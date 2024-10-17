لم يَعُد المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) مجرّد منفّذين للعمليات الحسابية، بل أصبحوا قادة استراتيجيين مسؤولين عن قيادة الابتكار وتحفيز النمو. ومع التقدّم في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، بات لدى قادة القطاع المالي أدوات قوية لإعادة تشكيل أساليب عملهم وابتكارهم وطريقة تقديم القيمة عبر مؤسساتهم.
ومع تزايد حدّة التقلبات الاقتصادية، يواجه المديرون الماليون التنفيذيون ضغوطًا متنامية لضمان الكفاءة التشغيلية وفي الوقت نفسه قيادة جهود التحوّل الرقمي. ويكمن التحدي في تبنّي التقنيات الجديدة للبقاء في صدارة المنافسة، مع إدارة التعقيدات التي يفرضها المشهد المالي الراهن. وقد يكمن الحل في توظيف قوة الذكاء الاصطناعي (AI).
لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تغيير الطريقة التي يدير بها المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) فرقهم وعملياتهم واستراتيجياتهم الشاملة. ومن بين جميع التطوّرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية لا تكتفي بتحليل البيانات، بل تُولِّد أيضًا محتوى وأفكارًا وحلولًا استنادًا إلى تلك البيانات. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لقادة القطاع المالي أتمتة المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتحقيق مستويات من الكفاءة لم يكن من المتصوَّر الوصول إليها في السابق.
تخيّل عالمًا يستطيع فيه المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إعداد تقارير مالية معقّدة في غضون دقائق، والتنبؤ باتجاهات السوق بدقة عالية، بل واقتراح استراتيجيات لخفض التكاليف استنادًا إلى بيانات فورية. ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم يَعُد هذا المستقبل البعيد؛ بل إنه واقع نعيشه اليوم.
لكن كيف يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين استخدام هذه الأدوات بفعالية لتعزيز نتائج الأعمال؟ تسلّط دراسة جديدة صادرة عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) الضوء على مجموعة من الإجراءات الأساسية التي ينبغي على المديرين الماليين التنفيذيين اتخاذها، بدءًا من إدارة حدود تحمّل المخاطر وتعزيز الشراكات التقنية، وصولًا إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستثمار التقنية ودفع مؤسساتهم قدمًا.
1.التقنية كجوهر: لم يعد دور المدير المالي مقتصرًا على الإدارة المالية. يلعب المديرون الماليون دورًا رئيسيًا بشكل متزايد في دمج التقنية والإستراتيجية. يصِف المديرون الماليون الرائدون علاقتهم بالمديرين التقنيين (CTO) بأنها أهم علاقة عمل، حيث يحدد 72% منهم هذه العلاقة على أنها حيوية.
2. التنفيذ والإستراتيجية مثل اليين واليانغ—متضادان لكنهما مترابطان: المديرون الماليون في موقع وكلاء التغيير الرئيسيين، ويحتاجون إلى الموازنة بين الدقة والمرونة استجابة للعوامل الإستراتيجية المتطورة. 36% من المديرين الماليين البارزين يمكنهم الاستجابة بسرعة لتغيرات الإستراتيجية مقارنة بنظرائهم.
3-البيانات هي شريان الحياة للذكاء الاصطناعي: إن اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل لا يتعلق فقط بخفض التكاليف؛ بل يتعلق بإطلاق العنان لفرص نمو جديدة. تتيح تحليلات البيانات الأفضل للمؤسسة إمكانية اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي المثبتة، فإن إمكاناته في مجال التمويل غير مستغلة بالقدر الكافي، حيث إن 34% فقط من العمليات تستخدم الذكاء الاصطناعي التقليدي أو تعمل على تحسينه.
4- تحمل المخاطر بثقة: 1 من التحديات الرئيسية التي يواجهها المديرون الماليون هي تحقيق التوازن بين الرغبة في المخاطرة وإدارة المخاطر بفعالية. من دون الإدارة السليمة للمخاطر، تصبح المؤسسة أكثر عرضة للأحداث غير المتوقعة والخسائر المالية وعدم فعالية صناعة القرار والإضرار بالسمعة وسوء تخصيص الموارد وتعطيل العمليات. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، ما يسمح بإدارة الموارد وتخصيصها بشكل أفضل وعلى نحو استباقي.
بالنسبة للمديرين الماليين التنفيذيين الساعين للحفاظ على تنافسيتهم في بيئة أعمال دائمة التغيّر، يُعَدّ فهم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقه أمرًا بالغ الأهمية. أمور ينبغي مراعاتها في رحلة تعلّم الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بك:
يتمتّع المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs) بموقع فريد يتيح لهم إحداث تغيير جوهري داخل مؤسساتهم. ومن خلال تبنّي القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لقادة القطاع المالي تجاوز حدود الإدارة المالية التقليدية والتحوّل إلى مبتكرين حقيقيين.
سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات أو تعزيز صناعة القرار القائمة على البيانات أو قيادة مؤسستك من خلال التحول الرقمي، فإن الذكاء الاصطناعي يوفر مجموعة قوية من الأدوات لمساعدتك على تحقيق هذه الأهداف.
لا تفوِّت هذه الفرصة لاستكشف مستقبل التمويل والابتكار. لمزيد من الرؤى، ندعوك لتنزيل الدراسة الكاملة للمديرين الماليين في شركة IBV والاستماع إلى هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب للتعرف على المزيد حول الدور المتطور للمديرين الماليين في عصر الذكاء الاصطناعي.
