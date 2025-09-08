تستخدم الشركة المتوسطة الآن 254 تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي1 - بما في ذلك التطبيقات غير المعتمدة رسميًا من قِبَل المؤسسة. ويعترف المديرون التنفيذيون بهذا الانتشار ويحاولون السيطرة عليه، حيث يصرِّح 84% من مديري تكنولوجيا المعلومات أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي.2



يكون الذكاء الاصطناعي ووكلاؤه أكثر قيمة عندما يتم دمجهم بشكل متعمَّد وعميق داخل مؤسستك، للعمل عبر الأدوات المستخدمة يوميًا لإتمام المهام المعقدة. ركِّز على إنشاء طبقة مفتوحة للتنسيق تعمل على التواصل والربط بين بياناتك وأدواتك وسير العمل في المؤسسة. سيؤدي ذلك إلى التخلص من العزل بشكل فعَّال وتحقيق المزيد من القيمة. وسيمكِّن النظام الموحَّد والمنسق من تحقيق مستوى جديد كليًا من الإمكانيات.