًا لدراسة صادرة عن معهد IBM Institute for Business Value، صرَّح الرؤساء التنفيذيون بأن 31% من القوى العاملة لديهم ستحتاج إلى إعادة تدريبها وتحسين مهاراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة. أثناء إعادة تصوُّر العمليات وإزالة العوائق، حدِّد المجالات التي سيحتاج فيها موظفوك إلى تطوير مهاراتهم، واستخدِم التدريبات الأساسية المتاحة في الذكاء الاصطناعي.
هل يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين لديك في مجالس أو فرق عمل الذكاء الاصطناعي؟
يمكن أن تصبح مبادرات الذكاء الاصطناعي مجزأة وغير فعَّالة بسرعة دون تنسيق استراتيجي. يمكن لمجالس الذكاء الاصطناعي أن تساعد على تحديد استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع مؤسستك، ووضع السياسات، وتسهيل مشاركة المعرفة.
هل تُعيد تصوُّر عمليات عملك من أجل الذكاء الاصطناعي؟
عندما تعمل على تحسين وإعادة تصوُّر العمليات قبل أتمتتها أو إضافة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ستزيد الإنتاجية بما يفوق التوقعات الأولية وتحقِّق قيمة أكبر.

صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تُظهر مفارقة لبالون دون استخدام عملي لتسليط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي قد يكون غامضًا إذا لم يتم استخدامه بشكل مناسب.

الأفكار النهائية

أثناء استعدادك لتحقيق طموحاتك كمدير لتكنولوجيا المعلومات في مستقبل يركِّز على الذكاء الاصطناعي، تذكَّر أن الأمور التالية يمكن أن تساعدك على إنهاء مفارقة الإنتاجية وتحقيق عوائد أعلى من الذكاء الاصطناعي.

  • حدِّد نقاط الضعف أو العوائق في مؤسستك التي يمكن حلها باستخدام وكلاء أو مساعدي الذكاء الاصطناعي.
  • كُن منضبطًا في اختيار المجالات التي تتبنى فيها الذكاء الاصطناعي، وتجنَّب الوقوع في فخ الخوف من فقدان الفرص (FOMO).
  • دمج الذكاء الاصطناعي لديك مع الأنظمة المتنوعة.
  • تمكَّن من ربط الذكاء الاصطناعي الخاص بك بالبيانات والتطبيقات والأدوات والموظفين الحاليين لديك.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف أكثر على كيفية مساعدة IBM لك في تنسيق وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وإدارتهم عبر أعمالك.

 استكشف watsonx Orchestrate ندوة عبر الإنترنت: تحقيق عائد الاستثمار مع وكلاء الذكاء الاصطناعي
الحواشي

1 Evans, N. “5 ways to deal with AI proliferation” , CIO.com (blog), 17 March, 2025.
2 “5 mindshifts to supercharge business growth”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.