6 عوامل تعزِّز ظهور المنصات السحابية الصناعية

قبل ظهور الحوسبة السحابية، كانت الصناعات تعتمد على حلول برمجية متخصصة للغاية ومستضافة محليًا. على سبيل المثال، اعتمد العديد من الأشخاص على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP، والتي تتطلب تخصيصًا كبيرًا.

في أوائل عام 2000، بدأ ظهور الحوسبة السحابية بإعادة تشكيل مشهد البرمجيات. كانت Salesforce واحدة من رواد هذا التحول، حيث أحدثت ثورة في إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال نقلها إلى السحابة. قبل Salesforce، كانت أنظمة إدارة علاقات العملاء أيضًا محلية عادةً، ما يتطلب بنية تحتية مكلفة لتكنولوجيا المعلومات تُديرها فرق مخصصة.

مع تطور الحوسبة السحابية، بدأ مزودو خدمات السحابة (CSPs) يدركون أن متطلبات الصناعات تختلف، وأن كثيرًا منها يواجه مخاوف تتعلق بأمن البيانات والمخاطر والامتثال. وقد شكِّل ذلك عائقًا أمام الصناعات شديدة التنظيم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل، ما أدى إلى تباطؤ اعتماد السحابة.

في عام 2010، بينما كانت السحابة لا تزال في الأساس موردًا لتكنولوجيا المعلومات للأغراض العامة، بدأ بعض مقدمي الخدمات في توسيع محفظتهم لتقديم المزيد من الحلول الموجَّهة للصناعات لمعالجة المخاوف الأمنية والتنظيمية. في عام 2012، انتقلت SAP إلى السحابة مع منصة SAP السحابية، التي قدمت وحدات خاصة بالصناعة مثل SAP للرعاية الصحية وSAP للبيع بالتجزئة.

بدأت شركات توفير الخدمات السحابية الكبرى، بما في ذلك IBM Cloud، بتقديم حلول متخصصة لصناعات مثل التمويل وتجارة التجزئة والحكومة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المصممة لتلك القطاعات. تواصِل IBM Cloud اليوم الابتكار في منصتها السحابية المؤسسية، مقدِّمة حلول سحابية آمنة ومتوافقة مع اللوائح للصناعات المنظمة مثل الحكومة، والرعاية الصحية، والاتصالات.

في عام 2020، قدَّمت IBM منصة IBM Cloud for Financial Services بالتعاون مع بنوك شريكة مثل Bank of America وBNP Paribas، لمساعدة مؤسسات الخدمات المالية على تلبية متطلبات الأمن الإلكتروني والمتطلبات التنظيمية، مع توفير فوائد ومرونة السحابة. يعمل IBM Financial Services Cloud Council، وهو مجموعة تضم أكثر من 130 شريكًا في مجال التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا المالية، مع IBM للتحقق من صحة موقفها الأمني والامتثالي. تعالج المجموعة قضايا إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والرابعة، وحوكمة البيئات السحابية المتعددة، ومخاوف سيادة البيانات.