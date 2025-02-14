6 عوامل تعزِّز ظهور المنصات السحابية الصناعية

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حان الوقت لوداع عصر حلول السحابة المؤسسية التي تناسب الجميع. يتبنى قادة تكنولوجيا المعلومات على نحو متزايد منصات سحابية متخصصة بالقطاعات المختلفة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع والبيع بالتجزئة.
تجمع منصات السحابة الصناعية (ICPs) بين خدمات السحابة العامة، مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصات كخدمة (PaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS). يتم الدمج بين هذه الخدمات لتقديم حلول مصممة لتلبية احتياجات الأعمال والتقنية الخاصة بكل صناعة، دون الحاجة إلى بنية تحتية أو صيانة منفصلة.
توفّر هذه المنصات قدرات عامة للحوسبة السحابية بالإضافة إلى ميزات متخصصة ضرورية لعمليات الأعمال في كل قطاع، وذلك ضمن نظام موحَّد ومتكامل. يتم دمج التدابير الأمنية في كل طبقة من طبقات المنصة لحماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير الخاصة بكل قطاع.
هناك العديد من العوامل التي تدفع هذا التحول نحو السحابة الصناعية، بما في ذلك الحاجة إلى الامتثال الصارم في الصناعات. وتشمل العوامل الأخرى الرغبة في قدرات جاهزة تسرِّع تحقيق القيمة، بالإضافة إلى دفع أوسع لاستغلال قابلية التوسع والمرونة والكفاءة من حيث التكلفة لحلول السحابة.
يقول Krishna Ratakonda، زميل IBM والمدير التقني لمنصة السحابة الصناعية لدى IBM: "تم تصميم السحابة الصناعية خصيصًا لصناعة معينة، حيث تقدِّم حلولًا مخصصة تعالج نماذج البيانات، والامتثال، والأمان، والأداء، ومتطلبات أخرى فريدة لكل صناعة".
في استطلاع أجرته Gartner، قال ما يقارب من 39% من المشاركين إنهم بدأوا في اعتماد منصات السحابة الصناعية، بينما كان 14% آخرون في مرحلة التجارب التجريبية. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2027، ستستخدم أكثر من 70% من الشركات السحابة لتسريع مبادرات أعمالها، مقارنةً بأقل من 15% في عام 2023.1
إلى جانب الطلب المتزايد على الحلول المخصصة، تعمل التدابير الأمنية المتقدمة وحوسبة الحافة وتكامل إنترنت الأشياء أيضًا على تعزيز اعتماد هذه المنصات.2
قبل ظهور الحوسبة السحابية، كانت الصناعات تعتمد على حلول برمجية متخصصة للغاية ومستضافة محليًا. على سبيل المثال، اعتمد العديد من الأشخاص على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP، والتي تتطلب تخصيصًا كبيرًا.
في أوائل عام 2000، بدأ ظهور الحوسبة السحابية بإعادة تشكيل مشهد البرمجيات. كانت Salesforce واحدة من رواد هذا التحول، حيث أحدثت ثورة في إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال نقلها إلى السحابة. قبل Salesforce، كانت أنظمة إدارة علاقات العملاء أيضًا محلية عادةً، ما يتطلب بنية تحتية مكلفة لتكنولوجيا المعلومات تُديرها فرق مخصصة.
مع تطور الحوسبة السحابية، بدأ مزودو خدمات السحابة (CSPs) يدركون أن متطلبات الصناعات تختلف، وأن كثيرًا منها يواجه مخاوف تتعلق بأمن البيانات والمخاطر والامتثال. وقد شكِّل ذلك عائقًا أمام الصناعات شديدة التنظيم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل، ما أدى إلى تباطؤ اعتماد السحابة.
في عام 2010، بينما كانت السحابة لا تزال في الأساس موردًا لتكنولوجيا المعلومات للأغراض العامة، بدأ بعض مقدمي الخدمات في توسيع محفظتهم لتقديم المزيد من الحلول الموجَّهة للصناعات لمعالجة المخاوف الأمنية والتنظيمية. في عام 2012، انتقلت SAP إلى السحابة مع منصة SAP السحابية، التي قدمت وحدات خاصة بالصناعة مثل SAP للرعاية الصحية وSAP للبيع بالتجزئة.
بدأت شركات توفير الخدمات السحابية الكبرى، بما في ذلك IBM Cloud، بتقديم حلول متخصصة لصناعات مثل التمويل وتجارة التجزئة والحكومة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المصممة لتلك القطاعات. تواصِل IBM Cloud اليوم الابتكار في منصتها السحابية المؤسسية، مقدِّمة حلول سحابية آمنة ومتوافقة مع اللوائح للصناعات المنظمة مثل الحكومة، والرعاية الصحية، والاتصالات.
في عام 2020، قدَّمت IBM منصة IBM Cloud for Financial Services بالتعاون مع بنوك شريكة مثل Bank of America وBNP Paribas، لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية على تلبية متطلبات الأمن الإلكتروني والمتطلبات التنظيمية، مع توفير فوائد ومرونة السحابة. يعمل IBM Financial Services Cloud Council، وهو مجموعة تضم أكثر من 130 شريكًا في مجال التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا المالية، مع IBM للتحقق من صحة موقفها الأمني والامتثالي. تعالج المجموعة قضايا إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والرابعة، وحوكمة البيئات السحابية المتعددة، ومخاوف سيادة البيانات.
توفِّر المنصات السحابية الصناعية (ICPs) قدرات قائمة على السحابة تلبي احتياجات كل صناعة على حدة، وتعزز التحول الرقمي وتحول الأعمال بشكل عام.
فيما يلي ستة عوامل رئيسية تُسهم في تسريع اعتماد المنصات السحابية الصناعية.
بالنسبة للصناعات شديدة التنظيم التي تتعامل مع البيانات الحساسة، مثل التمويل والرعاية الصحية، يجب أن تفي المنصات السحابية بمعايير الامتثال والأمان الصارمة. تخضع هذه الصناعات للوائح تنظيمية معقدة خاصة بالصناعة، بما في ذلك قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) ومعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS). نتيجةً لذلك، تتطلب المنصات السحابية التي تخدم هذه الصناعات قدرات شاملة. تساعد هذه القدرات على ضمان الامتثال لقوانين خصوصية البيانات، وبروتوكولات أمان المعاملات، وإجراءات منع الاحتيال التي تحددها الجهات التنظيمية مثل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST).
توفِّر المنصات السحابية الصناعية ميزات أمنية وتنظيمية متخصصة لمعالجة ملفات المخاطر الفريدة لهذه القطاعات شديدة التنظيم. على سبيل المثال، يُعَد IBM Cloud Framework for Financial Services إطار عمل للضوابط مصممًا لمساعدة المؤسسات المالية على أتمتة نهجها في الأمن والامتثال. وهذا يسهِّل عليهم وعلى شركائهم في سلسلة التوريد الرقمية تبسيط إدارة المخاطر لديهم وإثبات امتثالهم للأنظمة.
تواصِل المؤسسات الكبرى، وليس فقط المؤسسات الخاضعة لتنظيم صارم، الابتعاد عن تطوير الحلول المخصصة داخليًا، وتتجه نحو اعتماد السحابة كخدمة شبيهة بمرافق الخدمات.
يقول Ratakonda: "في سياق المنصات السحابية الصناعية، أصبحت نماذج البيانات والواجهات الموحَّدة -التي تُدار عادةً من قِبَل اتحادات وتُنفَّذ عبر موفري البرمجيات المستقلين- قوة دافعة متزايدة لتعزيز قابلية التشغيل البيني وإعادة الاستخدام".
يتم دمج قدرات الحوسبة السحابية القياسية في المنصات السحابية الصناعية. على سبيل المثال، الوظائف الأساسية كالبريد الإلكتروني وعقد الاجتماعات عبر الويب، التي كانت تُدار عبر أنظمة مبنية خصيصًا مثل Lotus، باتت تُدار الآن من خلال مزودي خدمات سحابية مثل Google وMicrosoft. وعلى نحو مماثل، أصبحت أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams ضرورية في العديد من الصناعات، حيث تقدِّم حلولًا سحابية موحدة للمهام مثل المراسلة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو. تساعد هذه الأدوات الشركات على تبسيط الاتصال وتحسين التعاون عبر الفرق.
توفِّر المنصات السحابية الصناعية قدرات مدمجة ومخصصة لكل صناعة، بالإضافة إلى تكاملات من منظومة واسعة من مزودي البرمجيات المتخصصين في الصناعة. يُتيح هذا النهج للشركات الاستفادة من الأدوات المتخصصة ونماذج البيانات والتحليلات دون الحاجة إلى تطويرها داخليًا.
على سبيل المثال، قد تتضمن المنصة المخصصة للقطاع المصرفي نماذج كشف عن الاحتيال مُعدة مسبقًا، وسير عمل آليًّا للامتثال، وميزات لإدارة المخاطر، ما يمكِّن البنوك من تطبيق قدرات متقدمة بسرعة. وعندما يتم دمج هذه الأدوات في الأنظمة الحالية، توفِّر حلًا شاملًا وخاصًا بالصناعة.
بالنظر إلى شركة تأمين مؤسسية في مجال الممتلكات والتعويضات، لا يكفي وجود أداة سير عمل أساسية وحدها. تحتاج الحلول إلى قدرات متخصصة مثل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة المطالبات الآلية، وفحوصات الامتثال المدمجة.
يقول Ratakonda: "الواقع أن العديد من المؤسسات ستظل بحاجة إلى حلول مخصصة، لكن مع تطور بنيتها التقنية وتزايد متطلبات الأعمال، ستتجه بشكل متزايد نحو العروض البرمجية بدلًا من بناء كل شيء من الصفر".
توفِّر المنصات السحابية الصناعية (ICPs) أيضًا حلولًا متكاملة وشاملة تجمع بين القدرات المتعددة في عرض موحَّد واحد. تعمل هذه الحلول على تبسيط العمليات المعقدة من خلال جمع الأدوات والخدمات الضرورية معًا.
تجمع المنصة السحابية المالية التي توفِّر "الشيك كخدمة" بين معالجة المدفوعات، وخصائص الأمان، وأدوات الالتزام التنظيمي، والتقارير ضمن حزمة متكاملة، ما يسمح للأعمال بتبني الحل الكامل بسهولة. وبالمثل ، يمكن لمنصة الاتصالات أن تجمع بين الفواتير وإدارة العملاء وتوفير الخدمات والتحليلات في حل واحد، ما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتحسين رضا العملاء.
تحتوي المنصات السحابية على ميزات مدمجة لضمان النشر الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي . وتتضمن هذه المنصات التشفير للبيانات الحساسة، وضوابط وصول قوية مع مصادقة قائمة على الأدوار ومسارات تدقيق شاملة لتتبُّع النشاط ومراقبته.
علاوةً على ذلك، تطبِّق الحلول السحابية المصممة خصيصًا للصناعات تدابير أمنية متقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات إخفاء هوية البيانات وأساليب التنظيم، والتي تساعد على الحماية من التحيزات والثغرات المحتملة. مع وجود هذه الإجراءات الوقائية، يمكن للمؤسسات حماية بيانات الأعمال الحساسة، واتخاذ قرارات أكثر موثوقية والتعاون بثقة في مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تُمكِّن المنصات السحابية الصناعية الشركات من الاستفادة من التقنيات الناشئة التي تعزِّز الابتكار والكفاءة. يمكن أن تساعد التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IOT)، عند دمجها في ICP، على تبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء وتحسين صناعة القرار. على سبيل المثال، يمكن أن توفِّر المنصة السحابية الصناعية المدعومة بإنترنت الأشياء (IOT) في مجال التصنيع مراقبةً في الوقت الفعلي لخطوط التجميع والإنتاج، والتنبؤ باحتياجات الصيانة وتقليل فترة التعطل.
يستعد سوق المنصات السحابية الصناعية لنمو كبير، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، ليصل إلى حوالي 260.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الفترة.3
من خلال تقديم حلول متخصصة وتوافق أفضل بين أهداف الأعمال والتكنولوجيا، تساهم المنصات السحابية الصناعية في تمكين الشركات الأكثر تحفظًا في الصناعات المنظمة بشدة من الحصول على الطمأنينة اللازمة لبناء مستقبلها السحابي.
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1. Top Strategic Technology Trends 2024: Industry Cloud Platforms, Gartner, 2023
2. Top Strategic Technology Trends 2024: Industry Cloud Platforms, Gartner, 2023
3. Top Strategic Technology Trends 2024: Industry Cloud Platforms, Gartner, 2023