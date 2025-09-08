عدة أبواب بيضاء متكئة على بعضها، مكوِّنة نمطًا دائريًا يجعل استخدام هذه الأبواب عمليًا أمرًا مستحيلًا.

3 إجراءات لتعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل

ابحث عن مشكلتك أولًا

الذكاء الاصطناعي برؤية واضحة

لا تعزل الذكاء الاصطناعي لديك

اللحظة الفاصلة لمديري تكنولوجيا المعلومات (CIO)

من التناقض إلى التحول في الأعمال

تَعِد أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات المساعِدة والمساعدين والوكلاء، بإحداث تغيير جذري في الإنتاجية، ومع ذلك تواجه العديد من المؤسسات مفارقة مقلقة. فبدلًا من تبسيط مهام سير العمل، قد تؤدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير الجيدة إلى إبطاء الفرق، ما يؤدي إلى ظهور تحديات أمام قادة الأعمال المكلَّفين بتحويل العمليات وتحقيق العوائد.

بالنسبة إلى مديري تكنولوجيا المعلومات، تُعَد هذه لحظة محورية. التطور القادم للذكاء الاصطناعي -الوكلاء المستقلون الموجهون نحو النتائج- يمتلكون القدرة على إنهاء هذه المفارقة. يمكن لهذه الأنظمة تنفيذ المهام المعقدة وإطلاق العنان لكفاءات جديدة وتقديم قيمة أعمال تحويلية. يتطلب النجاح أكثر من مجرد تبنّي التقنية؛ فهو يتطلب القصد، ومواءمة الذكاء الاصطناعي مع سير العمل والبيانات والأهداف الاستراتيجية.

عندما يتطور الذكاء الاصطناعي من مبادرة تقنية إلى فرصة على مستوى الأعمال، يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات قيادة هذه المبادرة، وضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي الصحيح على التحديات الصحيحة.
تكافح العديد من المؤسسات لسد الفجوة بين طموح الذكاء الاصطناعي والتنفيذ العملي.
صورة Shobhit Varshney الشخصية

شوبهيت فارشني

خبير البيانات والذكاء الاصطناعي

ثلاثة تحديات حرجة

استكشِف التحديات الرئيسية الثلاثة التي يواجهها مديرو تكنولوجيا المعلومات في زيادة تأثير الذكاء الاصطناعي الوكيل - وكيفية التغلب عليها لتحقيق نتائج ملموسة.
