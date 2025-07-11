في قطاع الخدمات المالية في أستراليا، يوفر تطور الذكاء الاصطناعي، وخاصةً الذكاء الاصطناعي الوكيل، فرصًا ومخاطر في آن واحد. تعد هذه الأنظمة المستقلة بتبسيط العمليات القديمة وتمكين خدمات أكثر تكيفًا وتخصيصًا.



لكن استقلاليتها المتزايدة تطرح أيضًا تحديات فريدة من نوعها: عدم التوافق مع الأهداف، وانتهاكات خصوصية البيانات، والثغرات الأمنية، والإخفاقات المتتالية. على سبيل المثال، قد يحول وكيل إدارة الثروات المبالغ المخصصة تدريجيًا نحو الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى لتحقيق أقصى قدر من العوائد، وهو ما يتناقض مع مستوى تقبل العميل للمخاطر ومقاصده الفعلية. مع تزايد صعوبة الرقابة البشرية في الوقت الفعلي، تظهر أسئلة حاسمة حول الرقابة والمساءلة والضوابط اللازمة لضمان النشر الآمن والمسؤول.



وإلى جانب إدارة المخاطر الناشئة، يجب على المؤسسات المالية أيضًا التعامل مع بيئة تنظيمية معقدة ومتطورة. في أستراليا، شهدنا مؤخرًا إدخال معايير طوعية للذكاء الاصطناعي تتبعها مبادئ توجيهية إلزامية، موضحة في ورقة المقترحات. تناقش ورقة المقترحات الطبيعة المستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل كخطر متزايد وإمكانية 'فقدان السيطرة' على أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل عندما تنحرف عن القيود التي يضعها البشر.

بالنسبة إلى البنوك، لا يُعد هذا الأمر نظريًا. تتحدى إمكانية وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل إلى بيانات العملاء الحساسة والعمل عليها المبادئ الأساسية للخصوصية، والشفافية، وقابلية التفسير. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، قد يُطلب قريبًا من الأنظمة عالية المخاطر—مثل تلك المشاركة في اتخاذ القرارات الائتمانية أو مكافحة غسيل الأموال—تلبية المعايير الجديدة المطلوبة بشكل خاص للأنظمة الوكيلة. وفي الوقت نفسه، تنطبق القوانين الحالية بالفعل. يشمل ذلك اللوائح والأطر الخاصة بالقطاع بالإضافة إلى قوانين حماية المستهلك وقانون الخصوصية.



أصدر مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) مؤخرًا إرشادات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تمتد إلى الوكلاء لأنهم يستخدمون نماذج لغوية كبرى. أوضحت هذه الإرشادات كيفية تطبيق مبادئ قانون الخصوصية على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستفيد من المعلومات الخاصة وأكدت على أن المعلومات الشخصية لا تُستخدم إلا لغرضها الأصلي. وقد تجازف الأنظمة الوكيلة باستخدام البيانات لأهداف أخرى ما لم تكن هناك ضوابط صارمة. على سبيل المثال، قد يؤدي وكيل روبوت المحادثة للخدمات المصرفية الذي يرقى إلى إصدار توصيات مالية فورية من دون وجود سجل تدقيق واضح أو حد للغرض إلى خرق الامتثال.



وفي المناطق التي تكون فيها اللوائح التنظيمية غير واضحة، يجب على البنوك الاعتماد على أسس أخلاقية راسخة وإدارة استباقية للمخاطر منذ البداية. وهذا يتطلب نهج "الامتثال بالطبيعة": وهو مواءمة حوكمة الذكاء الاصطناعي مع القيم المؤسسية، وربط إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بإستراتيجية الأعمال، وإعطاء الأولوية لحالات الاستخدام ليس فقط من حيث التأثير والجدوى، بل من حيث المخاطر. وهذا يعني إنشاء سجل مركزي لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، يكون موحدًا عبر الأقسام، لمراقبة المخاطر والأداء. يؤكد تضمين تقييمات المخاطر في وقت مبكر صحة الأفكار ويضمن التوافق حول مستوى تقبل المخاطر المؤسسية.



ومع تطور المخاطر، يجب أن تتطور أيضًا الضوابط، مثل الضوابط المعيارية والمراقبة في الوقت الفعلي، بهدف توسيع نطاق الوكلاء المستقلين بأمان. سيساعد النشر التدريجي بدءًا من المشاريع التجريبية، وتحديد الأهداف المالية وأهداف الامتثال، وتقييم المخاطر الخاصة بالخدمات المالية، وتحسين الضوابط بشكل مستمر على ضمان تبني آمن وقابل للتوسع في جميع أنحاء القطاع.



سيتطلب النجاح على المدى الطويل أكثر من التقنيات. إنه يتطلب تحولًا ثقافيًا: الارتقاء بأُطر العمل الحالية للمخاطر، ودمج الإلمام بالذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة، وتعزيز التعاون متعدد الوظائف عبر فرق المخاطر والأمان والبيانات والأعمال. هذه هي الطريقة التي يمكن للمؤسسات المالية من خلالها التأكد من أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي المناسب وأنها تستخدمه بشكل صحيح.